Жильцы против собачников: в общедомовом чате свои войны

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Пользовательница Твиттера опубликовала переписку из домового чата города Краснодара. Один из собственников устал от того, что владельцы собак постоянно загрязняют газон - и решился на опасный метод.
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А как по-вашему решать проблему?
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Очень просто.
Живи не так, как будто ты один в свинарнике, помни об окружающих, не сри там где живешь.
Тогда и не придется удивляться что к тебе относятся как к дерьму
Другой сказал, вот когда у нас будет как в Германии, тогда буду убирать. О каком порядке может идти речь, если вы за собой убрать не в состоянии?
А вообще собачье дерьмо реально уже з.а.е.б.а.л.о, ступить некуда, срут прям на тротуарах, на детских площадках, по пороге в дет. сад, магазин, идя по тротуару всегда надо смотреть под ноги чтобы не вляпаться в дерьмо.
Очень жду когда для этих п.и.д.о.р.а.с.о.в собачников введут многотысячные штрафы, возьмутся за эту проблему основательно и хозяева сами ссаться будут если не дай скотч забудут пакетик для дерьма.
Ну и для ублюдков кидающих мусор, бутылки, окурки аналогичные наказания.