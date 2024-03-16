14 очень странных вещей, произошедших в метро Парижа

Если бы пришельцы спросили у вас, где на Земле можно прочувствовать всю уникальность людей, куда бы вы их отправили? Мы бы в TravelAsk посоветовали им прокатиться на метро, ведь подземка ― это настоящая кладезь разнообразных характеров и причудливых ситуаций.

Наверное, он как раз разыскивает инопланетян