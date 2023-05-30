"Возомнившие себя леди": повседневная жизнь гувернанток в царской России

Сначала, как это часто бывало, первые гувернантки появились в семье Петра I, потом у свиты правителя, а потом у иностранцев, которые тогда работали в стране.
Дворяне начали воспитывать своих отпрысков на зарубежный манер, европейское образование считалось надёжным и качественным. Разумеется, понадобились и иностранные педагоги - те самые гувернантки и гувернёры. Образованный и благородный человек должен был уметь говорить на нескольких языках, поэтому учителей выбирали тщательно. Во времена Петра особенно уважаемыми были гувернантки-немки - они были практичны, аккуратны и воспитывали прекрасных будущих мам, умеющих управлять хозяйством.
Уже к середине XVIII века в России началась повальная мода на всё французское и в Россию приехали весёлые и оптимистичные мадемуазель. Они были легкими, очаровательными, любили детей и при этом обладали изящными манерами и утончённым вкусом.
В начале XIX века в семьях стали появляться англичанки. Нередко они жили в России с самого раннего детства, но образ английской леди и героини романов сестёр Бронте и Джейн Остин были примерами для подражания. Строгость, чопорность, благопристойность.
Кстати, в XIX веке дворяне наконец стали нанимать на работу и русских педагогов и учительниц - выпускников и выпускниц пансионов, высших учебных заведений и приходских школ. Именно для подготовки таких учительниц были открыты известные институты благородных девиц, где, в большой строгости, пансионерок учили языкам, географии, рисованию, музыке и танцам (образовательный минимум для юной благородной девицы).
Для интеллигентных и при этом небогатых девушек выбрать стезю гувернантки было чуть ли не единственным честным заработком. Дочки чиновников низших классов, клерков, профессоров, сироты - им была прямая дорога в учительницы. Деньги они отправляли своим родным, а если их не было, то просто откладывали на приданое. Вот только частенько они были вынуждены оставаться гувернантками до самой старости. Они становились практически членами семьи.
Работа, кстати, была весьма выгодной - платили до тысяч рублей за год. Немалые деньги на тот период. Размер жалованья зависел от достатка принимающей семьи и образования учительницы.
Статус гувернантки в доме был неопределённым: она была свободна, образованна и не была полноценной прислугой, но не была и ровней хозяевам дома, потому что благородная дама обычно не работает. Слуги нередко относились с презрением к гувернанткам, потому что те получали много денег и "мнили себя леди". На приёмах и званых обедах гости не могли говорить с воспитательницей на равных, но и смотреть на неё свысока и показывать своё превосходство считалось неприличным. Сами же гувернантки вели себя скромно и старались быть максимально незаметными, чтобы не создавать неловких ситуаций.
Разумеется, гувернантке не дозволялось носить каких-то нарядных платьев и уж тем более драгоценностей, чтобы её не спутали с хозяйкой. Выглядеть ей полагалось опрятно и скромно, иметь хорошую обувь и пару платьев для особого случая.
Только при Елизавете Петровне был принят указ (в 1755 году), который гласил, что заграничные воспитатели не могут учить детей без сдачи экзамена в Академии наук Санкт-Петербурга, или хотя бы в Московском университете. Если вдруг девушку ловили на преподавании без аттестата, то нанимателю грозил штраф в 250 рублей. Если ситуация повторялась, то хозяина могли осудить, а "нелегалку" выслать обратно на родину.
Только после сдачи всех экзаменов гувернантка могла переехать в дом, где её ждали подопечные. Она не просто вела уроки от звонка до звонка. Ей нужно было ежеминутно участвовать в их жизни - ездить с ними не только по всей стране, но и даже в зарубежные поездки, читать вслух, следить за ними во время игр.
В те времена ни гуманитарным, ни естественным наукам не уделяли много внимания - важнее были иностранные языки, танцы, идеальные манеры. А иначе, как можно было явиться на бал и найти там себе верную партию?
Учёба начиналась с самого утра, потом двухчасовой перерыв, во время которого гувернантка выходила с подопечным на прогулку. По выходным и церковным праздникам - разговоры о нравственном или же экзамен по выученному материалу. Еженедельно папенька с маменькой выслушивали отчёт о поведении детей, их академических успехах, их достижениях, или наоборот, неудачах. Дети, кстати, очень часто привязывались к своим гувернанткам и воспринимали их, как вторую маму. Обычно они видели их намного больше, чем родных маму и папу.
Гувернантке положено было находиться при своей подопечной до её замужества или по достижении зрелости. Но если воспитаннице не везло и замуж её никто не брал, то гувернантка часто оставалась при ней компаньонкой. Так они и жили вдвоём, постепенно старея, и, несмотря на разное положение, обе нуждались друг в друге.
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