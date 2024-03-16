Стюардесса случайно нажала кнопку в кресле пилота и едва не устроила авиакатастрофу

В ходе инцидента пострадали по меньшей мере 50 пассажиров. Их расшвыряло по салону и они получили травмы.
Серьёзный инцидент, едва не закончившийся авиакатастрофой, произошёл 11 марта на борту самолёта чилийской авиакомпании Latam Airlines. Самолёт направлялся из Сиднея в новозеландский Окленд. Примерно в середине пути Boeing 787-9 Dreamliner резко клюнул носом и начал падать. Пассажиры рассказали, что "вылетали со своих мест, летали по проходам и ударялись о верхнюю часть самолета". В итоге травмы различной степени тяжести получили 50 человек. Им потребовалась госпитализация.
В Latam Airlines изначально сообщили, что неприятный инцидент произошёл из-за технических неполадок. И в это легко поверить на фоне последних новостей о разваливающихся на лету "Боингах" и неутешительных результатах проверки качества сборки самолётов со стороны Федерального управления гражданской авиации США. Однако американское издание The Wall Street Journal пишет со ссылкой на источники в авиаотрасли, что на этот раз виной стал человеческий фактор.
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По данным издания, стюардесса во время раздачи еды случайно задела переключатель на кресле пилота. В результате капитана воздушного судна толкнуло на панель управления, где он задел рычаг, из-за которого нос самолёта опустился вниз. Как это произошло тоже пока не совсем понятно — переключатель защищён пластиковой крышкой и не предназначен для использования, когда кто-то находится в кресле пилота.
Отмечается, что командир ВС довольно быстро среагировал и восстановил положение самолёта, но люди тем не менее пострадали. Будут ли они подавать коллективный иск на авиакомпанию, пока неизвестно.
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Маленький мальчик подбегает к маме:
-- Мама, а стюардесса это такая рыба или котлета?
Мама в непонятках:
-- И не рыба и не котлета. А почему ты спрашиваешь?
-- А на улице папа рассказывал своему другу, как они всем экипажем жарили стюардессу.
- А то в прошлый раз при турболентности кто не пристегнулся, прямо-таки размазало по бортам!
- А кто пристегнулся?
- Ну, те сидели как живые!