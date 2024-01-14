Московский суд признал объявления о «приёме на работу только славян» пропагандой экстремизма

Как подчеркнули юристы: «все равны в трудовых правах, а при приеме на работу дискриминация недопустима».
В ВК публиковались объявления о поиске работников. Там были вакансии на стройку и в магазины по продаже одежды. В них указывалось, что работодатель ищет только славян.
На это обратили внимание в прокуратуре и обратились в суд. Как сообщают СМИ, тот постановил:
Суд посчитал, что такие объявления нарушают антиэкстремистское законодательство - все равны в трудовых правах, а при приеме на работу дискриминация недопустима.
А такие объявления пойдут как разжигание межнациональной розни, ими займётся Роскомнадзор. Однако работодатели не растерялись: просто стали указывать в требованиях для соискателей «наличие славянской внешности». Якобы это уже не противоречит законодательству.
А в 2022 году нечто подобное, но по собственной инициативе, провернул крупнейший маркетплейс недвижимости ЦИАН и «ввёл запрет на дискриминационные объявления»:
Тексты не должны содержать прямой и косвенной дискриминации, притеснения и побуждения к дискриминации, основанных на расе или этнической принадлежности (цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание).
Источник:
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А диплом о профобразовании - это нарушение? Объявление о том, что на должность, к примеру, врача требуется специалист с соответствующим образованием и документами - это дискриминация?..
... Раньше не понимал, почему в 1917 году люди [мат] представителей власти, а теперь понимаю.
Интересно, что там суды по этому поводу думают?
Надо было писать "берём на работу только граждан России".
"знание русского языка - родной"
даешь работу всем, кроме славянам и россиянам. (сарказм)