58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair

Моника Беллуччи — это не просто известная актриса, а настоящий, живой гимн естественной женской красоте. Это женщина, ставшая легендой! Несмотря на то, что Моника давно перешагнула черту юности (сейчас красавице вот уже 58 лет), она по-прежнему остаётся одной из самых желанных женщин в мире.
Ну а сегодня мы с вами можем полюбоваться одной из последних съёмок актрисы для майского номера журнала Vanity Fair, где она предстала в довольно сдержанных, но не менее соблазнительных образах.
К слову, Моника всё ещё активно снимается в кино. Её последним фильмом стала картина «Мама мафия», которая вышла на мировые экраны 13 апреля 2023 года.
Моника Беллуччи снялась для майского номера журнала Vanity Fair Italia
Для съёмок были выбраны шикарные наряды Dior и украшения Cartier
Красота красотой, но стоит отметить, что за свою карьеру Моника снялась в более чем 60 фильмах! Так что можно смело говорить, что эта женщина щедро одарена не только внешностью богини, но и невероятным талантом!
Элегантные туалеты изящно подчеркнули точёную фигуру 58-летней актрисы
И, кажется, что бы не надела актриса — она во всём выглядит великолепно!
Моника Беллуччи, как вино, только хорошеет год от года
В каждом движении и жесте видна природная красота и невероятная женственность
Нет сомнения, Моника ещё долгие годы будет радовать своих поклонников не только красотой, но и талантом
Источник:
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Стареть красиво, не каждой дано.
Раньше конечно была женщина огонь, но сейчас...