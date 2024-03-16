В Нижегородской области грабители убили пенсионерку ради антиквариата

Женщина всю жизнь коллекционировала монеты и антикварные вещи вместе с мужем.
В Ветлуге Нижегородской области местные жители обнаружили обезглавленное тело 69-летней пенсионерки. Позже полицейские выяснили, что смерть женщины была насильственной и наступила не сразу. Перед тем, как убить женщину, неизвестные избили её. Отрезанную голову преступники забрали с собой - на месте происшествия её не нашли, сообщает KP.RU.
Назначен ряд необходимых судебных экспертиз, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления, - добавили в пресс-службе регионального СУ СКР.
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Кроме того, полицейские выяснили, что в доме пенсионерки было много антиквариата и старинных монет. Полицейские предполагают, что именно за этим охотились воры. Женщина не хотела говорить, где лежат сокровища и поэтому её пытали.
Обстановка в квартире была нарушена, - объяснили в прокуратуре региона, - Предположительно у погибшей женщины была украдена коллекция старинных монет и различный антиквариат.
Позже соседи рассказали журналистам, что женщина была вдовой коллекционера антиквариата. Со слов соседей, в доме хранились старинные монеты и иконы, пенсионерка жила одна. Местные жители полагают, что жестокое убийство совершил кто-то из приезжих.
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Тут без вариантов. За редким исключением только люди бородатой национальности режут людям головы.
Непонятно как узнали о ценностях.
У этой обезглавленное тело могло быть и самоубийцей...
Один поперхнулся, их осталось девять.
Ну и далее по тексту.............
Найдя "обезглавленное тело ... выяснили, что смерть женщины была насильственной"
А долго выясняли????