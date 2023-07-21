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Женщина отговорила пса грызть её обувь

Женщина отговорила пса грызть её обувь

Автор:
21 июля 2023 07:57
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   животные   камера   обувь   собака   
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Хозяйка пса по кличке Донни с помощью камер в доме присматривает за питомцем, когда он остается один.

Пёс по кличке Донни воспользовался отлучкой хозяйки, чтобы заняться непохвальным деянием — погрызть обувь владелицы.

Вот только питомец не знал, что хозяйка даже на расстоянии может посмотреть, что же именно он делает. И не только посмотреть, но и окликнуть непослушного любимца, положив конец творившимся безобразиям.

Видеоролик с Донни, которого застали на месте преступления, повеселил зрителей.

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Метки: Видео   Прикол   животные   камера   обувь   собака   
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2  комментария
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11k
Летучий Мыш Час назад
Он ушёл жевать обувь в другую комнату?
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6k
Станислав 51 минуту назад
понатыкаю камер, никакой личной жизни! Что за люди????!!!!
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Себастьян Перейра

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