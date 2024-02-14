Гоба — самый большой метеорит на Земле

В отличие от глыбы, известной под названием Гоба. Вот это уже вполне настоящее свидетельство космического пришествия. Она находится в Намибии и является местной достопримечательностью. Еще бы — металлический кусок весом 60 тонн красуется своими ржавыми боками в центре специально построенного для него амфитеатра.





Находка фермера Бритса

Вообще-то вес Гобы определили исключительно расчетным путем, когда о метеорите стало широко известно научному миру. И потом еще свыше 60 лет он медленно "худел", теряя свои части под звон молотков и зубил многочисленных туристов. Лишь только в 1987 году метеорит взяли под охрану, облагородили вокруг него территорию и поставили видеонаблюдение.

Прилетел космический гость на Землю 80 000 лет назад, и что интересно, — не оставил после себя никакого кратера. Нет, яма была, но скорее всего диаметром 20 метров и глубиной около пяти (по современной компьютерной модуляции полета). За столь длительное время она сравнялась с поверхностью, да и сам метеорит полностью покрылся слоем земли. Его бы никогда и не нашли, если бы не голландский фермер Якобус Бритс. Он жил на ферме под названием Гоба Вест и владел большим земельным наделом.

В 1918 году, вспахивая целину, он наткнулся на камень. Попытался выкорчевать его, но когда понял, что глыба гораздо больше, чем кажется, бросил это дело. На следующий год Бритс предпринял вторую попытку. Он раскопал землю вокруг камня и замерил его размеры — три на три метра. Третий параметр — глубину залегания — фермер выяснил еще через год. В итоге перед ним лежал камень 3*3*1 метр, состоящий из странного вещества. То, что это не обычные земные породы, Бритс убедился по царапинам — они оставляли характерный "металлический" след. Да и вообще, камень со временем стал покрываться ржавчиной, словно кусок старого лома.