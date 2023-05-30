"Возомнившие себя леди": повседневная жизнь гувернанток в царской России

Только при Елизавете Петровне был принят указ (в 1755 году), который гласил, что заграничные воспитатели не могут учить детей без сдачи экзамена в Академии наук Санкт-Петербурга, или хотя бы в Московском университете. Если вдруг девушку ловили на преподавании без аттестата, то нанимателю грозил штраф в 250 рублей. Если ситуация повторялась, то хозяина могли осудить, а "нелегалку" выслать обратно на родину.

Только после сдачи всех экзаменов гувернантка могла переехать в дом, где её ждали подопечные. Она не просто вела уроки от звонка до звонка. Ей нужно было ежеминутно участвовать в их жизни - ездить с ними не только по всей стране, но и даже в зарубежные поездки, читать вслух, следить за ними во время игр.

В те времена ни гуманитарным, ни естественным наукам не уделяли много внимания - важнее были иностранные языки, танцы, идеальные манеры. А иначе, как можно было явиться на бал и найти там себе верную партию?



