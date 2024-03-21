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Тестя российского актёра подозревают в организации незаконного казино

Тестя российского актёра подозревают в организации незаконного казино

Автор:
21 марта 2024 18:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Аршак   денбги   казино   облава   уголовное дело   фото   шоу бизнес   
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Оказалось, 57-летний Аршак Брутян в заведение заглянул случайно, вместе с друзьями. Снова “не та дверь”.

Тестя актёра Павла Прилучного Аршака Брутяна задержали во время облавы на незаконное казино в столице. В прочем, назвать это заведение казино сложно - 8 игровых автоматов находились в обычной квартире. Когда силовики прибыли, на месте было несколько человек, среди которых оказался отец жены Павла Прилучного.

Позже стало известно, что Аршака отпустили после допроса в полиции. Он рассказал, что в заведении оказался случайно, вместе со своими друзьями - безработные 26-летний Илгам К. и 55-летний Арташес Т. Уголовное дело ещё не заведено, проводится проверка, сообщает SHOT.

Это не первый раз, когда тесть Прилучного попал в полицию. Ранее Аршак Брутян открывал рестораны в Италии в то время, как должен был российской налоговой 200 тысяч рублей. Аршак скрывался, но его всё же нашли. Сейчас он выплатил только половину долга.

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Метки: Аршак   денбги   казино   облава   уголовное дело   фото   шоу бизнес   
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7  комментариев
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471
mosazer Час назад
Кто это вообще такие?
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36k
Teodor Полчаса назад
Человек старался, честно выплатил половину долга, решил удачу испытать - поиграть немножко дабы заработать на выплату второй половины, а тут облава... Вот ведь неприятность какая.
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36k
БамбарбияКиргуду 58 минут назад
26-летний Илгам К. и 55-летний Арташес Т.
-------
Получается в России азеры и армяне дружат?
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38k
Андрей Иванов Час назад
Кто из них российский актёр и каким номером справа в какой сцене он лежал?
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PokemonKa
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