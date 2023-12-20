Новый апокалипсис — это поколение зумеров

Технологическая отсталость, инфантильность и любовь к смузи до добра не доведут. Примечательно, что уже целое поколение не понимает значение фразы "по часовой стрелке". А ведь дальше будет только хуже...

1. Они много не потеряли 0 Источник:

2. Нашёл зумер видеокассету. И всё, хана видеокассете. Хоррор без продолжения 0 Источник:

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3. Все мы так думаем, но... 0 Источник:

4. Молодое поколение и механические часы... Прямо боль какая-то 0 Источник:

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6. 9:45... Ахаха 0 Источник:

7. 21-летняя Ксения, заставшая конец восьмидесятых... Звучит научнофантастически... 0 Источник:

9. Мда... 0 Источник:

10. Ахаха 0 Источник:

11. Зумер попал в армию 0 Источник:

12. Надо больше пользоваться смартфоном, поможет, наверное... 0 Источник:

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