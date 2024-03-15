В Дагестане произошёл взрыв из-за брошенного в канализацию окурка

В дагестанском Хасавюрте брошенный в канализацию окурок стал причиной мощного взрыва, унёсшего жизни двух человек. Сообщается, что инцидент произошёл в посёлке Юбилейном.





Два сотрудника коммунальной службы приехали проверить канализацию и провести технические работы. Как оказалось впоследствии, там скопилось большое количество ацетилена (горючего газа). Сотрудники ЖКХ этого не знали и один из них зачем-то (в нарушение правил безопасности) бросил внутрь окурок. Раздался мощный взрыв, бетонная плита над канализацией в буквальном смысле взлетела на воздух, а вместе с ней и двое работяг. Они скончались на месте. Взрывная волна и обломки также уничтожили автомобиль, на котором приехали мужчины.