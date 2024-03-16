FISHKINET
Сообщество Юмор 18555 постов • 3675 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
14 очень странных вещей, произошедших в метро Парижа

14 очень странных вещей, произошедших в метро Парижа

Автор:
16 марта 2024 08:37
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Прикол   Юмор   в парижском метро   люди   фото   чудики   
986
15

Чего только не увидишь в парижском метро!

Если бы пришельцы спросили у вас, где на Земле можно прочувствовать всю уникальность людей, куда бы вы их отправили? Мы бы в TravelAsk посоветовали им прокатиться на метро, ведь подземка ― это настоящая кладезь разнообразных характеров и причудливых ситуаций.

Наверное, он как раз разыскивает инопланетян

×
×

Когда основательно подготовился к упаковке багажа

Такое можно увидеть только во французском метро

Никого не волнует странный пассажир в черном

Самая французская фотография

Лайфхак, как ездить в метро в час пик

Иногда в подземке очень странные пассажиры

Когда решил прокатиться на метро с парижским шиком

Тренировка растяжки...

...и гибкости!

Они невероятны!

Овечки у входа в подземку

Перед вами учитель анатомии, но это не точно...

В кризис и Бэтмен пересел на метромобиль

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Метро   Прикол   Юмор   в парижском метро   люди   фото   чудики   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

469588



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мой дом - моя крепость: россиянам могут разрешить любую самооборону при защите жилья
Мой дом - моя крепость: россиянам могут разрешить любую самооборону при защите жилья
Избившего глухую таксистку мужчину отправили за решётку
Избившего глухую таксистку мужчину отправили за решётку
Набирающие популярность в сообществах
Картинки со смыслом
Картинки со смыслом
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 марта
Растет как трава, но это рассада
Растет как трава, но это рассада
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#факты#Прикол#история#Автовсячина#США#позитив#полиция#Ynews
#животные#автомир#Юмор#ДТП#аварии#забавно#Москва#собака#Индия#Россия
#машина#в мире#люди#интересно#авто аварии#природа#интересное#кот#кино#дети
Растет как трава, но это рассада Растет как трава, но это рассада Эти люди точно знают, как правильно фотографироваться со статуями Эти люди точно знают, как правильно фотографироваться со статуями Костюм шаурмы продали на государственном аукционе за миллион рублей Костюм шаурмы продали на государственном аукционе за миллион рублей 16 забавных фотографий без контекста, которые становятся тем страннее, чем дольше на них смотришь 16 забавных фотографий без контекста, которые становятся тем страннее, чем дольше на них смотришь «Хватит с меня интернета на сегодня»: 17 необъяснимых и странных фотографий «Хватит с меня интернета на сегодня»: 17 необъяснимых и странных фотографий 15 странных моментов, которые увековечены на Google-картах 15 странных моментов, которые увековечены на Google-картах

На что жалуетесь?

Вернуться