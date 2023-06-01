18-летняя дочь Моники Беллуччи поразила сходством со знаменитой мамой

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева явно унаследовала эффектную внешность и идеальную фигуру своей матери. Ну просто яблочко от яблони.
18-летняя модель показала великолепную фигуру в черном кружевном мини-платье и кожаных шлепанцах.
Дева очень похожа на свою знаменитую мать. Подающая надежды модель, безусловно, сделала себе имя в бизнесе и теперь может похвастаться впечатляющими 969 000 подписчиков в Instagram*.
Она также намерена пойти по стопам своих родителей, поскольку ее утвердили на роль в итальянском сериале Netflix «Леопард».
Съемки началисьв прошлом месяце, и проходят в сицилийских городах Палермо, Сиракузы и Катания. Исторический сериал с элементами, схожими с «Аббатством Даунтон» и «Короной», представляет собой современный взгляд на сицилийскую сагу, ставшую знаменитой экранизацией фильма Лукино Висконти с Клаудией Кардинале, Аленом Делоном и Бертом Ланкастером в главных ролях. Этот фильм, ныне ставший классикой итальянского кино, получил Золотую пальмовую ветвь 1963 года на Каннском кинофестивале.
Дева сыграет Анжелику Седару, молодую женщину из среднего класса, которая становится катализатором социальных потрясений в эпопее из шести эпизодов, действие которой происходит на фоне социальной революции на Сицилии 1860-х годов. Роль изначально играла Клаудия Кардинале.
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Она конечно не страшная, но до внешности матери ей очень далеко.