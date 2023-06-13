Общедомовые чаты во всей красе: юмор и соседская боль

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Жители многоквартирных домов знают, что подобные чаты - это очень классный поставщик хорошего настроения (если сообщения в нём не касаются вас лично). В данном посте мы немного подсмотрели за жизнью людей в типичных человейниках.
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Во-вторых, и в отдельно стоящих домах не редки конфликты с соседями. Как карта ляжет.
А я ещё с ними со всеми здоровался...