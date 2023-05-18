В Москве за взятки при съёмках сериала "Чикатило" посадили двух полицейских

Ранее, в конце августа 2022 года, Щербинский суд Москвы приговорил уже бывшего гендира ООО «Кино-групп» Дмитрия Большакова к 5,5 годам колонии за посредничество в передаче взяток. Вместе с ним на 8,5 и 7,5 лет колонии были осуждены заместитель начальника 3-го отдела управления охраны общественного порядка Игорь Файзуллин и экс-замначальника ОМВД «Китай-город» Дмитрий Смолин. В деле присутствует ещё один полицейский, но он находится на особом счету, поскольку заключил соглашение с прокуратурой и признал вину.



Согласно материалам дела, пятеро полицейских получали от Большакова взятки в размере от 80 тысяч рублей за перекрытие движения в нескольких районах столицы, чтобы не автомобили не мешали съёмочному процессу. Отмечается, что полицейские перекрывали движение в том числе в центре Москвы — в районе Арбата и Тимирязевского района.