Кто изобрёл первый в мире будильник

Один из первых механических будильников, как считается, был сконструирован в 1787 году неким американским часовщиком Леви Хатчинсом.
Проблема у изобретения была одна – он изначально был установлен на 4 утра и "перезавести" его на другое время было невозможно. Считается, что в это время часовщик вставал, чтобы пойти на работу.
Рассказывают юмористическую байку, что изобретатель погиб от рук собственной жены, которая задушила его однажды утром, в самом начале пятого часа... Конечно, это именно байка, поскольку известно, что у него было 10 детей, а прожил он достаточно долго, пережив жену.
При этом Леви Хатчинс всю жизнь занимался изготовлением часов, даже создав вместе со своим братом фирму – а вот будильников не выпускал.
К слову, непонятно, сохранился ли вообще этот будильник или хотя бы его изображения – все заметки иллюстрируются явно чем-то не тем. Поэтому в качестве иллюстрации к статье опубликуем просто красивые часы фирмы Levi & Abel Hutchins Concord, которые датируются 1790 годом – чуть позже, чем случилось изобретение, о котором мы говорим.
Может будильник как-то так и выглядел, по крайней мере пишут, что мастер поместил его в "деревянный шкаф 74 на 36 сантиметра".
Вообще в специализированных статьях про Леви Хатчинса часто встречается такая ремарка – мол, он мог бы и не остаться в истории, если бы американцы не захотели "застолбить" хоть какое-то первенство в этой области.
Потому что настоящий будильник, у которого появилась "звонковая" стрелка, был изобретён (а точнее, запатентован) заметно позже – это сделал француз Антуан Радье в 1847 году.
Что касается Леви Хатчинса, то точно тут можно сказать одно – часы основанной двумя браться фирмы продаются до сих пор, антикварами, конечно. Кроме того, эта компания выпускала также геодезические приборы, компасы и т.п.
Правда, братья закрыли компанию в 1803 году и занимались в том числе другими бизнесами – у Леви, скажем, была небольшая ткацкая фабрика.
Считается, что часы он продолжал делать чуть ли не до самой смерти. Правда, и тут есть небольшое но – ставший знаковым для США человеком, автором определённого рода первенства, он был похоронен без особых почестей. Видимо, никто тогда ещё не оценил его заслуг, скажем так.
Леви Хатчинс похоронен на Старом северном кладбище в городе Конкорд (который и попал в название его фирмы) в штате Нью-Гэмпшир.
Однако его могилу смогли вычислить только по могиле жены, а точнее по надгробному камню, на котором было написано имя Фиби Хатчинс и дата – 22 апреля 1829 года.
Затем выяснили, что Леви Хатчинс был похоронен рядом с ней в могиле, у которой не обнаружено ни надгробия, ни других пометок с именем.
Умер Леви Хатчинс, как уже отмечено выше, заметно позже своей жены – 13 июня 1855 года. Как видим, он даже дожил до изобретения "настоящего будильника", хотя неизвестно, пользовался ли он им в старости или нет.
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