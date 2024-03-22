Достаточно будет взгляда: в 2024 году россияне смогут заселяться в отели по биометрии

Воспользоваться биометрией смогут те, кто зарегистрирован в Единой биометрической системе (ЕБС). Если биометрия подтверждена, пользователю достаточно только подтвердить данные и всё. Никаких очередей, ругани с персоналом и росписей в тетрадочках. Правда, сервис будет долго вживаться в России. Сложно нашим людям будет отказаться от привычных ключиков и листочков. Но будущее уже здесь.