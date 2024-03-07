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Жители дагестанского Каспийска добились сноса вышки сотовой связи

Жители дагестанского Каспийска добились сноса вышки сотовой связи

Автор:
07 марта 2024 18:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Дагестан   Суд   вред   вымпелком   вышка связи   демонтаж   школа   
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По мнению людей, вышка негативно влияла на детей.

В Каспийске жители через суд добились демонтажа станции сотовой связи, которая установлена неподалёку от школы №9. Причина — нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Жители близлежащего района завалили Роспотребнадзор жалобами на вышку 4G, излучение от которой, по их мнению, негативно сказывается на учащихся среднеобразовательной школы.


Вышка принадлежит ПАО "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн"). Компания попыталась оспорить решение в Пятом кассационном суде. Однако там сочли решение Каспийского городского суда правильным и отклонили кассационную жалобу.

Как, наверное, многим известно, у дагестанцев сложные отношения с сотовыми вышками. Многие жители республики, в особенности это касается проживающих в сельской местности людей, считают их смертельно опасными. И если станции 4G они ещё хоть как-то терпят, то вышки 5G вызывают у них эсхатологический ужас.


Проблема достигла такого масштаба, что в сентябре 2023 года министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов попросил местных депутатов разъяснить жителям, выступавших против установки 76 вышек связи, что базовые станции безвредны.


"Нам необходима ваша помощь в доведении информации до населения о том, что нет никакого вреда от установки вышек связи. Базовые станции не опаснее телефонов, которые, не получая достаточно сильный сигнал и находясь в активном поиске, могут представлять определенные неудобства", - сказал министр.

Источник:

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Метки: Дагестан   Суд   вред   вымпелком   вышка связи   демонтаж   школа   
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25  комментариев
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42k
Сергей 2 часа назад
А отключить полностью связь не пробовали, чтоб они здоровее были. А там и посмотрели бы что они запоют.
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39k
koleos72 Полминуты назад
Дело в том, что те вышки, которые есть, принадлежат месным уркам и они гребут с аренды. Но когда кто-то пытается залезть бесплатно, сразу возникает протест населения! Если бы билайн платил месным барыгам, то ни каких облучений не возникало бы!
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10k
Zhora 12 минут назад
Долбаные дикари.
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389
Олег 13 минут назад
Вот что им нужно - ДагМобаил (не забывайте нитку натянуть)
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7k
Андрей Крылов Полчаса назад
Зачем потакать дебилам и сумасшедшим? Что за идиотское решение?
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3k
Александр Долматов Полчаса назад
А ещё скажите дагестанцам, что электричество и природный газ тоже негативно на них влияют.
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5k
The Dude 36 минут назад
Всё правильно
Зачем приматам в заповеднике современные технологии?
Были бы цивилизованные люди, быть может им и понадобилась бы сотовая связь и мобильный интернет. А для связи с воображаемым карлосончиком в мозжечке технологии не нужны.
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22k
иванов дмитрий 40 минут назад
новости 2007 год
Радикальные мусульмане по всему миру нередко по разным причинам отказываются от прививок европейскими вакцинами. Так, в Нигерии, Афганистане, Пакистане и некоторых областях Индии мусульмане отказались прививаться от полиомиелита после того, как их лидеры заявили, что западные врачи добавили в вакцины специальные компоненты, приводящие к бесплодию.
Глава британской Исламской медицинской ассоциации Абдул Маджид Кэтме призвал мусульман не прививать своих детей от кори, свинки и краснухи, и самим отказаться от вакцинации против дифтерита, менингита и столбняка,
.
новости
2015-20018
Вспышка эпидемии в этих странах
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11k
АСИСЯЙ 41 минуту назад
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78k
Viktor 48 минут назад
Как там анекдот был:
Жители (типа этих) начали жаловаться на плохое самочувствие, сонливость, упадок сил из-за построенной вышки сотовой связи. На что руководство компании ответило:
- А вы представляете, что с вами будет, когда мы подключим её!
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55k
Прораб 49 минут назад
Насчёт Дагестана не скажу, но был в моей практике случай. Есть под Ржевом такой посёлок Оленино. Там лет 5 назад, два сверхразума 30 лет от роду, спилили и продали 1,5км. кабеля на местную вышку связи.. Не, а почему бы нет? Столбики не высокие, всего 6м. и место глухое. В общем обогатились где то на 50 000, запредельные по местным меркам деньги. Но на этом история не закончилась. Отметив успех в привокзальной рыгаловке и проспавшись, долбени обнаружили отсутствие интернета и ваще связи как таковой в своих 100-рублёвых умнофонах и отправились искать справедливости, засветившись везде - в ларьке с пирожками-свистками- ган.донами-симками и крадеными мобилами у вокзала, в почтовом отделении, у руин местного узла связи (он же почта-телефон-телеграф). Стыренный кабель и отсутствие связи никак не совмещались в их крохотных мозгах. В общем, когда на след. день наша бригада добралась до района бедствия и сняла записи с камер на вышке, то местный Аниськин, на раз-два вычислил диверсантов.
Пы-сы. После восстановления связи, у нашей вахтовки волшебным образом украли два колеса и мы с чистой совестью два дня наслаждались гостеприимством благодарного населения за счёт работодателя (зарплата и командировочные)
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97
Alex L. 52 минуты назад
Дикий народ, дикие нравы.
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20k
babuby 55 минут назад
Вот комментаторов понабежало!.... Отключить связь, ....
Просто нужно ставить им вышки связи, БЕЗ модулей интернет доступа! То есть, GSM ставить, а модули систем G - не ставить вообще! (Это я упростил, чтобы не вдаваться в технические подробности.)
И будут у них телефоны только для звонков, но вообще без интернета. Хотяяяя.... Возможно и получится им оставить WAP и GPRS.
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6k
Григорий 55 минут назад
и свет им отключите! зачем он без интернета?
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8k
Alex Час назад
Так отключите обезьянам электричество, вообще норм будет
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37
ya da Час назад
Овцеебы тупые, вывести нахер всех опсосов от туда, пусть живописью наскальной занимаются дауны!
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2k
Igor Grishaev Час назад
Отключить им газ, электричество и воду, которые негативно влияют на экологию. Всё равно жители ни за что не платят -
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4k
Максим Макашев Час назад
верните их К ИСТОКАМ
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14k
..: Атеист :.. Час назад
А зачем им связь тогда? Вообще отключить нах))
Есть нормы установки таких вышек. и я очень сомневаюсь что эти нормы были нарушены. ну а "по мнению жителей". вообще прикол. А по моему мнению вообще связь там надо убрать! всё. убираем, ибо мое мнение!))
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62k
Олег Час назад
поставьте вышки где они нужнее, а эти пусть ослов епут и голубиной почтой пользуются
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18k
Majul Час назад
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