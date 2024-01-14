Московский суд признал объявления о «приёме на работу только славян» пропагандой экстремизма

А такие объявления пойдут как разжигание межнациональной розни, ими займётся Роскомнадзор. Однако работодатели не растерялись: просто стали указывать в требованиях для соискателей «наличие славянской внешности». Якобы это уже не противоречит законодательству.

А в 2022 году нечто подобное, но по собственной инициативе, провернул крупнейший маркетплейс недвижимости ЦИАН и «ввёл запрет на дискриминационные объявления»: