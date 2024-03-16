14 очень странных вещей, произошедших в метро Парижа

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Чего только не увидишь в парижском метро!
Если бы пришельцы спросили у вас, где на Земле можно прочувствовать всю уникальность людей, куда бы вы их отправили? Мы бы в TravelAsk посоветовали им прокатиться на метро, ведь подземка ― это настоящая кладезь разнообразных характеров и причудливых ситуаций.
Наверное, он как раз разыскивает инопланетян
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Когда основательно подготовился к упаковке багажа
Такое можно увидеть только во французском метро
Никого не волнует странный пассажир в черном
Самая французская фотография
Лайфхак, как ездить в метро в час пик
Иногда в подземке очень странные пассажиры
Когда решил прокатиться на метро с парижским шиком
Тренировка растяжки...
...и гибкости!
Они невероятны!
Овечки у входа в подземку
Перед вами учитель анатомии, но это не точно...
В кризис и Бэтмен пересел на метромобиль
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