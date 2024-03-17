89-летний дед, пропавший после МФЦ, был найден в Беларуси

12 марта 89-летний Аркадий Иванович отправился в МФЦ, предупредив сына, что ему нужно получить какие-то документы. Через несколько часов он дома так и не появился, ну а родственники, естественно, начали переживать.





После нескольких безуспешных попыток дозвониться до пропавшего деда было принято решение проверить его квартиру. Сын Константин приехал к отцу домой, и каково же было его удивление, когда там не было пары чемоданов с вещами и паспортов отца. Проведя расследование, удалось выяснить, что дед тайно сбежал в Беларусь. Просто так, отдохнуть от всех на несколько дней.