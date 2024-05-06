В Таиланде измеряют, достаточно ли громко ты поёшь гимн

Правда, только в школе особо рьяные директора. В Таиланде принято школьникам каждое утро на линейке петь национальный гимн перед тем, как разойтись на занятия по классам.
Представляете себе «энтузиазм» учеников, когда надо петь даже не раз в неделю по понедельникам, а КАЖДЫЙ день? Лица у них при этом не радостные.
Вот директора школ и борются с откровенным пренебрежением детей к свои обязанностям. И поставили на площадке перед линейкой «индикаторы старания», попросту - децибелметры для измерения громкости.
И заставляли петь перед включенным децибелметров. Если спели куплет на силе до 85 децибел, а не стояли в носу ковырялись, то могут идти по классам.
Вот даже совсем малявочки поют
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А если слабо в промежутке между 80 и 85 дб, то пели второй куплет громче.
А если в это утро вообще все обнаглели и спят на ходу и поют тише 80 Дб, то поют гимн ТРИ РАЗА подряд всей линейкой.
Вот такая вот коллективная порука, чтобы разойтись, все должны стараться и драть глотку. Заодно приучает детей к коллективизму – достигать общей цели, кооперируя усилия.
Меж тем 85 децибел считается вредным для человеческого уха при постоянном прослушивании, даже пылесосы теперь делают тише на 75 дб, чтобы не вредить перепонкам человека.
Борьба с безумием
Довольно скоро родители учеников восстали против такой практики. В интернете снежным комом начала подниматься критика такого сомнительного решения.
Но то, что ругали школу, никого особо не впечатлило. А вот когда начали писать, что это полное обесценивание национального гимна – устраивать при помощи его пытку детям – то администрация сразу зашевелилась.
Учителя и родители в школах без децибелметров, поставили на свои смартфоны приложения для измерения силы звука и тайно записали пение детей по утрам в своих школах.
Оказалось, что ВЕЗДЕ поют слабее 85 дб. Средний уровень пения – 70. Даже в самой большой школе, где гимн пело 4300 учеников. То есть если вводить такую шкалу по всей стране, то буквально все будут стоять и перепевать гимн по три раза до потери сознания.
А школа между тем нужна, чтобы учиться, а не чтобы дурью маяться.
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