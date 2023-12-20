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Новый апокалипсис — это поколение зумеров

Новый апокалипсис — это поколение зумеров

Автор:
20 декабря 2023 20:50
Сообщество : Юмор
Метки: Зумеры   Интерсное   Прикол   Юмор   молодёжь   подборка   
2900
15
Технологическая отсталость, инфантильность и любовь к смузи до добра не доведут. Примечательно, что уже целое поколение не понимает значение фразы "по часовой стрелке". А ведь дальше будет только хуже...
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Метки: Зумеры   Интерсное   Прикол   Юмор   молодёжь   подборка   
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39  комментариев
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4k
Харон 2 часа назад
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5k
Слава 3 минуты назад
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А о чем должны говорить эти изображения? Я чего пропустил?
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365
Павел Верещагин 14 минут назад
любопытно про этих "зумеров",по поводу чего будут ворчать ,когда им будет за 55-60 на следующее поколение?я ужас помню грампластинки вместо бобин с магнитофонной лентой,черно белые телевизоры без пульта,очередь к телефонным будкам...
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16k
Hairy 24 минуты назад
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814
Виктор Чикалев Полчаса назад
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1k
Вир Норин Полчаса назад
Наташа тоже не понимает, что тут нет часов... Это женский и мужской туалет :)
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14k
Artem Полчаса назад
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31k
Владимир 39 минут назад
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И при этом неправильно.
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56k
Опиум для народа 40 минут назад
Каждое поколение старых пердунов ноет на следующее. Еще с античных времён. И ничего, жизнь не остановилась.
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36k
Андрей Иванов 43 минуты назад
1. Я слишком стар для этого говна - не узнал никого
2. и далее - кто такие, бл.ть, зумеры?
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38k
russger 55 минут назад
Ну про время я немного соглаен, нахрена всё так усложнять? Вот например 9:45 по-немецки будет, либо "четверть перед десятью", либо, многие говорят..сейчас внимание.."четверть после половины десятого"
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13k
Copycat Час назад
Девайте вспомним о том наши родители тоже говорили что мы плохое поколение - ну и что) вроде до 30ти лет нормально дожили, семьи, дети и пр.

давайте не превращаться раньше времени в стариков которые бухтят на молодежь - разве что в шутку иронично)
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34k
Teodor Час назад
Можете не верить, но в 1982-м я ехал в пионерлагерь в Евпаторию, сосед по плацкарту достал банку сгущенки - я дал ему обычную открывалку, он недоуменно на нее посмотрел и начал совершать почти такие-же манипуляции - ему раньше мама открывала... А вы говорите "зумеры". Дебилы и неумёхи были всегда...
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200
ruslan d Час назад
А все олды знают как сплести сеть , как делать силки , как завести граммофон, как истопить самовар, как ездить на лошади , как пахать землю , как доить корову , как зарезать свинью .. ? Всегда предыдущее поколение будет стебать молодежь а молодежь с пренебрежением относиться к опыту предков .. .
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12k
Самка Хорька 2 часа назад
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2k
Rom 2 часа назад
Что значит это слово, зумер? Для чего это?
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