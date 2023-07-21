Женщина отговорила пса грызть её обувь

Пёс по кличке Донни воспользовался отлучкой хозяйки, чтобы заняться непохвальным деянием — погрызть обувь владелицы.

Вот только питомец не знал, что хозяйка даже на расстоянии может посмотреть, что же именно он делает. И не только посмотреть, но и окликнуть непослушного любимца, положив конец творившимся безобразиям.