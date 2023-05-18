58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair

Ну а сегодня мы с вами можем полюбоваться одной из последних съёмок актрисы для майского номера журнала Vanity Fair, где она предстала в довольно сдержанных, но не менее соблазнительных образах.

К слову, Моника всё ещё активно снимается в кино. Её последним фильмом стала картина «Мама мафия», которая вышла на мировые экраны 13 апреля 2023 года.

Моника Беллуччи снялась для майского номера журнала Vanity Fair Italia