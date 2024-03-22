Учёные назвали 10 самых счастливых стран мира, где точно не знают, что такое хандра

Они показали, что разрыв в уровне счастья между разными слоями населения в самых неблагоприятных и благоприятных странах совсем мал. Например, самыми несчастными на 2024 год остаются Афганистан и Ливан.

Какие же 10 стран отличились самым высоким уровнем благополучия? Проще говоря, куда ехать лечиться от хандры, смотрите ниже.