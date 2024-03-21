Тестя российского актёра подозревают в организации незаконного казино

Это не первый раз, когда тесть Прилучного попал в полицию. Ранее Аршак Брутян открывал рестораны в Италии в то время, как должен был российской налоговой 200 тысяч рублей. Аршак скрывался, но его всё же нашли. Сейчас он выплатил только половину долга.