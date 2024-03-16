Стюардесса случайно нажала кнопку в кресле пилота и едва не устроила авиакатастрофу

Серьёзный инцидент, едва не закончившийся авиакатастрофой, произошёл 11 марта на борту самолёта чилийской авиакомпании Latam Airlines. Самолёт направлялся из Сиднея в новозеландский Окленд. Примерно в середине пути Boeing 787-9 Dreamliner резко клюнул носом и начал падать. Пассажиры рассказали, что "вылетали со своих мест, летали по проходам и ударялись о верхнюю часть самолета". В итоге травмы различной степени тяжести получили 50 человек. Им потребовалась госпитализация.

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В Latam Airlines изначально сообщили, что неприятный инцидент произошёл из-за технических неполадок. И в это легко поверить на фоне последних новостей о разваливающихся на лету "Боингах" и неутешительных результатах проверки качества сборки самолётов со стороны Федерального управления гражданской авиации США. Однако американское издание The Wall Street Journal пишет со ссылкой на источники в авиаотрасли, что на этот раз виной стал человеческий фактор.