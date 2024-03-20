Семья пропавшей в Дагестане спортсменки пообещала 5 млн рублей за её возвращение

В Дагестане продолжаются поиски 21-летней спортсменки из Ростова Анны Цомартовой, пропавшей более месяца назад. После поражения в поединке, 10 февраля, она вышла из дворца спорта Али Алиева и пошла прогуляться у моря. С того момента её уже никто не видел.
Отчаявшиеся родители Ани, которые все это время вместе с волонтерами активно её искали, увеличили в 5 раз вознаграждение тому, кто сможет вернуть им любимую дочь. Ранее они предлагали выплатить за информацию об Анне 1 млн рублей.
Более месяца назад девушка, являющаяся курсантом Ростовского юридического института МВД, во время каникул приехала с командой из Ростова-на-Дону на первенство ЮФО и СКФО по тайскому боксу в Каспийск. После поединка, 10 февраля, она вышла из дворца спорта Али Алиева и пошла прогуляться у моря. Видеокадры с этой последней прогулки Ани у моря опубликовало RT. После этого девушку никто больше не видел.
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Семья пропавшей спортсменки подняла размер вознаграждения за её возвращение до 5 млн рублей.
Тому, кто вернёт нам Аню, мы готовы заплатить вознаграждение в размере 5 млн рублей… Гарантируем в течение месяца отдать всю сумму. Быстрее просто не получится. Подпишем любые нотариальные расписки. Пожалуйста, верните нам дочь!
— говорится в сообщении Telegram-канала, посвящённого поискам Цомартовой.
Чтобы выплатить вознаграждение, семья Ани готова продать квартиру, пишет КП.
По словам отца девушки, семья надеялась, что прояснит дело одна из последних найденных видеозаписей, где Анна прогуливается рядом с ведомственным санаторием. При увеличении кадров специалистами видно, что поблизости там маячит фигура еще одного человека. Кто это может быть – пока неясно. Но, по словам Николая Цорматова, следствие не делится своими предположениями.
Сразу же после начала поисков все службы объявили, что будут вести поиски до тех пор, пока не станет известна судьба Анны. Пока никакой зацепки специалистам не удалось найти.
Родители девушки считают, что расследование было затянуто. Они направили ходатайство и жалобу главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой передать дело о пропаже дочери в центральный аппарат Следственного комитета России. Родители уверены, что именно подключение к поискам столичных следователей поможет сдвинуть следствие с «мертвой точки».
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На чём основываются те, кто утверждает, что это вообще девушка?
Извините,но мне кажется это больше мужская походка.