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В Петербурге школьники жестоко избили прохожего

В Петербурге школьники жестоко избили прохожего

Автор:
20 марта 2024 12:15
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Санкт-Петербург   задержание   мигранты   нападение   подростки   
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Вскоре пострадавший скончался, не дождавшись скорой помощи.

Очередной вопиющий случай мигрантской детской жестокости произошёл в Санкт-Петербурге накануне. Трое школьников напали на 48-летнего мужчину в саду Сан-Гали на Лиговском проспекте. Отмечается, что в половине шестого утра сад был ещё закрыт, но это не помешало пострадавшему оказаться внутри, а подросткам так же не остановил забор. Они перелезли через ограду и принялись без причины избивать мужчину.

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После нападения мужчина успел сообщить об инциденте в полицию и скорую помощь, однако приехавшие правоохранители обнаружили пострадавшего на скамейке уже мёртвым.


Двоих подозреваемых задержали в тот же день вечером на проспекте Ветеранов. Как оказалось, 15-летние преступники — граждане Узбекистан, учатся в одной из школ города и живут в Кировском районе. Третий злоумышленник не достиг 14-летнего возраста, поэтому наказание его обойдёт стороной.

По предварительным данным, у мужчины из карманов и сумок ничего не пропало. Мотивов, по данным МВД, у подростков не было.


"Примечательно, что никакого мотива у агрессивных подростков не было. Жертва попалась им на пути случайно", — сообщили в полиции.


В отношении школьников возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности"). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Источник:

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   задержание   мигранты   нападение   подростки   
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11  комментариев
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11k
МихА 44 минуты назад
Бошки отрезать пи*да.расам и родителям отдать
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26k
Сибиряк 10 минут назад
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26k
сеньор Леонсио 15 минут назад
Если бы отбился, то сел, за то что на деток руку поднял.

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0
Hitriy Полчаса назад
>не достиг 14-летнего возраста, поэтому наказание его обойдёт стороной
Давно пора эту дурь убрать из УК РФ.
Не важно сколько лет. преступление есть преступление.
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12k
Б.Касторский Полчаса назад
Как вырастают такие звери? Шел себе мужик с сумкой, какие-то планы были, мысли в голове. И вот звери напали. Нет, зверя ещё понять можно. У него инстинкты и нет соображения. Да и опасаешься сразу. А тут? Вроде в человеческом обличье, но звериным нутром.
Таких изолировать надо при чём пожизненно. Что хорошего из них выйдет? Ничего. Только удобрение в конце жизненного пути.
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71k
doker 42 минуты назад
Ну, будущее - оно такое...
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2M
Иван Кемеров 49 минут назад
Именно так в реальности и выглядит тот самый культурный обмен и незабываемый межличностный опыт от которого все только выигрывают.
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