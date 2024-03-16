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В Нижегородской области грабители убили пенсионерку ради антиквариата

В Нижегородской области грабители убили пенсионерку ради антиквариата

Автор:
16 марта 2024 17:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   СК РФ   антиквариат   ветлуга   ограбление   пенисонерка   полиция   убийство   
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Женщина всю жизнь коллекционировала монеты и антикварные вещи вместе с мужем.

В Ветлуге Нижегородской области местные жители обнаружили обезглавленное тело 69-летней пенсионерки. Позже полицейские выяснили, что смерть женщины была насильственной и наступила не сразу. Перед тем, как убить женщину, неизвестные избили её. Отрезанную голову преступники забрали с собой - на месте происшествия её не нашли, сообщает KP.RU.

Назначен ряд необходимых судебных экспертиз, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления, - добавили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Кроме того, полицейские выяснили, что в доме пенсионерки было много антиквариата и старинных монет. Полицейские предполагают, что именно за этим охотились воры. Женщина не хотела говорить, где лежат сокровища и поэтому её пытали.

Обстановка в квартире была нарушена, - объяснили в прокуратуре региона, - Предположительно у погибшей женщины была украдена коллекция старинных монет и различный антиквариат.

Позже соседи рассказали журналистам, что женщина была вдовой коллекционера антиквариата. Со слов соседей, в доме хранились старинные монеты и иконы, пенсионерка жила одна. Местные жители полагают, что жестокое убийство совершил кто-то из приезжих.

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Метки: Россия   СК РФ   антиквариат   ветлуга   ограбление   пенисонерка   полиция   убийство   
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14  комментариев
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2k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
Видимо, с трудом выяснили, что смерть была насильственной. Ну, подумаешь, головы нет - так она, может, естественным путём потерялась.
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142k
parallax 50 минут назад
"Местные жители полагают, что жестокое убийство совершил кто-то из приезжих."

Тут без вариантов. За редким исключением только люди бородатой национальности режут людям головы.
Непонятно как узнали о ценностях.
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6k
Харон ( Χάρων) 58 минут назад
А, покемонка....
У этой обезглавленное тело могло быть и самоубийцей...
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Харон ( Χάρων) 59 минут назад
КЭП????
Найдя "обезглавленное тело ... выяснили, что смерть женщины была насильственной"
А долго выясняли????
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22k
Shtoppi Час назад
черные небось пытали и убили. это их отличительная особенность головы своим жертвам отрезать.
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PokemonKa
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