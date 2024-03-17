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89-летний дед, пропавший после МФЦ, был найден в Беларуси

89-летний дед, пропавший после МФЦ, был найден в Беларуси

Автор:
17 марта 2024 08:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Беларусь   Дубай   МФЦ   Москва   пенсионер   путешествия   
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Московский пенсионер напугал родственников, пропав на несколько суток.

12 марта 89-летний Аркадий Иванович отправился в МФЦ, предупредив сына, что ему нужно получить какие-то документы. Через несколько часов он дома так и не появился, ну а родственники, естественно, начали переживать.


После нескольких безуспешных попыток дозвониться до пропавшего деда было принято решение проверить его квартиру. Сын Константин приехал к отцу домой, и каково же было его удивление, когда там не было пары чемоданов с вещами и паспортов отца. Проведя расследование, удалось выяснить, что дед тайно сбежал в Беларусь. Просто так, отдохнуть от всех на несколько дней.


В прочем, это не первое тайное путешествие неугомонного Аркадия Ивановича. Несколько лет назад он предупредил родственников, что поедет в Казань на выходные, а сам тайком улетел в Дубай.


Настроение на воскресенье — 89-летний дед, который хочет, чтобы от него все отстали.

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Метки: Беларусь   Дубай   МФЦ   Москва   пенсионер   путешествия   
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8  комментариев
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3k
Константин Час назад
Ну все правильно сделал! Если бы родственники знали, что у деда есть деньги на путешествия, не отстали бы )
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4k
Владимир Полчаса назад
он,наверное-еще тайно посещает...любовницу!!!
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 42 минуты назад
Радоваться нечего, на самом деле это ДЕМЕНЦИЯ.
Он не осознает что родственники будут волноваться, что подадут в розыск или отправятся искать в Минск....что могут быть задействованы большие группы людей, поисковики и т.д., что за это надо ОТВЕЧАТЬ, ты не один в Тайге живешь, а с людьми которые за тебя отвечают.
Кому так радостно, может повторить это на практике...и я сомневаюсь что близкие вас поймут. ))))
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53
ya da 57 минут назад
Молодец старичек, мнеб до 89ти дожить
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2
Прокопий Час назад
В Дубаи на выходные... богатенький дедушка... или это рекламная кампания Пенсионного фонда...
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9k
Роман Час назад
Порадуемся за деда 90лет, захотел в РБ - поехал, захотел в Дубай - поехал!
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39k
АнтонПолднев Час назад
Дед поехал развеяться. Это безусловно достойно поста на Фишках...
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