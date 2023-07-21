Женщина отговорила пса грызть её обувь

Хозяйка пса по кличке Донни с помощью камер в доме присматривает за питомцем, когда он остается один.
Пёс по кличке Донни воспользовался отлучкой хозяйки, чтобы заняться непохвальным деянием — погрызть обувь владелицы.
Вот только питомец не знал, что хозяйка даже на расстоянии может посмотреть, что же именно он делает. И не только посмотреть, но и окликнуть непослушного любимца, положив конец творившимся безобразиям.
Видеоролик с Донни, которого застали на месте преступления, повеселил зрителей.
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