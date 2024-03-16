Екатерина Мизулина показала, как печёт блинчики на Масленицу в Minecraft

Мизулина изо всех сил старается быть на одной волне со школьниками.
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале опубликовала ролик, как она в Minecraft печёт блинчики. Такое необычное занятие Мизулина объяснила тем, что во время Масленицы все должны печь блины.
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Во время русского феста умельцы создали в Minecraft особую локацию, где собраны все русские забавы - жмурки, русский бой, перетягивание каната и даже возможность посетить Красную площадь. Стрим будут в 16:00. Кроме Мизулиной на стриме будут и другие участники.
Ранее мы сообщали, что Мизулину студент пригласил на свидание. Это случилось во время встречи Мизулиной с учащимися Уральского федерального университета. Студент получил отказ, но останавливаться он не собирается.
Надеялся на положительный ответ Екатерины, но вышло, как вышло. Расстроил ли отказ? Конечно, расстроил, потому что я подготовился. Но наивно было, конечно, предполагать, что она сразу согласится. Но попытка - не пытка. Я надеюсь, что это наша не последняя встреча.
В целом, мне понравилось. Потому что я поконтактировал с Екатериной, надеюсь, она меня запомнит. Я своего всегда добиваюсь, так что я своего ещё добьюсь. Обязательно, - рассказал студент.
Вероятно, Екатерина Мизулина ещё приедет в Екатеринбург. Ну или парень примчится в Москву и получит шанс на романтический ужин.
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вот в стрим с вебкамерой бы поверил, а так не верю