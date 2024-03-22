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Учёные назвали 10 самых счастливых стран мира, где точно не знают, что такое хандра

Учёные назвали 10 самых счастливых стран мира, где точно не знают, что такое хандра

Автор:
22 марта 2024 08:55
Сообщество : Жизнь
Метки: в мире   интересно   люди   страны   счастье   ученые   
2467
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Ещё в 2012 году исследователи Институт Гэллапа, Оксфордского исследовательского центра благополучия и отдела ООН в области устойчивого развития занялись вопросом уровня счастья в разных странах. Чтобы выяснить, насколько местные жители удовлетворены, учёные провели опросы вне зависимости от возраста, пола и статуса людей.

Они показали, что разрыв в уровне счастья между разными слоями населения в самых неблагоприятных и благоприятных странах совсем мал. Например, самыми несчастными на 2024 год остаются Афганистан и Ливан.

Какие же 10 стран отличились самым высоким уровнем благополучия? Проще говоря, куда ехать лечиться от хандры, смотрите ниже.

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Возможно, Зеландия одна из счастливейших стран, потому что там есть деревня Хоббитон.

Среди готических замков и зимы живут счастливые сердца.

Альпийские коровы, тихие деревушки в горах — ну как не быть счастливым?

Невозможно не радоваться, если большая часть года похожа на рождественскую сказку.

Люди, в чьей стране повсюду такие цветные дома, вообще не знают, что такое депрессия.

Один из главных поставщиков подарков на 8 марта!

Несмотря ни на что, люди удовлетворены качеством своей жизни.

Несмотря на суровые климатические условия, Исландия считается третьей среди самых счастливых стран мира.

Заплыв в ледяной воде и горячая выпечка — вот, что может сделать датчанина счастливым.

Финляндия действительно одна из приятнейших стран! На улицах её городов всегда чисто, вода из-под крана пригодна для питья, а в черте города вы спокойно можете встретить лесных зверей.

Интересно, что большинство стран не сменило своих позиций с прошлого года. А вот Литва наконец-то вошла в двадцатку лучших. Россия занимает 72-е место.

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Метки: в мире   интересно   люди   страны   счастье   ученые   
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25  комментариев
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20k
Robin Hood 2 часа назад
Маленький поправочный коэффициент счастья для "счастливых стран" забыли
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1k
олег Полчаса назад
Вижу рейтинг не нытиков .
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1k
Тимур Полчаса назад
Швеция, Финляндия, Дания - скучнейшие странны мира, кто этот рейтинг составлял? В Дании не был, но судя даже по житейским фильмам, как у них скучно!!!
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3k
Pioner76 41 минуту назад
Литва? Интересно было бы увидеть тех, кто за это голосовал... политики и дети предпринимателей? Ну им тогда да. Для них и создавали страну.
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1k
Лютый вам Бетховен 45 минут назад
Прочтя заголовок, сразу понял что Финляндия будет в топ пятёрке.

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17k
Элитный тигр 48 минут назад
Аааааа, ну и опрос. Литва в двадцатке лучших? Норвегия на 7 месте??? Жизнь на сказку похожа? Это чисто субьективное мнение.
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552
Vadim Deryabin 54 минуты назад
РОССИЯ - моя страна! моя счастливая Родина!
"не знаю ни про какие таити. нас и тут не плохо кормят"
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441
ApolloOne 54 минуты назад
Таити, таити... Нас и здесь неплохо кормят © мульфильм.

Ссылка www.youtube.com
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6k
heta Час назад
Это видимо британские ученые и список они составляли, просматривая голливудскую продукцию, снятой в этих странах или про эти страны.
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24k
sanchesS80 Час назад
А ничего что Финляндия в верхушке рейтинга по количеству самоубийств. Среди западных стран - лидер. Финны видимо от радости жизнь кончают самоубийством?
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407
Dragon Час назад
"В любой рейтинг на верхние строчки пихай Нидерланды и Скандинавские страны. На этой планете так принято"(с)
Когда-то был на семинаре в Таллине, где командам стран надо было написать десять слов лучше всего характеризующих их страну. Из того, что запомнилось, у Финляндии было: алкоголизм и депрессия.
ХЗ, где там счастье.
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407
Dragon alexis 11 минут назад
Вспоминая этот момент, должен сказать: нет, не было там депрессии в списке. Наговариваю я тут на финнов. Суицид был.
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54k
Aleksandr Час назад
Ключевая фраза здесь "Ещё в 2012 году..."
Не сомневаюсь, что в 2012м так и было...
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0
669
sapsanbosh Час назад
Кто и на основании каких критериев составил этот рейтинг? Даже на первый взгляд полный бред!
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54k
Андрей Час назад
Африканские и арабские учёные назвали 10 самых счастливых стран мира, куда надо рвать когти. Финские блондинки просто уфь!
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7k
мемфрид 2 часа назад
Всё понятно: очередной пендосский вброс
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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