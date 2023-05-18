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58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair

58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair

Автор:
18 мая 2023 10:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: vanity fair   актриса   журнал   знаменитости   красота   моника беллуччи   
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Моника Беллуччи — это не просто известная актриса, а настоящий, живой гимн естественной женской красоте. Это женщина, ставшая легендой! Несмотря на то, что Моника давно перешагнула черту юности (сейчас красавице вот уже 58 лет), она по-прежнему остаётся одной из самых желанных женщин в мире.

Ну а сегодня мы с вами можем полюбоваться одной из последних съёмок актрисы для майского номера журнала Vanity Fair, где она предстала в довольно сдержанных, но не менее соблазнительных образах.

К слову, Моника всё ещё активно снимается в кино. Её последним фильмом стала картина «Мама мафия», которая вышла на мировые экраны 13 апреля 2023 года.


Моника Беллуччи снялась для майского номера журнала Vanity Fair Italia

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Для съёмок были выбраны шикарные наряды Dior и украшения Cartier

Красота красотой, но стоит отметить, что за свою карьеру Моника снялась в более чем 60 фильмах! Так что можно смело говорить, что эта женщина щедро одарена не только внешностью богини, но и невероятным талантом!


Элегантные туалеты изящно подчеркнули точёную фигуру 58-летней актрисы

И, кажется, что бы не надела актриса — она во всём выглядит великолепно!

Моника Беллуччи, как вино, только хорошеет год от года

В каждом движении и жесте видна природная красота и невероятная женственность

Нет сомнения, Моника ещё долгие годы будет радовать своих поклонников не только красотой, но и талантом

Источник:

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Метки: vanity fair   актриса   журнал   знаменитости   красота   моника беллуччи   
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15  комментариев
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7k
Гур 2 часа назад
Вижу Монику ставлю лайк
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5k
alex 9 минут назад
да оставьте её в покое
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1k
Nick 22 минуты назад
Моника как Моника. У нас гораздо лучше моники ходят, и не выпячиваются.
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986
Дмитрий Полчаса назад
"В каждом движении и жесте видна природная красота и невероятная женственность"

Стареть красиво, не каждой дано.
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1k
Vladislav Полчаса назад
Ну как то так. Это возраст, ничего не поделаешь очень жаль.
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203
Augustus19 40 минут назад
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299
устал я от вас 42 минуты назад
Не как вино. Да бабка конечно не плохо сохранилась, но с учётом проф. фотографа+стилиста+пост обработки и тд. не факт, что в жизни всё хотя бы на это похоже.
Раньше конечно была женщина огонь, но сейчас...
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8k
SuperTroll 43 минуты назад
Все еще хороша
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19k
Александр 48 минут назад
Есть ещё порох в пороховницах и ягоды в ягодицах
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7k
schmubu Час назад
Моника - это наше всё. но 60 есть 60, и даже по Монике это видно.
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13k
Kostick Час назад
достойно себя ведет тётка. не то, что некоторые бабусяки, что под сраку лет продолжают оголяться.
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