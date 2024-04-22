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16-летний рыбак чуть не лишился ноги, когда поймал большую белую акулу

16-летний рыбак чуть не лишился ноги, когда поймал большую белую акулу

Автор:
22 апреля 2024 10:13
Сообщество : Лагуна акул
Метки: Австралия   акула   история   нападение   подросток   рыбалка   
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Австралийский подросток попал в больницу после встречи с большой белой акулой. Он поймал хищницу на удочку и затащил на небольшую лодку, но улов вцепился в рыбака.

Инцидент произошёл у берегов штата Южная Австралия.

Как рассказывают местные жители, подросток затащил акулу на борт, а та резко повернулась и укусила его за ногу.

Врачи оказали пострадавшему первую помощь на берегу. Они быстро остановили кровотечение и отвезли парня в больницу Аделаиды.

Отец подростка, Майкл Несс, рассказал: "Он кричал и просил: "Убери её! Убери её!" Я схватил её за челюсти, к счастью, акула открыла пасть, и сын сбросил её обратно в воду".

Длина хищницы составляла около 2 метров в длину.

Когда ребёнка поместили в машину скорой помощи, он спросил отца: "Мы сможем завтра снова порыбачить?"

Днём ранее ещё один человек был срочно доставлен в больницу после нападения акулы на западе страны.

По словам полицейских, медики не знали о произошедшем, пока сёрфер не обратился в больницу.

Он был немедленно госпитализирован и сейчас находится в стабильном состоянии, говорится в заявлении представителя службы здравоохранения штата Западная Австралия.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   акула   история   нападение   подросток   рыбалка   
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4k
krokodilov 2 часа назад
Покормили и обратно отпустили
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33k
Kladbische 12 минут назад
Я от страху то умираю когда гуппи в 3 см. из аквариума на руку выпрыгивает, а тут 2 метра акула и они её на борт тащат. Пипец конечно.
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1k
Аарон Чупа 19 минут назад
Тб... он че, не понимал, кого достает в лодку. Да я большую щуку или сома глушу киянкой предварительно...
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10k
vasilykopkov 19 минут назад
Затащил на маленькую лодку большую белую акулу? Подросток?
Сдаётся мне, джентльмены, это была маленькая белая....
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36k
Fat Lynx 36 минут назад
Накуя они ее ловили?..
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3k
Yàlìshān dà 2 часа назад
Повезло, что акула не стала биться в "истерике", ногу бы точно не спасли. А плохо, что акула попробовала вкус крови дурака обыкновенного, теперь будет охотится за всеми дураками в округе. Техника безопасности написана кровью, и видос тому подтверждение.
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27k
сеньор Леонсио 2 часа назад
акула открыла пасть, и сын сбросил её обратно в воду(с)
Продуманная акула
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2896 постов (2723 в горячем)

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