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В Дагестане произошёл взрыв из-за брошенного в канализацию окурка

В Дагестане произошёл взрыв из-за брошенного в канализацию окурка

Автор:
15 марта 2024 22:45
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ГАЗ   Дагестан   Прокуратура   Хасавюрт   ацетилен   взрыв   канализация   
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В канализации, как сообщается, скопилось большое количество горючего газа.

В дагестанском Хасавюрте брошенный в канализацию окурок стал причиной мощного взрыва, унёсшего жизни двух человек. Сообщается, что инцидент произошёл в посёлке Юбилейном.


Два сотрудника коммунальной службы приехали проверить канализацию и провести технические работы. Как оказалось впоследствии, там скопилось большое количество ацетилена (горючего газа). Сотрудники ЖКХ этого не знали и один из них зачем-то (в нарушение правил безопасности) бросил внутрь окурок. Раздался мощный взрыв, бетонная плита над канализацией в буквальном смысле взлетела на воздух, а вместе с ней и двое работяг. Они скончались на месте. Взрывная волна и обломки также уничтожили автомобиль, на котором приехали мужчины.

Прокуратура Дагестана уже начала проверку. Следователям предстоит выяснить, откуда в канализации такая концентрация ацетиленового газа. По данным некоторых Telegram-каналов, хозяин близлежащего дома скидывал в канализацию карбид.

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Метки: ГАЗ   Дагестан   Прокуратура   Хасавюрт   ацетилен   взрыв   канализация   
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11  комментариев
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20k
babuby 2 часа назад
Ааааа.... Так это канализация частного дома. А чтобы не так палевно было, прикрыта плитой, а в плите отверстие проделано для откачки. И мужики эти, походу газовики, которых кто-то вызвал учуяв запах газа.
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36k
БамбарбияКиргуду 4 минуты назад
Ну чо,теперь на том свете будут вспоминать,как прикольно ипануло.
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22
PPP... 20 минут назад
Два сотрудника коммунальной службы...
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55k
Прораб 42 минуты назад
Дагестан? Наверняка эти обезьяны намутили какой то адовой хрени. Результат закономерен
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32k
Юрьевич 42 минуты назад
Ахренеть покурили...
Ну очень большие вопросы должны быть к хозяину дома!
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60k
turyst 46 минут назад
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880
John Freeman 47 минут назад
Если это те два абрека что курили - ну и [мат] с ними
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39k
АнтонПолднев Час назад
Очистка выгребных ям и канализации среди частников штука известная. Образуется кислотная среда с нагревом, которая очищает стенки и вообще весь налёт смывает. Ну в теории. И всем известно, насколько это опасно. Ну почти всем...
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38k
Андрей Иванов Час назад
Вот же как набздели
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7k
Трям Час назад
Это говорит лшь о том, как много взрывоопасного дерьма в черножопых!
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