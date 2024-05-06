В Таиланде измеряют, достаточно ли громко ты поёшь гимн

Вот директора школ и борются с откровенным пренебрежением детей к свои обязанностям. И поставили на площадке перед линейкой «индикаторы старания», попросту - децибелметры для измерения громкости.

И заставляли петь перед включенным децибелметров. Если спели куплет на силе до 85 децибел, а не стояли в носу ковырялись, то могут идти по классам.

Вот даже совсем малявочки поют