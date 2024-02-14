Гоба — самый большой метеорит на Земле

Сразу стоит сделать оговорку: самый большой из найденных, а не известных науке. А то ведь был знаменитый Тунгусский метеорит, диаметр которого (по смоделированной NASA модели падения) составлял примерно 70–80 метров. Но от него не осталось и следа, а ученые до сих пор ломают копья — а был ли метеорит и падал ли он вообще?
В отличие от глыбы, известной под названием Гоба. Вот это уже вполне настоящее свидетельство космического пришествия. Она находится в Намибии и является местной достопримечательностью. Еще бы — металлический кусок весом 60 тонн красуется своими ржавыми боками в центре специально построенного для него амфитеатра.
Находка фермера Бритса
Вообще-то вес Гобы определили исключительно расчетным путем, когда о метеорите стало широко известно научному миру. И потом еще свыше 60 лет он медленно "худел", теряя свои части под звон молотков и зубил многочисленных туристов. Лишь только в 1987 году метеорит взяли под охрану, облагородили вокруг него территорию и поставили видеонаблюдение.
Прилетел космический гость на Землю 80 000 лет назад, и что интересно, — не оставил после себя никакого кратера. Нет, яма была, но скорее всего диаметром 20 метров и глубиной около пяти (по современной компьютерной модуляции полета). За столь длительное время она сравнялась с поверхностью, да и сам метеорит полностью покрылся слоем земли. Его бы никогда и не нашли, если бы не голландский фермер Якобус Бритс. Он жил на ферме под названием Гоба Вест и владел большим земельным наделом.
В 1918 году, вспахивая целину, он наткнулся на камень. Попытался выкорчевать его, но когда понял, что глыба гораздо больше, чем кажется, бросил это дело. На следующий год Бритс предпринял вторую попытку. Он раскопал землю вокруг камня и замерил его размеры — три на три метра. Третий параметр — глубину залегания — фермер выяснил еще через год. В итоге перед ним лежал камень 3*3*1 метр, состоящий из странного вещества. То, что это не обычные земные породы, Бритс убедился по царапинам — они оставляли характерный "металлический" след. Да и вообще, камень со временем стал покрываться ржавчиной, словно кусок старого лома.
Сколько это стоит?
Фермер зубилом отколол крохотную частицу и отправил ее на экспертизу в Юго-Западную африканскую компанию, откуда вскоре пришел ответ, что это, скорее всего, метеоритное вещество. Тогда же и определили его состав — 81% железа и 17% никеля. Известие очень обрадовало Бритса. О метеоритах тогда было мало что известно, поэтому фермер рассудил, что наука отвалит за него огромный куш. Только вот кому его продать, а главное — за сколько?
Ответ на второй вопрос фермер решил выяснить в Трансваальском музее. Он написал им письмо: "Не могли бы вы сообщить мне, какого размера метеориты обычно находят в Африке и сколько стоит эта находка?" Вскоре пришел ответ. В нем специалист подробно описал Бритсу обо всех известных науке случаях обнаружения метеоритов. А на вопрос о цене скупо сообщил:
Метеориты — это не овцы или коровы, и я не могу назвать фиксированную цену. Возможно, она определяется суммой, которую готовы заплатить музеи, и, в том числе, возможностями его транспортировки.
Ах, да, транспортировка... Бритс совершенно упустил из вида этот вопрос. Он попытался сдвинуть с места полностью раскопанный к тому времени метеорит, но ни пара лошадей, ни их четверка не смогли этого сделать. А ведь кроме того, что сдвинуть, ценное приобретение нужно было как-то вытащить из ямы. Тогда фермер попытался расколоть его на части, но куда там — сделать подручными средствами это не представлялось возможным.
Прекратить бесполезные затеи Бритса призвали геологи, прибывшие на участок благодаря его письму. Тогда же подсчитали приблизительный вес "космического гостя" — 65 тонн. Никакими средствами механизации сдвинуть такую громаду с места было нельзя. Поэтому на какое-то время о продаже метеорита пришлось забыть.
Кусок железа под охраной
А его слава между тем стала раскручиваться и выходить за пределы Африки. В 1923 году Гобу (так назвали метеорит в честь местности, где его обнаружили) внесли в "Каталог метеоритов", а в 1929-м его посетили участники Международного геологического конгресса. Постепенно новость об обнаружении самого большого в мире метеорита дошла до Европы и Америки. В гости к Якобусу Бритсу устремились десятки туристов. Каждый из них стремился отколоть кусок себе на память. Таким образом Гоба стал постепенно худеть. Ну а химическая эрозия (80% железа) помогала в этом деле. В итоге к 50-м годам метеорит стал весить 63 тонны.
К тому времени по настойчивым просьбам властей Южно-Африканского Союза потомки Бритса продали участок государству, а оно присвоило метеориту статус национального монумента. Однако это ничуть не изменило ситуацию — Гобу продолжали грабить. Лишь только в 1987 году власти Намибии взяли метеорит под охрану, обустроили вокруг него туристическую зону и категорически запретили акты вандализма.
Что касается научной стороны вопроса, то Гоба относится к железным метеоритам класса IV В (атакситы). А отсутствие воронки при его падении объясняется низким углом полета — проведенное моделирование показало, что Гоба вероятней всего падал под углом 5° к поверхности Земли, как бы скользя по ней. Впрочем, есть и альтернативные гипотезы, например, такая. 80 000 лет назад на месте Намибии располагался большой ледник. Метеорит оставил на его поверхности мощный кратер, но много позже, когда льды начали таять, Гоба просто плавно опустился на землю.
На сегодняшний день он считается самым большим из найденных на планете метеоритов. Но не только. Еще Гоба — это самый большой кусок железа природного происхождения.
Несмотря на охрану и камеры, туристы умудряются царапать на нем свои имена (впрочем, они быстро исчезают под слоем ржавчины), но вот куски откалывать больше никто не берется — дело это долгое, и главное, громкое. На пронзительно-высокий металлический звон тут же сбегаются все секьюрити туристического центра.
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