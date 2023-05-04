Парад безвкусицы: 30 стрижек и причесок, на которые без смеха не взглянешь

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Для кого-то плохая стрижка — это печальная реальность, а вот для всех остальных — это отличный повод посмеяться. И, пожалуй, нигде нет столько любителей поглумиться над кривыми челками и вырвиглазными ирокезами, как в этом сообществе на Reddit.
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2. Микки Рурк выглядит так, будто собирается сняться в бюджетном ремейке «Образцового самца»
4. Дональд Трамп мечтает, чтобы это фото удалили из интернета. Не забудьте поделиться с другом!
13. Честно говоря, сложно не восхититься дерзостью того, кто решает явиться в таком виде в зале суда
Источник: — переведено специально для fishki.net
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