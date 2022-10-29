Что ты такое? Неопознанное существо у здания ООН

Его название судя по табличке не раскрывает принадлежность животного к хоть какому-то мифическому виду. Это буквально «Страж Международного Мира и Безопасности». Скажем так, страж обязательно животное? С чего бы ему стоять за идеологию мира, если он даже не человек?

К слову скульптура ещё не появилась на интерактивных картах, а ещё она находится на территории, куда попасть с фотоаппаратом затруднительно: на входе досмотр и судя по отзывам, некоторых разворачивают.

Вот как там было до 2021 года.