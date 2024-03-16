Екатерина Мизулина показала, как печёт блинчики на Масленицу в Minecraft

Во время русского феста умельцы создали в Minecraft особую локацию, где собраны все русские забавы - жмурки, русский бой, перетягивание каната и даже возможность посетить Красную площадь. Стрим будут в 16:00. Кроме Мизулиной на стриме будут и другие участники.

Ранее мы сообщали, что Мизулину студент пригласил на свидание. Это случилось во время встречи Мизулиной с учащимися Уральского федерального университета. Студент получил отказ, но останавливаться он не собирается.