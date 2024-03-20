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Иллюстратор рисует поддерживающие комиксы про эмоции и чувства, которые знакомы каждому из нас

Иллюстратор рисует поддерживающие комиксы про эмоции и чувства, которые знакомы каждому из нас

Автор:
20 марта 2024 13:00
Сообщество : Комиксы
Метки: забавно   интересно   комиксы   рефлексия   смешные картинки   фото   
1070
15

Таня - иллюстратор и автор блога с комиксами. Как пишет автор про себя сама: "Я умею рисовать и рефлексировать". В итоге темами психологии, анализа собственных поступков и чувств пронизаны все её картинки. Давайте посмотрим, что в голове у осознанного художника за 30.

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Метки: забавно   интересно   комиксы   рефлексия   смешные картинки   фото   
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5  комментариев
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1k
Faithless Час назад
Что за поколение такое рефлексирующе-выгорающее, нуждающееся в психологах больше, чем в половине вещей из пирамиды Маслоу.
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13k
Copycat 7 минут назад
ну поддерживающие тут только парочка последних)
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6k
Харон ( Χάρων) Полчаса назад
Кукурузина совсем .........сь!
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3k
Шапкин Час назад
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1539 постов (1495 в горячем)

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