Берег отрубленных ног: ученые раскрыли тайну кроссовок со ступнями людей у берегов Канады

В течение многих лет на пляжах Британской Колумбии находили обувь с остатками человеческих ступней внутри них.
20 августа 2007 года 12-летняя девочка заметила на пляже острова Джедедиа в Британской Колумбии сине-белый кроссовок. Она заглянула внутрь и нашла носок. Она заглянула внутрь носка — там была человеческая ступня.
Шесть дней спустя на соседнем острове Габриола пара из Ванкувера, наслаждающаяся прогулкой около воды, наткнулась на черно-белый Reebok. Внутри была еще одна разлагающаяся нога. Обе ноги явно не принадлежали одному и тому же человеку — не только сами туфли были разными, но и обе имели правую ногу.
«Две такие находки за короткий промежуток времени это весьма подозрительно», — заявил корреспонденту Гарри Кокс из Королевской канадской конной полиции. «Найти одну ногу — это как миллион к одному, но найти две — безумие».
В следующем году жители Канады обнаружили на пляжах еще пять ступней.
Открытия усилили опасения общественности, а слухи в СМИ резко возросли. Cерийный убийца?
Берег отрубленных ног — такое название получили эти края.
В течение следующих 12 лет в районе острова Ванкувер, сети водных путей, называемой море Селиш, было выброшено на берег в общей сложности 15 конечностей ног.
Еще шесть были обнаружены в Пьюджет-Саунд, который находится через границу с США. За исключением одной ноги в старом походном ботинке, все остальные были в кроссовках.
Ни по одному из этих страшных находок не было привлечено хотя бы одного обвиняемого. У полиции не было никаких зацепок и возможностей выяснить, откуда приплыла нога. В море Селиш на этом участке впадают 4 ручья, поэтому отрубленные ноги могут приплывать откуда угодно.
За все эти годы полицию атаковали разными версиями появления загадочных ног на берегу.
«Мы получали предположения о серийных убийцах или контейнерах с иммигрантами на дне океана. Были версии и об инопланетянах», — рассказывает Лора Язеджян, судмедэксперт из Службы коронеров Британской Колумбии. «После каждого случая нам звонили экстрасенсы и предлагали помощь».
Но раскрыть секрет ног на пляжах удалось научным путем.
Для начала мы должны понять, что происходит с мертвым телом, когда оно оказывается в воде.
Оказавшись в воде, первыми «действиями» трупа будет либо плавать, либо тонуть. Это на удивление важный шаг, поскольку он поможет определить, что будет дальше. Плавающий объект будет унесен ветрами и поверхностными течениями и вскоре может быть вынесен на берег. Более того, плавающее тело, подвергающееся воздействию воздуха, будет разлагаться иначе, чем тонущее.
Если же тело быстро опускается на дно, то маловероятно, что тело всплывет (особенно если это происходит в глубоком и прохладном водоеме, озере, океане). Под водой трупы разлагаются не так, как на поверхности — некоторые внутренние органы сгнивают, а кожа, мышцы и мозг омыляются, превращаясь в жировоск. В среде с нехваткой кислорода жировоск может сохраняться годами или даже столетиями.
И это именно то, что Язеджян видела на найденных ногах, которые она исследовала. Они были покрыты жировой тканью, что свидетельствует о том, что трупы тонули и оставались под водой во время разложения. Это могло объяснить, где были останки тел: они затонули и остались на дне.
Но почему ступни отделились от тел?
Чтобы понять, как ноги отправляются в плавание без тела, нам нужно знать, как человеческое тело может разлагаться под водой.
В 2007 году судмедэксперт Гейл Андерсон из Университета Саймона Фрейзера в Канаде проводила исследование для полиции, чтобы узнать как быстро жертва убийства разлагается в океане. Ее команда погружала в море Селиш мертвых свиней (этические нормы исключают использование человеческих тел в таких экспериментах) и наблюдала, что будет с ними происходить.
Ее команда бросила тушу свиньи в воду, и она быстро опустилась на 308 футов. То, что произошло потом, было неприятным. Тушу свиньи быстро съела большая и неуправляемая толпа креветок, лобстеров и крабов.
С тех пор Андерсон сбросила больше свиней еще глубже в Джорджийский пролив, главный канал моря Селиш, и обнаружила, что в некоторых случаях падальщики могут скелетировать тушу менее чем за четыре дня.
Так что насчет ног? Оказывается, подводные падальщики, такие как ракообразные, будут обходить кости и другие серьезные препятствия. Их интересуют в первую очередь мягкие ткани — например, связки и хрящи, которых много в человеческих лодыжках. А, значит, если бы морские падальщики набросились на человеческое тело, то быстро бы отделили ступни от ног.
Более того, кроссовки, сделанные в последнее десятилетие или около того, почти наверняка будут плавать. Их подошвы часто делаются из пенистого материала с большим содержанием воздушных пузырьков. Поэтому кроссовок всплывает с отделенной ступней.
Итак, мы разобрались с этим. Но остается другой вопрос: почему именно в этих краях Канады находят так много ступней?
Море Селиш обладает идеальными условиями.
Во-первых, это необычно большой и сложный внутренний водоем, который действует как ловушка. Как только что-то попадает в воду, оно может быть выброшено на берег во многих местах, но это все еще в пределах этого моря.
Во-вторых, здесь преобладают восточные ветры, поэтому они приносят вещи из океана, а не выталкивают их в море.
И, наконец, в этих краях гибнет много людей, гуляя по скользким камням и скалам.
Все эти факторы — плюс холодные глубокие воды и большое количество падальщиков — делают Salish Sea идеальным магнитом для ног.
На данный момент полиция смогла по ступням идентифицировать 9 человек, еще пять ступней в Британской Колумбии остаются неопознанными.
Служба коронеров Британской Колумбии сообщает, что ни одно из дел до сих пор не было признано следствием убийства. В некоторых случаях выяснилось, что человек умер в результате несчастного случая или совершил самоубийство. В других случаях обстоятельства были более туманными.
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