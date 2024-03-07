Жители дагестанского Каспийска добились сноса вышки сотовой связи

По мнению людей, вышка негативно влияла на детей.
В Каспийске жители через суд добились демонтажа станции сотовой связи, которая установлена неподалёку от школы №9. Причина — нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Жители близлежащего района завалили Роспотребнадзор жалобами на вышку 4G, излучение от которой, по их мнению, негативно сказывается на учащихся среднеобразовательной школы.
Вышка принадлежит ПАО "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн"). Компания попыталась оспорить решение в Пятом кассационном суде. Однако там сочли решение Каспийского городского суда правильным и отклонили кассационную жалобу.
Как, наверное, многим известно, у дагестанцев сложные отношения с сотовыми вышками. Многие жители республики, в особенности это касается проживающих в сельской местности людей, считают их смертельно опасными. И если станции 4G они ещё хоть как-то терпят, то вышки 5G вызывают у них эсхатологический ужас.
Проблема достигла такого масштаба, что в сентябре 2023 года министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов попросил местных депутатов разъяснить жителям, выступавших против установки 76 вышек связи, что базовые станции безвредны.
"Нам необходима ваша помощь в доведении информации до населения о том, что нет никакого вреда от установки вышек связи. Базовые станции не опаснее телефонов, которые, не получая достаточно сильный сигнал и находясь в активном поиске, могут представлять определенные неудобства", - сказал министр.
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Зачем приматам в заповеднике современные технологии?
Были бы цивилизованные люди, быть может им и понадобилась бы сотовая связь и мобильный интернет. А для связи с воображаемым карлосончиком в мозжечке технологии не нужны.
Радикальные мусульмане по всему миру нередко по разным причинам отказываются от прививок европейскими вакцинами. Так, в Нигерии, Афганистане, Пакистане и некоторых областях Индии мусульмане отказались прививаться от полиомиелита после того, как их лидеры заявили, что западные врачи добавили в вакцины специальные компоненты, приводящие к бесплодию.
Глава британской Исламской медицинской ассоциации Абдул Маджид Кэтме призвал мусульман не прививать своих детей от кори, свинки и краснухи, и самим отказаться от вакцинации против дифтерита, менингита и столбняка,
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новости
2015-20018
Вспышка эпидемии в этих странах
Жители (типа этих) начали жаловаться на плохое самочувствие, сонливость, упадок сил из-за построенной вышки сотовой связи. На что руководство компании ответило:
- А вы представляете, что с вами будет, когда мы подключим её!
Пы-сы. После восстановления связи, у нашей вахтовки волшебным образом украли два колеса и мы с чистой совестью два дня наслаждались гостеприимством благодарного населения за счёт работодателя (зарплата и командировочные)
Просто нужно ставить им вышки связи, БЕЗ модулей интернет доступа! То есть, GSM ставить, а модули систем G - не ставить вообще! (Это я упростил, чтобы не вдаваться в технические подробности.)
И будут у них телефоны только для звонков, но вообще без интернета. Хотяяяя.... Возможно и получится им оставить WAP и GPRS.
зато когда со своих гор спустятся они все тут крутые ММАшники.... больше нихера и не умеют..
Есть нормы установки таких вышек. и я очень сомневаюсь что эти нормы были нарушены. ну а "по мнению жителей". вообще прикол. А по моему мнению вообще связь там надо убрать! всё. убираем, ибо мое мнение!))