Семья пропавшей в Дагестане спортсменки пообещала 5 млн рублей за её возвращение

Отчаявшиеся родители Ани, которые все это время вместе с волонтерами активно её искали, увеличили в 5 раз вознаграждение тому, кто сможет вернуть им любимую дочь. Ранее они предлагали выплатить за информацию об Анне 1 млн рублей.

Более месяца назад девушка, являющаяся курсантом Ростовского юридического института МВД, во время каникул приехала с командой из Ростова-на-Дону на первенство ЮФО и СКФО по тайскому боксу в Каспийск. После поединка, 10 февраля, она вышла из дворца спорта Али Алиева и пошла прогуляться у моря. Видеокадры с этой последней прогулки Ани у моря опубликовало RT. После этого девушку никто больше не видел.