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Уступили ли бы вы нижнюю полку в поезде пожилому человеку?

Уступили ли бы вы нижнюю полку в поезде пожилому человеку?

Автор:
15 марта 2024 17:10
Метки: нижнюю полку   поезд   уступил   
1200
20

Все началось с типичной истории, когда пассажира нижней полки попросили "удалиться" с оплаченного им места. В соцсетях эта тема вызвала шквал обсуждений.
Как считаете, кто здесь прав?

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Метки: нижнюю полку   поезд   уступил   
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32  комментария
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2k
Росомаха 7 часов назад
Своих родителей вспомните, если в деньгах дело , то тоже вспомните - как часто вы им помогаете, хотя бы на билет!!!! Скоро и вас старость настигнет!!
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12k
Sergey_Z 9 минут назад
Ехал как-то на поезде из Мюнхена в Берлин. У меня было забронировано место, добравшись до которого увидел там мирно устроившуюся бабку. Поезд был переполнен до краев. Хер знает, но воспитание не позволило поднять ее с места. Часа через три часть народа вышла, появились свободные места, тогда и сел.
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1k
Moon24 2 часа назад
Наглых просителей посылать трехэтажным матом и так далее
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17k
a_komolow 3 часа назад
38 место в плацкарте для особо жадных!
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16k
Александр Сучков 3 часа назад
Эту шляпу уже задолбали постить-перепостивать!!! Уже бабушки в постах смеются над этими перепостами!!!!
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15k
Александр 4 часа назад
- Можете перебраться на верхнюю полку?
- Легко! Только у меня слабый мочевой пузырь. *демонстративно начинаешь выставлять на столик "полторашки" пиваса*
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403
Гепатит С 5 часов назад
Всегда стараюсь покупать заранее, чтобы занять ИМЕННО нижнее место. И всегда с нетерпением жду этих наивных наглецов, которые типа меня наверх голыми словами поднимут. Настроение повышает надолго. Езжу много, Питер-Мурманск, больше всего понравилось, когда тетка без возраста села на мое нижнее и начала утверждать, что это ее место и пшолнах. Пришлось проводницу привлечь.

Месть была сладка - жутко хотелось спать, я как залег на этой боковушке часов на 18 храпеть, ей аж принимать пищу пришлось в другом месте. Реально столько грубости не было ни до, ни после. Попадаются экземпляры.
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18k
Majul 5 часов назад
Это НЕ тема для обсуждения.
Я купил то место, которое хотел.
Пенсионеры в 99% случае сильно загодя знают когда и куда ехать, плюс есть льготы. Соответственно и билеты нужно покупать загодя, те которые надо. Не разбираются в нюансах, есть дети, внуки, иные родственники, они должны заботиться о покупке удобного пенсионеру билета.
А уступать кому-бы то ни было сове место, во-первых нарушает правила перевозки, во-вторых аннулирует по сути страховку, в-третьих с какого перепуга я должен перемещаться на место дешевле моего (опустим плацкарт, там все одинаково стоит, но там и мест в разы больше).
Так что, НЕ должен уступать ни при каких условиях, за исключением требований РЖД по питанию несколько раз в сутки на ограниченное время.
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15k
Vital Idol 5 часов назад
афтр идиот соплепост! если возникла такая проблема, на это есть НАЧАЛЬНИК ПОЕЗДА!!! Будьте ЦИВИЛИЗОВАННЫМИ людьми!!!
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32k
Юрьевич 6 часов назад
Сказки пишут дамочки в скринах коментов! В плацкарте все места стоят одинаково! И не понимаю что сложного уступить пожилому человеку нижнюю полку? Не хотите из человеколюбия, уступите из корыстных интересов - представьте как ночью эта бабуля будет спускаться с верхней полки и не один раз, а вы лежите на нижней. Ну или обдуется ночью... и всё на вас потечёт.
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6k
livaneth 7 часов назад
В самолёте стюардессы пересаживают по своему желанию. И там не так важно "у окна" или "у прохода", как возможность быть посаженным рядом с кем нибудь очень толстым. Или очень вонючим.
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20k
Алексей 7 часов назад
Эту шарманку каждые 3 месяца запускают))) все билеты стоят одинаково на плацкарте, что сверху что снизу. Уступать не уступать дело каждого индивидуума
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20k
Саш 7 часов назад
Общего рецепта у меня нет – действие исходя из конкретной ситуации и её понимании. А вот у РЖД по теме удорожания нижних мест – "рыльце в пушку"
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4k
poбт 8 часов назад
после оплаты разницы в цене билета как минимум
и смотря на поведение
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