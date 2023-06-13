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Общедомовые чаты во всей красе: юмор и соседская боль

Общедомовые чаты во всей красе: юмор и соседская боль

Автор:
13 июня 2023 21:42
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   переписка   смех   соседи   чат   
3092
15

Жители многоквартирных домов знают, что подобные чаты - это очень классный поставщик хорошего настроения (если сообщения в нём не касаются вас лично). В данном посте мы немного подсмотрели за жизнью людей в типичных человейниках.

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Метки: Прикол   Юмор   переписка   смех   соседи   чат   
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14  комментариев
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19k
Дмитрий К. 2 часа назад
Какое это счастье, жить в своём- частном доме.
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8k
Роман 54 минуты назад
Хорошо когда соседи адекватные и с чувством юмора ))
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615
Димыч 56 минут назад
Давно на беззвук поставил общедомовые чаты. Иногда пролистываю. Соседи, с кем лично знаком, пишут в личку, если что. Поскольку, общедомовые чаты, чаще всего, превращаются в инфопомойку для тех, кому нечем заняться (особенно, когда подбухнёт) и в арену для выяснения отношений.
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2k
vijilante Час назад
Мои соседи без всякого домового чата всем подъездом сговорились и заявление написали за то что я кричу во сне.
А я ещё с ними со всеми здоровался...
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13k
Cornho Час назад
Это серьёзно такое существует, или прикол?
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