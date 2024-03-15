Уступили ли бы вы нижнюю полку в поезде пожилому человеку?

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Все началось с типичной истории, когда пассажира нижней полки попросили "удалиться" с оплаченного им места. В соцсетях эта тема вызвала шквал обсуждений.
Как считаете, кто здесь прав?
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Метки: нижнюю полку поезд уступил
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Месть была сладка - жутко хотелось спать, я как залег на этой боковушке часов на 18 храпеть, ей аж принимать пищу пришлось в другом месте. Реально столько грубости не было ни до, ни после. Попадаются экземпляры.
Я купил то место, которое хотел.
Пенсионеры в 99% случае сильно загодя знают когда и куда ехать, плюс есть льготы. Соответственно и билеты нужно покупать загодя, те которые надо. Не разбираются в нюансах, есть дети, внуки, иные родственники, они должны заботиться о покупке удобного пенсионеру билета.
А уступать кому-бы то ни было сове место, во-первых нарушает правила перевозки, во-вторых аннулирует по сути страховку, в-третьих с какого перепуга я должен перемещаться на место дешевле моего (опустим плацкарт, там все одинаково стоит, но там и мест в разы больше).
Так что, НЕ должен уступать ни при каких условиях, за исключением требований РЖД по питанию несколько раз в сутки на ограниченное время.