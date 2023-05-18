В Москве за взятки при съёмках сериала "Чикатило" посадили двух полицейских

В общей сложности по "сериальному" делу в колонию отправились 5 человек. Тут бы даже сам маньяк расхохотался.
Вчера Дорогомиловский суд Москвы отправил за решётку двух бывших полицейских, которые за денежное вознаграждение перекрывали столичные улицы для съёмок сериала "Чикатило".
Бывшему заместителю начальника управления охраны общественного порядка ГУ МВД Сергею Кулишову и его подчинённому Виталию Фокину суд назначил достаточно суровое наказание в виде 5 и 11 лет колонии строгого режима. Помимо этого Кулешов заплатит штраф в размере 1,2 млн рублей, а его подчинённый — 2 млн. Отмечается, что Фокина осудили строже начальника по причине того, что ему вменялось 4 эпизода получения взятки, а Кулишову всего один. В общей сложности, по данным следствия, полицейские незаконным способом получили более миллиона рублей.
Ранее, в конце августа 2022 года, Щербинский суд Москвы приговорил уже бывшего гендира ООО «Кино-групп» Дмитрия Большакова к 5,5 годам колонии за посредничество в передаче взяток. Вместе с ним на 8,5 и 7,5 лет колонии были осуждены заместитель начальника 3-го отдела управления охраны общественного порядка Игорь Файзуллин и экс-замначальника ОМВД «Китай-город» Дмитрий Смолин. В деле присутствует ещё один полицейский, но он находится на особом счету, поскольку заключил соглашение с прокуратурой и признал вину.
Согласно материалам дела, пятеро полицейских получали от Большакова взятки в размере от 80 тысяч рублей за перекрытие движения в нескольких районах столицы, чтобы не автомобили не мешали съёмочному процессу. Отмечается, что полицейские перекрывали движение в том числе в центре Москвы — в районе Арбата и Тимирязевского района.
Напомним, что первый сезон сериала "Чикатило", режиссёром которого выступил Сарик Андреасян, а главную роль исполнил Дмитрий Нагиев, вышел на экраны в 2021 году.
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Может по этой истории со взятками ещё один сериал снять?
Но, служба в полиции - это служба народу, а не место личного обогащения, посему - приговоры весьма суровы. А то сегодня эти за бабки улицы перекрывают, завтра другие подумают что можно улики уничтожить, после завтра за приличную сумму сами же менты преступнику будут организовывать побег из под стражи и так далее.
*Я не исключаю вариант, что эти просто не поделились и им назначили публичную порку, чтоб остальные боялись зарабатывать без отката на верх.