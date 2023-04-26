Кто изобрёл первый в мире будильник

Рассказывают юмористическую байку, что изобретатель погиб от рук собственной жены, которая задушила его однажды утром, в самом начале пятого часа... Конечно, это именно байка, поскольку известно, что у него было 10 детей, а прожил он достаточно долго, пережив жену.

При этом Леви Хатчинс всю жизнь занимался изготовлением часов, даже создав вместе со своим братом фирму – а вот будильников не выпускал.

К слову, непонятно, сохранился ли вообще этот будильник или хотя бы его изображения – все заметки иллюстрируются явно чем-то не тем. Поэтому в качестве иллюстрации к статье опубликуем просто красивые часы фирмы Levi & Abel Hutchins Concord, которые датируются 1790 годом – чуть позже, чем случилось изобретение, о котором мы говорим.

Может будильник как-то так и выглядел, по крайней мере пишут, что мастер поместил его в "деревянный шкаф 74 на 36 сантиметра".

Вообще в специализированных статьях про Леви Хатчинса часто встречается такая ремарка – мол, он мог бы и не остаться в истории, если бы американцы не захотели "застолбить" хоть какое-то первенство в этой области.