В Дагестане произошёл взрыв из-за брошенного в канализацию окурка

В канализации, как сообщается, скопилось большое количество горючего газа.
В дагестанском Хасавюрте брошенный в канализацию окурок стал причиной мощного взрыва, унёсшего жизни двух человек. Сообщается, что инцидент произошёл в посёлке Юбилейном.
Два сотрудника коммунальной службы приехали проверить канализацию и провести технические работы. Как оказалось впоследствии, там скопилось большое количество ацетилена (горючего газа). Сотрудники ЖКХ этого не знали и один из них зачем-то (в нарушение правил безопасности) бросил внутрь окурок. Раздался мощный взрыв, бетонная плита над канализацией в буквальном смысле взлетела на воздух, а вместе с ней и двое работяг. Они скончались на месте. Взрывная волна и обломки также уничтожили автомобиль, на котором приехали мужчины.
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Прокуратура Дагестана уже начала проверку. Следователям предстоит выяснить, откуда в канализации такая концентрация ацетиленового газа. По данным некоторых Telegram-каналов, хозяин близлежащего дома скидывал в канализацию карбид.
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Ну очень большие вопросы должны быть к хозяину дома!