89-летний дед, пропавший после МФЦ, был найден в Беларуси

Московский пенсионер напугал родственников, пропав на несколько суток.
12 марта 89-летний Аркадий Иванович отправился в МФЦ, предупредив сына, что ему нужно получить какие-то документы. Через несколько часов он дома так и не появился, ну а родственники, естественно, начали переживать.
После нескольких безуспешных попыток дозвониться до пропавшего деда было принято решение проверить его квартиру. Сын Константин приехал к отцу домой, и каково же было его удивление, когда там не было пары чемоданов с вещами и паспортов отца. Проведя расследование, удалось выяснить, что дед тайно сбежал в Беларусь. Просто так, отдохнуть от всех на несколько дней.
В прочем, это не первое тайное путешествие неугомонного Аркадия Ивановича. Несколько лет назад он предупредил родственников, что поедет в Казань на выходные, а сам тайком улетел в Дубай.
Настроение на воскресенье — 89-летний дед, который хочет, чтобы от него все отстали.
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Он не осознает что родственники будут волноваться, что подадут в розыск или отправятся искать в Минск....что могут быть задействованы большие группы людей, поисковики и т.д., что за это надо ОТВЕЧАТЬ, ты не один в Тайге живешь, а с людьми которые за тебя отвечают.
Кому так радостно, может повторить это на практике...и я сомневаюсь что близкие вас поймут. ))))
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