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Необычные тренировки спортсменов из самых разных дисциплин

Необычные тренировки спортсменов из самых разных дисциплин

Автор:
21 марта 2024 10:07
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   впечталяет   дисциплина   интересно   спортсмен   тренировка   
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Профессиональный спортсмен, как правило, тренируется 6 дней в неделю, что по времени занимает около 20 часов. Стандартный график подходит не только гребцам, но и представителям других видов спорта. Соблюдение режима и выполнение графика тренировок напрямую влияет на прогресс спортсмена.

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Метки: Видео   Спорт   впечталяет   дисциплина   интересно   спортсмен   тренировка   
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4  комментария
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−4
794
Dsident 2 часа назад
Надо разработать систему тренировок диванного воина
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3839 постов (3697 в горячем)

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