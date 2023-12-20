Новый апокалипсис — это поколение зумеров

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Технологическая отсталость, инфантильность и любовь к смузи до добра не доведут. Примечательно, что уже целое поколение не понимает значение фразы "по часовой стрелке". А ведь дальше будет только хуже...
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15. Мало того, что буквально изнасиловал открывашкой банку, так ещё и русский язык своим "пикрилом" испоганил
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2. и далее - кто такие, бл.ть, зумеры?
давайте не превращаться раньше времени в стариков которые бухтят на молодежь - разве что в шутку иронично)