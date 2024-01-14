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Московский суд признал объявления о «приёме на работу только славян» пропагандой экстремизма

Московский суд признал объявления о «приёме на работу только славян» пропагандой экстремизма

Автор:
14 января 2024 17:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Прокуратура   Суд   вакансии   гастарбайтеры   дискриминация   мигранты   объявления   работа   славяне   
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Как подчеркнули юристы: «все равны в трудовых правах, а при приеме на работу дискриминация недопустима».

В ВК публиковались объявления о поиске работников. Там были вакансии на стройку и в магазины по продаже одежды. В них указывалось, что работодатель ищет только славян.

На это обратили внимание в прокуратуре и обратились в суд. Как сообщают СМИ, тот постановил:

Суд посчитал, что такие объявления нарушают антиэкстремистское законодательство - все равны в трудовых правах, а при приеме на работу дискриминация недопустима.

А такие объявления пойдут как разжигание межнациональной розни, ими займётся Роскомнадзор. Однако работодатели не растерялись: просто стали указывать в требованиях для соискателей «наличие славянской внешности». Якобы это уже не противоречит законодательству.

А в 2022 году нечто подобное, но по собственной инициативе, провернул крупнейший маркетплейс недвижимости ЦИАН и «ввёл запрет на дискриминационные объявления»:

Тексты не должны содержать прямой и косвенной дискриминации, притеснения и побуждения к дискриминации, основанных на расе или этнической принадлежности (цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание).

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Метки: Прокуратура   Суд   вакансии   гастарбайтеры   дискриминация   мигранты   объявления   работа   славяне   
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56  комментариев
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18k
banzai7 Час назад
Скоро за поиск жены славянской внешности привлекать начнут.
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1k
Веселый Пук Секунду назад
Даёшь президента Услумбека Макбекбетова!!!!!Или президентом чурку нельзя?
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5k
Горожанин 2 минуты назад
То есть суд официально признает, что национальность - это преступление. И деление людей по национальности - это нарушение.

А диплом о профобразовании - это нарушение? Объявление о том, что на должность, к примеру, врача требуется специалист с соответствующим образованием и документами - это дискриминация?..

... Раньше не понимал, почему в 1917 году люди [мат] представителей власти, а теперь понимаю.
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10k
Garpia121 3 минуты назад
Пишите проще, грамотная русская речь.
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4k
DDoS 4 минуты назад
Получается, когда сама ВЛАСТЬ на законодательном уровне борется с нашествием мигрантов( запрет на работу в общественном транспорте, общепит, производство детского питания, продажа алкогольной продукции, и т.д.), это законно, а когда работодатель ограничивает набор по национальному признаку это дискриминация. А как же набор только с высшим образованием? Дискриминация "необразованных"? Беспредел власти, иначе не назовёшь.
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1k
Андриан 5 минут назад
Ну да, обьявления туповатые- наймут поляков, сербов (славяне)........ А мордвины, татары, чуваши..... чужаки?
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7k
Алекс Крайчек 5 минут назад
Хых. С недавних пор мне стабильно предлагают вот такую рекламу, когда я смотрю прогноз погоды.
Интересно, что там суды по этому поводу думают?

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134k
parallax 6 минут назад
Довольно глупо, особенно в многонациональной стране.
Надо было писать "берём на работу только граждан России".
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786
Казак 7 минут назад
Вообще-то лет двадцать уже как можно схлопотать статью, например за объявление "сдам квартиру только славянам". Но это "дэ юрэ"
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557
Александр 11 минут назад
Условие приема на работу - знание русского языка, экзамен письменно. И все.
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456
zu4ara 12 минут назад
Паспорт российский покажи и добро пожаловать на работу.
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178
Фрол 12 минут назад
Московский суд явно получил хорёший бакшишь,да и в друзьях со штатовским посольством,не напрямую конечно,но советы принимает.
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9k
Онотолей 13 минут назад
Этот тупой запрет обойти легче лёгкого.Достаточно отшивать всех кто не нужен фразой "спасибо мы вам перезвоним".
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12k
Pochiniks 16 минут назад
Такие объявления дают тупые работодатели. Я сам ИП-шник. При найме работника, я не обращаю внимания на национальность. На собеседовании и в период прохождения испытательного срока, я обращаю внимание на профессиональные и человеческие качества. Если в профессии ноль, то досвидос. Если в общении кандидата с коллективом замечаю какие-то нехорошие или опасные нотки, то досвидос. Объяснять ничего никому не обязан. Атмосфера в коллективе и профессиональные качества для меня самое главное.
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14k
кот базилий 22 минуты назад
Вон оно как, это звездец.
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24k
sanchesS80 22 минуты назад
Интересно, а если указывать в объявлении:
"знание русского языка - родной"
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3k
Алексей Полчаса назад
А кто мешает написать в объявлении, что "берём на работу (сдаём жильё) только гражданам России и РБ"?
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39k
russger Полчаса назад
В каком-то смысле сами дураки. Нафига в объяве писать о национальности? Ну придёт казбек, откажи ему в работе и всё, зачем так открыто палиться?
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20
Verter russger 22 минуты назад
хотели сэкономить время
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178
Фрол russger 11 секунд назад
А для того пишут открыто,что бы оправдать, как либедрысту, свою лояльность к прведению штатовской политики в России разгула муслимов.Штатовцам выгодно,когда муслимы попирая законность и устои России,гоняют россиян и в сетях и на улице ,зная о своей безнаказанности и поддержке чинушами ,в судах и даже в думском кабинете.
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950
Странник Полчаса назад
Кто мне ответит, в таком случае почему не расценивается как экстремизм, когда мигранты совершают преступления против россиян? Против своих мигранты преступления совершают куда меньше. Замечу, я не сторонник нацизма, для меня есть-ЛЮДИ, есть НЕЛЮДИ.
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11k
Billi_Bons Полчаса назад
Фамилии прокурора и судьи - в студию. Скорее всего, они выходцы из мастурбекских диаспор.
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2k
Александр Полчаса назад
т.е. брать на работу только россиян это тоже дискриминация?!))
даешь работу всем, кроме славянам и россиянам. (сарказм)
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