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Екатерина Мизулина показала, как печёт блинчики на Масленицу в Minecraft

Екатерина Мизулина показала, как печёт блинчики на Масленицу в Minecraft

Автор:
16 марта 2024 18:59
Сообщество : Жить в России
Метки: minecraft   Мизулина   Юмор   блогерша Мизулина   кринж   масленица   молодёжь   
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Мизулина изо всех сил старается быть на одной волне со школьниками.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале опубликовала ролик, как она в Minecraft печёт блинчики. Такое необычное занятие Мизулина объяснила тем, что во время Масленицы все должны печь блины.

Во время русского феста умельцы создали в Minecraft особую локацию, где собраны все русские забавы - жмурки, русский бой, перетягивание каната и даже возможность посетить Красную площадь. Стрим будут в 16:00. Кроме Мизулиной на стриме будут и другие участники.

Ранее мы сообщали, что Мизулину студент пригласил на свидание. Это случилось во время встречи Мизулиной с учащимися Уральского федерального университета. Студент получил отказ, но останавливаться он не собирается.

Надеялся на положительный ответ Екатерины, но вышло, как вышло. Расстроил ли отказ? Конечно, расстроил, потому что я подготовился. Но наивно было, конечно, предполагать, что она сразу согласится. Но попытка - не пытка. Я надеюсь, что это наша не последняя встреча.

В целом, мне понравилось. Потому что я поконтактировал с Екатериной, надеюсь, она меня запомнит. Я своего всегда добиваюсь, так что я своего ещё добьюсь. Обязательно, - рассказал студент.

Вероятно, Екатерина Мизулина ещё приедет в Екатеринбург. Ну или парень примчится в Москву и получит шанс на романтический ужин.

Источник:

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Метки: minecraft   Мизулина   Юмор   блогерша Мизулина   кринж   масленица   молодёжь   
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10  комментариев
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26k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Нахера мне это знать?!
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71k
doker Минуту назад
Кремлеботовский пост, комментарий идёт как "спам".
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135
Alex 24 минуты назад
это та, которая демонстрировала пирог с печенью Милохина, почками Моргерштерна и глазными яблоками Дудя ? ))
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20k
babuby 37 минут назад
А почему её до сих пор не привлекли за игру, в которой пол комнаты раскрашен "в ВСУшный пиксель"!? Как-то это не в духе времени! Или это другое?
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51k
Элек Мек 39 минут назад
Красивая она,люблю её.....
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135
Alex Элек Мек 22 минуты назад
осторожно, она новая любовница президента, сменила Кабаеву ...)
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13k
Copycat Час назад
не верю что она сама сидела и играла) скорей всего был некий т.н. "Драйвер"

вот в стрим с вебкамерой бы поверил, а так не верю
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Pika-Pika?
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