Иллюстратор рисует поддерживающие комиксы про эмоции и чувства, которые знакомы каждому из нас

Таня - иллюстратор и автор блога с комиксами. Как пишет автор про себя сама: "Я умею рисовать и рефлексировать". В итоге темами психологии, анализа собственных поступков и чувств пронизаны все её картинки. Давайте посмотрим, что в голове у осознанного художника за 30.