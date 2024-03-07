Жители дагестанского Каспийска добились сноса вышки сотовой связи

В Каспийске жители через суд добились демонтажа станции сотовой связи, которая установлена неподалёку от школы №9. Причина — нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Жители близлежащего района завалили Роспотребнадзор жалобами на вышку 4G, излучение от которой, по их мнению, негативно сказывается на учащихся среднеобразовательной школы.





Вышка принадлежит ПАО "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн"). Компания попыталась оспорить решение в Пятом кассационном суде. Однако там сочли решение Каспийского городского суда правильным и отклонили кассационную жалобу.