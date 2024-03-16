Ученые разгадали таинственный сигнал из космоса

Космических новостей вам в субботу утром.
10 долгих лет потребовалось группе ученых, чтобы раскрыть очень таинственную загадку. В январе 2014 года сейсмическая станция на острове Манус в Папуа — Новой Гвинее зарегистрировала сильные колебания грунта в западной части Тихого океана. Примерно в это же время метеорит вошел в атмосферу Земли над Западной частью Тихого океана.
Ученые сопоставили колебания грунта и появление метеорита и пришли к выводам, что им удалось зафиксировать загадочный сейсмический сигнал от космического тела. Тогда в ученых кругах даже заявили, что это чуть ли не признак инопланетной жизни.
В 2023 году группа исследователей под руководством Бенджамина Фернандо, планетарного сейсмолога из Университета Джона Хопкинса, направилась к месту предполагаемого падения метеорита и обнаружила на морском дне всякое странное. Находки идентифицированы как имеющие "внеземное технологическое" (инопланетное) происхождение.
Но проведя более тщательный анализ и используя данные со станций в Австралии и Палау, предназначенных для обнаружения звуковых волн при ядерных испытаниях, команда ученых определила более вероятное местоположение того метеорита. И находилось оно в более чем 160 км от первоначально исследованного района. Они пришли к выводу, что материалы, извлеченные со дна океана, были частицами, отвалившимися от других метеоритов и смешанных с земным загрязнением.
"Что бы ни было найдено на морском дне, оно совершенно не связано с этим метеоритом, независимо от того, был ли это естественный космический камень или обломок космического корабля пришельцев - хотя мы сильно подозреваем, что это были не пришельцы", - добавил Фернандо.
В тут еще и вдобавок удалось расшифровать тот самый сигнал, полученный сейсмической станцией в 2014 году. Звуковые волны, которые, как предполагалось, исходили от метеорного шара, почти наверняка были вибрациями грузовика, громыхавшего по соседней дороге.
"Сигнал менял направление с течением времени, точно соответствуя дороге, которая проходит мимо сейсмометра. Существует множество подобных сигналов, они обладают всеми характеристиками, которые мы ожидаем от грузовика, и ни одной из характеристик, которые мы ожидаем от метеорита ".
Результаты исследования представлены на научной конференции Lunar and Planetary Science Conference в Хьюстоне.
Источник:
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Госьподя, а разговоров-то было.