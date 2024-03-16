Ученые разгадали таинственный сигнал из космоса

10 долгих лет потребовалось группе ученых, чтобы раскрыть очень таинственную загадку. В январе 2014 года сейсмическая станция на острове Манус в Папуа — Новой Гвинее зарегистрировала сильные колебания грунта в западной части Тихого океана. Примерно в это же время метеорит вошел в атмосферу Земли над Западной частью Тихого океана.





Ученые сопоставили колебания грунта и появление метеорита и пришли к выводам, что им удалось зафиксировать загадочный сейсмический сигнал от космического тела. Тогда в ученых кругах даже заявили, что это чуть ли не признак инопланетной жизни.



