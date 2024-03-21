Необычные тренировки спортсменов из самых разных дисциплин

Профессиональный спортсмен, как правило, тренируется 6 дней в неделю, что по времени занимает около 20 часов. Стандартный график подходит не только гребцам, но и представителям других видов спорта. Соблюдение режима и выполнение графика тренировок напрямую влияет на прогресс спортсмена.