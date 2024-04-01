В Москве 9-летняя школьница провалилась в люк на квесте ужасов

Открытый люк - явно не часть квеста.
В Москве 9-летняя девочка вместе со своей подругой отправилась на один из квестов, которые сейчас так популярны. Хоррор-квесты созданы для развлечения, чтобы пощекотать нервишки и пораскинуть мозгами, решая головоломки и разные задачки.
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Школьницы пришли на квест в торговом центре, который обернулся госпитализацией. 9-летняя девочка провалилась в люк, крышка которого отъехала, когда она на него наступила. Почему люк был не закрыт - неизвестно, но это явно не часть квеста. Девочку госпитализировали, а прокуратура начала проверку.
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“Ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие по ее результатам решения о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) на контроле в прокуратуре”, - отметили в ведомстве.
Видео с другого ракурса
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По данным источника РЕН ТВ, инцидент произошел в ТЦ "Ривьера" на Автозаводской. Девочка участвовала в квесте и упала с высоты около 2,5 метра.
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