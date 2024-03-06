Пост о собачьей привязанности

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И немного о всей той дичи, которую смогут по-настоящему прочувствовать только хозяева собак.
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С такой записью в щенячке вообще нет шансов продать щенка.
Скажут - плохая наследственность у зверя, а зверь то ни в чем и не виноват. :-)