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Пост о собачьей привязанности

Пост о собачьей привязанности

Автор:
06 марта 2024 20:14
Сообщество : Юмор
Метки: Питомцы   Прикол   Юмор   подборка   собаки   собачники   
1645
16
И немного о всей той дичи, которую смогут по-настоящему прочувствовать только хозяева собак.
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Метки: Питомцы   Прикол   Юмор   подборка   собаки   собачники   
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12k
Гомерчик 2 часа назад
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Егор 2 минуты назад
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606
al-lav 7 минут назад
Блин, про панина не смешно ни разу.
С такой записью в щенячке вообще нет шансов продать щенка.
Скажут - плохая наследственность у зверя, а зверь то ни в чем и не виноват. :-)
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38k
Андрей Иванов Час назад
Вот эта порода подойдёт
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22k
kσρβγς Час назад
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Школота сочинила... Не бывает таких имен у породистых... Питомник рождения, питомник разведения...
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