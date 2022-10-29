Что ты такое? Неопознанное существо у здания ООН

Этого гомункула установили на площади перед зданием ООН в Нью-Йорке. Чудище сочетает в себе такие черты: морда ягуара, лапы медведя или ленивца, зубы африканского льва, крылья орла, а чей хвост я не узнал, вроде обыкновенный хвост, как и кошачье туловище.
Его водрузили на пьедестал под открытым небом в 2021 году. Это был дар от мексиканских скульпторов. Они сотворили неведому зверушку вдохновляясь некой «крылатой кошкой», предположительно из мексиканского фольклора. Вообще здесь прослеживается буйный креатив на грани, когда не понятно, что именно это должно символизировать.
Его название судя по табличке не раскрывает принадлежность животного к хоть какому-то мифическому виду. Это буквально «Страж Международного Мира и Безопасности». Скажем так, страж обязательно животное? С чего бы ему стоять за идеологию мира, если он даже не человек?
К слову скульптура ещё не появилась на интерактивных картах, а ещё она находится на территории, куда попасть с фотоаппаратом затруднительно: на входе досмотр и судя по отзывам, некоторых разворачивают.
Вот как там было до 2021 года.
Фото с того же ракурса из 2022.
Рядом находится гигантский револьвер. Вам не кажется, что это и есть идеальный символ деятельности, которой занимается ООН?
Что касается существа неизвестной породы, то в социальных сетях уже нашли сходство с чудовищем из тринадцатой главы Откровения, а также строками из седьмой главы книги пророка Даниила, ну и разумеется «радужная» раскраска как бы намекает на… запрещённую организацию.
Слева, ещё одно из творений мексиканского скульптора.
Думаете, совпадение? Хорошо, а ещё может быть, что заказчик скульптуры предсказал эту реакцию, и создал сбывающееся пророчество. Одни люди видят в этом чудовище знамение скорого явление антихриста, другие стёб над первыми, и ещё есть непричастные граждане, которых после посещениях выставок «элитарного искусства» подобным уже не удивить.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как выглядит сфинкс с высоты и другие фото известных мест с неизвестного ракурса
- 16 детей, чья внешность настолько яркая и необычная, что ей невозможно не восхититься
- 16 работ от скульптора чьи сюрреалистические статуи ошеломляют своей красотой
- Знакомые вещи с необычного ракурса, которые делают их почти неузнаваемыми
- Синий петух, бесконечность и палец: 5 удивительных скульптур Катара
А это - некая химера...
расцветка ему намекает
Слева, ещё одно из творений мексиканского скульптора.>>
_______________________________________________________________
В случае с мексиканцами, "радужная" раскраска может намекать только на то, что они с древности любили в своем искусстве все раскрашивать в яркие цвета и больше ничего, а так как скульптор мексиканец, то следует традициям предков. Вот собственно и все.