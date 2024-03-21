Берег отрубленных ног: ученые раскрыли тайну кроссовок со ступнями людей у берегов Канады

Ни по одному из этих страшных находок не было привлечено хотя бы одного обвиняемого. У полиции не было никаких зацепок и возможностей выяснить, откуда приплыла нога. В море Селиш на этом участке впадают 4 ручья, поэтому отрубленные ноги могут приплывать откуда угодно.

За все эти годы полицию атаковали разными версиями появления загадочных ног на берегу.

«Мы получали предположения о серийных убийцах или контейнерах с иммигрантами на дне океана. Были версии и об инопланетянах», — рассказывает Лора Язеджян, судмедэксперт из Службы коронеров Британской Колумбии. «После каждого случая нам звонили экстрасенсы и предлагали помощь».

Но раскрыть секрет ног на пляжах удалось научным путем.

Для начала мы должны понять, что происходит с мертвым телом, когда оно оказывается в воде.

Оказавшись в воде, первыми «действиями» трупа будет либо плавать, либо тонуть. Это на удивление важный шаг, поскольку он поможет определить, что будет дальше. Плавающий объект будет унесен ветрами и поверхностными течениями и вскоре может быть вынесен на берег. Более того, плавающее тело, подвергающееся воздействию воздуха, будет разлагаться иначе, чем тонущее.

Если же тело быстро опускается на дно, то маловероятно, что тело всплывет (особенно если это происходит в глубоком и прохладном водоеме, озере, океане). Под водой трупы разлагаются не так, как на поверхности — некоторые внутренние органы сгнивают, а кожа, мышцы и мозг омыляются, превращаясь в жировоск. В среде с нехваткой кислорода жировоск может сохраняться годами или даже столетиями.

И это именно то, что Язеджян видела на найденных ногах, которые она исследовала. Они были покрыты жировой тканью, что свидетельствует о том, что трупы тонули и оставались под водой во время разложения. Это могло объяснить, где были останки тел: они затонули и остались на дне.

Но почему ступни отделились от тел?

Чтобы понять, как ноги отправляются в плавание без тела, нам нужно знать, как человеческое тело может разлагаться под водой.

В 2007 году судмедэксперт Гейл Андерсон из Университета Саймона Фрейзера в Канаде проводила исследование для полиции, чтобы узнать как быстро жертва убийства разлагается в океане. Ее команда погружала в море Селиш мертвых свиней (этические нормы исключают использование человеческих тел в таких экспериментах) и наблюдала, что будет с ними происходить.