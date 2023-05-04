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Парад безвкусицы: 30 стрижек и причесок, на которые без смеха не взглянешь

Парад безвкусицы: 30 стрижек и причесок, на которые без смеха не взглянешь

Автор:
04 мая 2023 10:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   волосы   кринж   мода   прически   стрижки   фейлы   
965
31

Для кого-то плохая стрижка — это печальная реальность, а вот для всех остальных — это отличный повод посмеяться. И, пожалуй, нигде нет столько любителей поглумиться над кривыми челками и вырвиглазными ирокезами, как в этом сообществе на Reddit.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   волосы   кринж   мода   прически   стрижки   фейлы   
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6  комментариев
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9k
Copycat Полчаса назад
Комментарий к фото
это называется "начес") вполне себе обычная укладка просто ракурс такой
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15k
Андрей Донченко 24 минуты назад
Этого клоуна все узнали, надеюсь?
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152
RDV Полчаса назад
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Блин а вообще то прикольно))) я бы вдул чисто по фану)
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Андрей Донченко Полчаса назад
Эстонский депутат Эплер обошел Трампа как политик с самой ужасной прической.
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9k
Copycat Полчаса назад
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ну и уроды)
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RDV Полчаса назад
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Это походу его кот)
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