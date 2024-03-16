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Ученые разгадали таинственный сигнал из космоса

Ученые разгадали таинственный сигнал из космоса

Автор:
16 марта 2024 06:35
Сообщество : Космос
Метки: грузовик   космос   метеорит   сейсмическая станция   тихий океан   ученые   
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Космических новостей вам в субботу утром.

10 долгих лет потребовалось группе ученых, чтобы раскрыть очень таинственную загадку. В январе 2014 года сейсмическая станция на острове Манус в Папуа — Новой Гвинее зарегистрировала сильные колебания грунта в западной части Тихого океана. Примерно в это же время метеорит вошел в атмосферу Земли над Западной частью Тихого океана.


Ученые сопоставили колебания грунта и появление метеорита и пришли к выводам, что им удалось зафиксировать загадочный сейсмический сигнал от космического тела. Тогда в ученых кругах даже заявили, что это чуть ли не признак инопланетной жизни.


В 2023 году группа исследователей под руководством Бенджамина Фернандо, планетарного сейсмолога из Университета Джона Хопкинса, направилась к месту предполагаемого падения метеорита и обнаружила на морском дне всякое странное. Находки идентифицированы как имеющие "внеземное технологическое" (инопланетное) происхождение.


Но проведя более тщательный анализ и используя данные со станций в Австралии и Палау, предназначенных для обнаружения звуковых волн при ядерных испытаниях, команда ученых определила более вероятное местоположение того метеорита. И находилось оно в более чем 160 км от первоначально исследованного района. Они пришли к выводу, что материалы, извлеченные со дна океана, были частицами, отвалившимися от других метеоритов и смешанных с земным загрязнением.


"Что бы ни было найдено на морском дне, оно совершенно не связано с этим метеоритом, независимо от того, был ли это естественный космический камень или обломок космического корабля пришельцев - хотя мы сильно подозреваем, что это были не пришельцы", - добавил Фернандо.


В тут еще и вдобавок удалось расшифровать тот самый сигнал, полученный сейсмической станцией в 2014 году. Звуковые волны, которые, как предполагалось, исходили от метеорного шара, почти наверняка были вибрациями грузовика, громыхавшего по соседней дороге.



"Сигнал менял направление с течением времени, точно соответствуя дороге, которая проходит мимо сейсмометра. Существует множество подобных сигналов, они обладают всеми характеристиками, которые мы ожидаем от грузовика, и ни одной из характеристик, которые мы ожидаем от метеорита ".


Результаты исследования представлены на научной конференции Lunar and Planetary Science Conference в Хьюстоне.

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Метки: грузовик   космос   метеорит   сейсмическая станция   тихий океан   ученые   
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11  комментариев
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1k
TroyDaGood 59 минут назад
Было такое,что учёные в 00-ых ,в Австралии 17 лет ловили сигнал...Думали из космоса.Оказалось,что это в соседней комнате микроволновку включали =))
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673
Вик Тор Минуту назад
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5k
Горожанин 3 минуты назад
"... были вибрациями грузовика"...
---------------
Госьподя, а разговоров-то было.
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72k
Пётровыч 16 минут назад
Во вселенной триллионы галактик, в галактиках триллионы звёзд, у звёзд триллионы планет похожих на землю, но жизнь только у нас, патамушта мы эксклюзивные!
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19k
banzai7 18 минут назад
Это из разряда пукающей селёдки, которую принимали за русскую подводную лодку.
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6k
Харон ( Χάρων) Полчаса назад
Ну и о чём данный высер с громким заголовком?
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143
Лопатин Михаил 47 минут назад
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5k
glazz_19 48 минут назад
Блин, вот как так? Те, кто с уверенностью заявляет точное количество галактик во вселенной, что на у звезды за тысячи световых лет есть планета, на которой может существовать жизнь, могут с уверенностью сказать, что вот там-то есть тело, которое невозможно увидеть никаким образом (черная дыра), и кто путает космические сигналы с шумом грузовика - это по сути одни и те же люди
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3k
PbIBOK 52 минуты назад
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