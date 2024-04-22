16-летний рыбак чуть не лишился ноги, когда поймал большую белую акулу

Австралийский подросток попал в больницу после встречи с большой белой акулой. Он поймал хищницу на удочку и затащил на небольшую лодку, но улов вцепился в рыбака.
Инцидент произошёл у берегов штата Южная Австралия.
Как рассказывают местные жители, подросток затащил акулу на борт, а та резко повернулась и укусила его за ногу.
Врачи оказали пострадавшему первую помощь на берегу. Они быстро остановили кровотечение и отвезли парня в больницу Аделаиды.
Отец подростка, Майкл Несс, рассказал: "Он кричал и просил: "Убери её! Убери её!" Я схватил её за челюсти, к счастью, акула открыла пасть, и сын сбросил её обратно в воду".
Длина хищницы составляла около 2 метров в длину.
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Когда ребёнка поместили в машину скорой помощи, он спросил отца: "Мы сможем завтра снова порыбачить?"
Днём ранее ещё один человек был срочно доставлен в больницу после нападения акулы на западе страны.
По словам полицейских, медики не знали о произошедшем, пока сёрфер не обратился в больницу.
Он был немедленно госпитализирован и сейчас находится в стабильном состоянии, говорится в заявлении представителя службы здравоохранения штата Западная Австралия.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Сдаётся мне, джентльмены, это была маленькая белая....
Продуманная акула