16-летний рыбак чуть не лишился ноги, когда поймал большую белую акулу

Днём ранее ещё один человек был срочно доставлен в больницу после нападения акулы на западе страны.

По словам полицейских, медики не знали о произошедшем, пока сёрфер не обратился в больницу.

Он был немедленно госпитализирован и сейчас находится в стабильном состоянии, говорится в заявлении представителя службы здравоохранения штата Западная Австралия.