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Жильцы против собачников: в общедомовом чате свои войны

Жильцы против собачников: в общедомовом чате свои войны

Автор:
22 марта 2024 09:37
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Твиттер   войны соседей   домой чат   собаки   собачники   соседи   чат   
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Пользовательница Твиттера опубликовала переписку из домового чата города Краснодара. Один из собственников устал от того, что владельцы собак постоянно загрязняют газон - и решился на опасный метод.

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А как по-вашему решать проблему?

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Метки: Твиттер   войны соседей   домой чат   собаки   собачники   соседи   чат   
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Juli Час назад
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17k
GROMOZEKA 7 минут назад
« А как по-вашему решать проблему?»

Очень просто.
Живи не так, как будто ты один в свинарнике, помни об окружающих, не сри там где живешь.
Тогда и не придется удивляться что к тебе относятся как к дерьму
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937
AlexG 11 минут назад
Собак в городских квартирах быть НЕ ДОЛЖНО! Это мучение и для животных (в каменных решетках сидеть с выходом поссать 2 раза в день), но и для окружающих соседей, которые вынуждены слушать жалкий скулеж собаки, скучающей по хозяину. Запретить держать собак в черте города и тем более в городских многоквартирных домах!!! Любите животных - вперед покупайте домик в деревне и разводите сколько хотите!
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1k
Николай 14 минут назад
Живу возле Теплостанского лесопарка, на всех основных дорожках стоят урны, мусора нет, разве что растаяли конфетти от новогодних хлопушек, да и их уберут, когда снег растает. Но все дорожки покрыты собачьим говном. Пытался просить людей убирать за своими питомцами, бесполезно. Одни говорят, это удобрение. Возможно, но зачем удобрять гравийную дорожку? Если бы собака гадила под деревом в 30 метров от дороги, тогда да.
Другой сказал, вот когда у нас будет как в Германии, тогда буду убирать. О каком порядке может идти речь, если вы за собой убрать не в состоянии?
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3k
STRiX Полчаса назад
У нас в группе района тоже часто поднимается тема собачников и дерьма. Есть адекватные которые пишут что убирают за своими питомцами, у моей сестры собака и у нее пакетик с собой всегда, собирает и в мусорку. А есть е.б.а.н.у.т.ы.е которые сразу стрелки начинают переводить на мусор от людей, на окурки, бутылки и т.д. так вот складывается впечатление что эти самые п.и.д.о.р.а.с.ы которые не убирают за своими собаками и есть те самые у.е.б.к.и которые бросают окурки бутылки, банки и т.д.
А вообще собачье дерьмо реально уже з.а.е.б.а.л.о, ступить некуда, срут прям на тротуарах, на детских площадках, по пороге в дет. сад, магазин, идя по тротуару всегда надо смотреть под ноги чтобы не вляпаться в дерьмо.
Очень жду когда для этих п.и.д.о.р.а.с.о.в собачников введут многотысячные штрафы, возьмутся за эту проблему основательно и хозяева сами ссаться будут если не дай скотч забудут пакетик для дерьма.
Ну и для ублюдков кидающих мусор, бутылки, окурки аналогичные наказания.
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2
DuckTales 52 минуты назад
Во дворе соседка гуляет со спаниелем, зассал все тротуары, гамно вроде убирает, но разводы по всему двору от его творчества... Через дорогу лесопарк.
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2
DuckTales Fiverknot Полчаса назад
Да это вообще клиника , я просто не понимаю, как можно не донести до помойки стик, бычок, бутылку и прочее , хотя сам курю, пью и ем на природе и в городе .
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82
Lev A. Час назад
Надо отдать должное, за последнее время эта проблема сильно измельчала. Собачника, который не убирал за собакой у дома, где живу я- встречал наверное в прошлом году. На его аргумент, что "бездомные же все равно гадят"- я ответил, но если ты уберешь, на одну какашку будет меньше, так же, как если и выселишься из этого дома.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
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