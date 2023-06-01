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18-летняя дочь Моники Беллуччи поразила сходством со знаменитой мамой

18-летняя дочь Моники Беллуччи поразила сходством со знаменитой мамой

Автор:
01 июня 2023 09:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дочь Моники Беллуччи   актриса   дева кассель   знаменитости   красота   модель   
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Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева явно унаследовала эффектную внешность и идеальную фигуру своей матери. Ну просто яблочко от яблони.

18-летняя модель показала великолепную фигуру в черном кружевном мини-платье и кожаных шлепанцах.

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Дева очень похожа на свою знаменитую мать. Подающая надежды модель, безусловно, сделала себе имя в бизнесе и теперь может похвастаться впечатляющими 969 000 подписчиков в Instagram*.

Она также намерена пойти по стопам своих родителей, поскольку ее утвердили  на роль в итальянском сериале Netflix «Леопард».

Съемки началисьв прошлом месяце, и проходят в сицилийских городах Палермо, Сиракузы и Катания. Исторический сериал с элементами, схожими с «Аббатством Даунтон» и «Короной», представляет собой современный взгляд на сицилийскую сагу, ставшую знаменитой экранизацией фильма Лукино Висконти с Клаудией Кардинале, Аленом Делоном и Бертом Ланкастером в главных ролях. Этот фильм, ныне ставший классикой итальянского кино, получил Золотую пальмовую ветвь 1963 года на Каннском кинофестивале.

Дева сыграет Анжелику Седару, молодую женщину из среднего класса, которая становится катализатором социальных потрясений в эпопее из шести эпизодов, действие которой происходит на фоне социальной революции на Сицилии 1860-х годов. Роль изначально играла Клаудия Кардинале.

* Запрещены в РФ

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Метки: Дочь Моники Беллуччи   актриса   дева кассель   знаменитости   красота   модель   
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11  комментариев
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3k
Диагноз Час назад
Моника в молодости намного интереснее своей дочери, если учесть еще достижения индустрии косметологии, эстетической хирургии и конечно же коррекции фотографий...
Она конечно не страшная, но до внешности матери ей очень далеко.
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88k
Феофан 7 минут назад
Она сама по себе красивая. И уж точно сходство не поразительное.
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1k
Просто чувак в интернете 7 минут назад
Во первых вобще не похожа. Во вторых , до мамки ей как до Москвы раком.
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2k
Змей Горыныч 17 минут назад
Сама Моника в 12 лет
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45k
Aleksandr 19 минут назад
тема дочки не раскрыта :)
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9k
Garpia121 Полчаса назад
Не мама, но тоже хороша.
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15k
banzai7 49 минут назад
Красивая конечно, но если Моника наполнена женской харизмой, то дочь пока не излучает.
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4k
Natalia Час назад
на предпоследнем фото копия Моники. Но она сама по себе очень красивая, ей так идет смех и улыбка, которые ловят камеры. Но зачем-то ее везде публикуют надменной, для сходства с мамой. И не передают ее индивидуальности
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107
Роня Час назад
А глаза то папины... С оригиналом вообще лучше не сравнивать
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Anarasius

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