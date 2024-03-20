В Петербурге школьники жестоко избили прохожего

Очередной вопиющий случай мигрантской детской жестокости произошёл в Санкт-Петербурге накануне. Трое школьников напали на 48-летнего мужчину в саду Сан-Гали на Лиговском проспекте. Отмечается, что в половине шестого утра сад был ещё закрыт, но это не помешало пострадавшему оказаться внутри, а подросткам так же не остановил забор. Они перелезли через ограду и принялись без причины избивать мужчину.

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После нападения мужчина успел сообщить об инциденте в полицию и скорую помощь, однако приехавшие правоохранители обнаружили пострадавшего на скамейке уже мёртвым.





Двоих подозреваемых задержали в тот же день вечером на проспекте Ветеранов. Как оказалось, 15-летние преступники — граждане Узбекистан, учатся в одной из школ города и живут в Кировском районе. Третий злоумышленник не достиг 14-летнего возраста, поэтому наказание его обойдёт стороной.