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Достаточно будет взгляда: в 2024 году россияне смогут заселяться в отели по биометрии

Достаточно будет взгляда: в 2024 году россияне смогут заселяться в отели по биометрии

Автор:
22 марта 2024 18:33
Сообщество : Путешествия
Метки: Россия   биометрия   интересное   отели   путешествия   технологии   фото   
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Россиян изо все сил стараются привлечь на отдых внутри страны. Теперь решили снизить очереди в отелях и сделать регистрацию удобной.

Пресс-служба руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко сообщила, что во второй половине 2024 года россияне смогут регистрироваться в отелях с помощью биометрии. Постановление уже готово и некоторые гостиницы заранее принялись устанавливать этот сервис.

Для подтверждения личности по биометрии будет достаточно одного взгляда. После этого останется только получить ключ и пройти к себе в номер. Вводить дополнительную информацию вручную не потребуется,— говорится в сообщении пресс-службы.

Воспользоваться биометрией смогут те, кто зарегистрирован в Единой биометрической системе (ЕБС). Если биометрия подтверждена, пользователю достаточно только подтвердить данные и всё. Никаких очередей, ругани с персоналом и росписей в тетрадочках. Правда, сервис будет долго вживаться в России. Сложно нашим людям будет отказаться от привычных ключиков и листочков. Но будущее уже здесь.

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Метки: Россия   биометрия   интересное   отели   путешествия   технологии   фото   
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6  комментариев
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17k
GROMOZEKA 2 часа назад
Меня и сейчас вполне устраивает процесс заселения.
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60k
turyst Полчаса назад
Хм... Не то, что бы я очень часто заселялся в гостиницы, но прходилось, когда по командировкам мотался.

Проблем с очередями и оформлением ни разу не встречал.

Лучше бы разработали единый документ.
Не кучу всяких паспортов, снилсов, пенсионных, омс, инн и прочих и прочих...

Нафига одному человеку куча разных "номеров"?
Номер паспорта, по сути своей, уникален.
Вот к нему всё и привязать.
Зачем куча разных "удостоверений"?

В формате двух пластиковых карточек с фотографией.
И общей информацией.
Размером с банковскую или ВУ.
Внутри чипы с полной информацией, плюс медкарту туда, чтобы врачи могли сразу считать и увидеть, что можно, а что нельзя.
Можно и банковскую карту туда подвязать.
Ту же биометрию туда.

Одну карточку с собой носить, хоть на шее, на шнурке или цепочке. :) Хоть в портмоне.
Вторая - резервная (с отметкой о том, что это резервная), дома хранить.
На случай утери первой, для облегчения процесса восстановления.
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3k
portroy Полчаса назад
Уже и не знают, что придумать, чтобы народ в эту ЕБС загнать. Нет уж, спасибо, предьявим паспорт не переломимся, зато мошенники потом по утекшей базе на нас кредит не оформят))
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7k
М С 2 часа назад
Благими намерениями известно куда дорога выстлана.
Цифровой концлагерь не за горами.
Как программист-математик по образованию, я не доверяю ни одной цифровой системе.
Лучше бумажки нет друга человеку.
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PokemonKa
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Pika-Pika?
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