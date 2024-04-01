В Москве 9-летняя школьница провалилась в люк на квесте ужасов

Школьницы пришли на квест в торговом центре, который обернулся госпитализацией. 9-летняя девочка провалилась в люк, крышка которого отъехала, когда она на него наступила. Почему люк был не закрыт - неизвестно, но это явно не часть квеста. Девочку госпитализировали, а прокуратура начала проверку.