Учёные назвали 10 самых счастливых стран мира, где точно не знают, что такое хандра

Ещё в 2012 году исследователи Институт Гэллапа, Оксфордского исследовательского центра благополучия и отдела ООН в области устойчивого развития занялись вопросом уровня счастья в разных странах. Чтобы выяснить, насколько местные жители удовлетворены, учёные провели опросы вне зависимости от возраста, пола и статуса людей.
Они показали, что разрыв в уровне счастья между разными слоями населения в самых неблагоприятных и благоприятных странах совсем мал. Например, самыми несчастными на 2024 год остаются Афганистан и Ливан.
Какие же 10 стран отличились самым высоким уровнем благополучия? Проще говоря, куда ехать лечиться от хандры, смотрите ниже.
Возможно, Зеландия одна из счастливейших стран, потому что там есть деревня Хоббитон.
Среди готических замков и зимы живут счастливые сердца.
Альпийские коровы, тихие деревушки в горах — ну как не быть счастливым?
Невозможно не радоваться, если большая часть года похожа на рождественскую сказку.
Люди, в чьей стране повсюду такие цветные дома, вообще не знают, что такое депрессия.
Один из главных поставщиков подарков на 8 марта!
Несмотря ни на что, люди удовлетворены качеством своей жизни.
Несмотря на суровые климатические условия, Исландия считается третьей среди самых счастливых стран мира.
Заплыв в ледяной воде и горячая выпечка — вот, что может сделать датчанина счастливым.
Финляндия действительно одна из приятнейших стран! На улицах её городов всегда чисто, вода из-под крана пригодна для питья, а в черте города вы спокойно можете встретить лесных зверей.
Интересно, что большинство стран не сменило своих позиций с прошлого года. А вот Литва наконец-то вошла в двадцатку лучших. Россия занимает 72-е место.
Источник:
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"не знаю ни про какие таити. нас и тут не плохо кормят"
Сколько там бывал - такого количества бухариков на улицах в России не видел, разве что в девяностых.
Просто когда опрос проходили - респонденты бухими были
Ну а на утро уже похмелье, депрессия, петля..
Когда-то был на семинаре в Таллине, где командам стран надо было написать десять слов лучше всего характеризующих их страну. Из того, что запомнилось, у Финляндии было: алкоголизм и депрессия.
ХЗ, где там счастье.
Не сомневаюсь, что в 2012м так и было...