Достаточно будет взгляда: в 2024 году россияне смогут заселяться в отели по биометрии

Россиян изо все сил стараются привлечь на отдых внутри страны. Теперь решили снизить очереди в отелях и сделать регистрацию удобной.
Пресс-служба руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко сообщила, что во второй половине 2024 года россияне смогут регистрироваться в отелях с помощью биометрии. Постановление уже готово и некоторые гостиницы заранее принялись устанавливать этот сервис.
Для подтверждения личности по биометрии будет достаточно одного взгляда. После этого останется только получить ключ и пройти к себе в номер. Вводить дополнительную информацию вручную не потребуется,— говорится в сообщении пресс-службы.
Воспользоваться биометрией смогут те, кто зарегистрирован в Единой биометрической системе (ЕБС). Если биометрия подтверждена, пользователю достаточно только подтвердить данные и всё. Никаких очередей, ругани с персоналом и росписей в тетрадочках. Правда, сервис будет долго вживаться в России. Сложно нашим людям будет отказаться от привычных ключиков и листочков. Но будущее уже здесь.
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Проблем с очередями и оформлением ни разу не встречал.
Лучше бы разработали единый документ.
Не кучу всяких паспортов, снилсов, пенсионных, омс, инн и прочих и прочих...
Нафига одному человеку куча разных "номеров"?
Номер паспорта, по сути своей, уникален.
Вот к нему всё и привязать.
Зачем куча разных "удостоверений"?
В формате двух пластиковых карточек с фотографией.
И общей информацией.
Размером с банковскую или ВУ.
Внутри чипы с полной информацией, плюс медкарту туда, чтобы врачи могли сразу считать и увидеть, что можно, а что нельзя.
Можно и банковскую карту туда подвязать.
Ту же биометрию туда.
Одну карточку с собой носить, хоть на шее, на шнурке или цепочке. :) Хоть в портмоне.
Вторая - резервная (с отметкой о том, что это резервная), дома хранить.
На случай утери первой, для облегчения процесса восстановления.
Я о всяких оформлениях чего-нибудь, посещения поликлиники и т.п.
Налоговая, пенсионный, ГИБДД, у всех свои "бумажки".
Цифровой концлагерь не за горами.
Как программист-математик по образованию, я не доверяю ни одной цифровой системе.
Лучше бумажки нет друга человеку.