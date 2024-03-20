Иллюстратор рисует поддерживающие комиксы про эмоции и чувства, которые знакомы каждому из нас

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Таня - иллюстратор и автор блога с комиксами. Как пишет автор про себя сама: "Я умею рисовать и рефлексировать". В итоге темами психологии, анализа собственных поступков и чувств пронизаны все её картинки. Давайте посмотрим, что в голове у осознанного художника за 30.
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2. Порой они занимают большую часть дня и нагоняют тревогу, но от таких мыслей не всегда легко избавиться
3. Таня своими комиксами показывает, что в жизни бывает разное - и важно отпускать ситуации
4. У всех у нас бывают непростые дни, у каждого своя борьба каждый день, но главное - не сдаваться и поддерживать ментальное здоровье
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