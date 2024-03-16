В Нижегородской области грабители убили пенсионерку ради антиквариата

Кроме того, полицейские выяснили, что в доме пенсионерки было много антиквариата и старинных монет. Полицейские предполагают, что именно за этим охотились воры. Женщина не хотела говорить, где лежат сокровища и поэтому её пытали.

Обстановка в квартире была нарушена, - объяснили в прокуратуре региона, - Предположительно у погибшей женщины была украдена коллекция старинных монет и различный антиквариат.

Позже соседи рассказали журналистам, что женщина была вдовой коллекционера антиквариата. Со слов соседей, в доме хранились старинные монеты и иконы, пенсионерка жила одна. Местные жители полагают, что жестокое убийство совершил кто-то из приезжих.