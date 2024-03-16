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Стюардесса случайно нажала кнопку в кресле пилота и едва не устроила авиакатастрофу

Стюардесса случайно нажала кнопку в кресле пилота и едва не устроила авиакатастрофу

Автор:
16 марта 2024 17:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   боинг   пассажиры   самолёт   стюардесса   травмы   
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В ходе инцидента пострадали по меньшей мере 50 пассажиров. Их расшвыряло по салону и они получили травмы.

Серьёзный инцидент, едва не закончившийся авиакатастрофой, произошёл 11 марта на борту самолёта чилийской авиакомпании Latam Airlines. Самолёт направлялся из Сиднея в новозеландский Окленд. Примерно в середине пути Boeing 787-9 Dreamliner резко клюнул носом и начал падать. Пассажиры рассказали, что "вылетали со своих мест, летали по проходам и ударялись о верхнюю часть самолета". В итоге травмы различной степени тяжести получили 50 человек. Им потребовалась госпитализация.

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В Latam Airlines изначально сообщили, что неприятный инцидент произошёл из-за технических неполадок. И в это легко поверить на фоне последних новостей о разваливающихся на лету "Боингах" и неутешительных результатах проверки качества сборки самолётов со стороны Федерального управления гражданской авиации США. Однако американское издание The Wall Street Journal пишет со ссылкой на источники в авиаотрасли, что на этот раз виной стал человеческий фактор.

По данным издания, стюардесса во время раздачи еды случайно задела переключатель на кресле пилота. В результате капитана воздушного судна толкнуло на панель управления, где он задел рычаг, из-за которого нос самолёта опустился вниз. Как это произошло тоже пока не совсем понятно — переключатель защищён пластиковой крышкой и не предназначен для использования, когда кто-то находится в кресле пилота.


Отмечается, что командир ВС довольно быстро среагировал и восстановил положение самолёта, но люди тем не менее пострадали. Будут ли они подавать коллективный иск на авиакомпанию, пока неизвестно.

Источник:

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Метки: Видео   боинг   пассажиры   самолёт   стюардесса   травмы   
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13  комментариев
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35k
Teodor 2 часа назад
Чёт на какой-то звиздёж похоже. Скорее верится в общий бардак в компании Боинг, но топы пытаются представить все виной криворукой стюардессы...
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92k
sapér Vodička 21 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
TOROID 53 минуты назад
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404
Alex 55 минут назад
Стюардесса бегает по салону и проверяет, все ли застегнули ремни. И поясняет:
- А то в прошлый раз при турболентности кто не пристегнулся, прямо-таки размазало по бортам!
- А кто пристегнулся?
- Ну, те сидели как живые!
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8k
Alex 58 минут назад
Она ему отсасывала что ли?
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20k
Саш Час назад
Сдается мне, что "стюардесса во время раздачи еды случайно задела переключатель... пилота"

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75
Al Di Час назад
Ну хоты бы фото стюардессы дайте. Или так надо что бы сложно?
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5k
Горожанин 2 часа назад
Ошаник 815 в жизни...
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