Тестя российского актёра подозревают в организации незаконного казино

Оказалось, 57-летний Аршак Брутян в заведение заглянул случайно, вместе с друзьями. Снова “не та дверь”.
Тестя актёра Павла Прилучного Аршака Брутяна задержали во время облавы на незаконное казино в столице. В прочем, назвать это заведение казино сложно - 8 игровых автоматов находились в обычной квартире. Когда силовики прибыли, на месте было несколько человек, среди которых оказался отец жены Павла Прилучного.
Позже стало известно, что Аршака отпустили после допроса в полиции. Он рассказал, что в заведении оказался случайно, вместе со своими друзьями - безработные 26-летний Илгам К. и 55-летний Арташес Т. Уголовное дело ещё не заведено, проводится проверка, сообщает SHOT.
Это не первый раз, когда тесть Прилучного попал в полицию. Ранее Аршак Брутян открывал рестораны в Италии в то время, как должен был российской налоговой 200 тысяч рублей. Аршак скрывался, но его всё же нашли. Сейчас он выплатил только половину долга.
Источник:
- В честь Хелен Миррен сделали куклу Барби
- Блогер Сергей Косенко пытался сделать селфи с Николасом Кейджем, но тот явно был не в восторге
- Научил плохому: российский дизайнер продолжает прославлять Канье Уэста
- Блогерша Лерчек после закрытия уголовного дела подала на развод
- Джигурда хотел получить наследство своей подруги, но вместо этого заплатит полмиллиона её сестре
-------
Получается в России азеры и армяне дружат?