В Петербурге школьники жестоко избили прохожего

Вскоре пострадавший скончался, не дождавшись скорой помощи.
Очередной вопиющий случай
мигрантской детской жестокости произошёл в Санкт-Петербурге накануне. Трое школьников напали на 48-летнего мужчину в саду Сан-Гали на Лиговском проспекте. Отмечается, что в половине шестого утра сад был ещё закрыт, но это не помешало пострадавшему оказаться внутри, а подросткам так же не остановил забор. Они перелезли через ограду и принялись без причины избивать мужчину.
После нападения мужчина успел сообщить об инциденте в полицию и скорую помощь, однако приехавшие правоохранители обнаружили пострадавшего на скамейке уже мёртвым.
Двоих подозреваемых задержали в тот же день вечером на проспекте Ветеранов. Как оказалось, 15-летние преступники — граждане Узбекистан, учатся в одной из школ города и живут в Кировском районе. Третий злоумышленник не достиг 14-летнего возраста, поэтому наказание его обойдёт стороной.
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По предварительным данным, у мужчины из карманов и сумок ничего не пропало. Мотивов, по данным МВД, у подростков не было.
"Примечательно, что никакого мотива у агрессивных подростков не было. Жертва попалась им на пути случайно", — сообщили в полиции.
В отношении школьников возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности"). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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Давно пора эту дурь убрать из УК РФ.
Не важно сколько лет. преступление есть преступление.
Таких изолировать надо при чём пожизненно. Что хорошего из них выйдет? Ничего. Только удобрение в конце жизненного пути.
Эти "пацаны" там тоже тусят. Им всё до лампочки. Вот такая вот реальность бытия, не похожая на романтику кинов.