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Что ты такое? Неопознанное существо у здания ООН

Что ты такое? Неопознанное существо у здания ООН

Автор:
29 октября 2022 10:38
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   оон   скульптура   статуя   существо   удивительно   фото   
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Этого гомункула установили на площади перед зданием ООН в Нью-Йорке. Чудище сочетает в себе такие черты: морда ягуара, лапы медведя или ленивца, зубы африканского льва, крылья орла, а чей хвост я не узнал, вроде обыкновенный хвост, как и кошачье туловище.

Его водрузили на пьедестал под открытым небом в 2021 году. Это был дар от мексиканских скульпторов. Они сотворили неведому зверушку вдохновляясь некой «крылатой кошкой», предположительно из мексиканского фольклора. Вообще здесь прослеживается буйный креатив на грани, когда не понятно, что именно это должно символизировать.

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Его название судя по табличке не раскрывает принадлежность животного к хоть какому-то мифическому виду. Это буквально «Страж Международного Мира и Безопасности». Скажем так, страж обязательно животное? С чего бы ему стоять за идеологию мира, если он даже не человек?

К слову скульптура ещё не появилась на интерактивных картах, а ещё она находится на территории, куда попасть с фотоаппаратом затруднительно: на входе досмотр и судя по отзывам, некоторых разворачивают.

Вот как там было до 2021 года.

Фото с того же ракурса из 2022.

Рядом находится гигантский револьвер. Вам не кажется, что это и есть идеальный символ деятельности, которой занимается ООН?

Что касается существа неизвестной породы, то в социальных сетях уже нашли сходство с чудовищем из тринадцатой главы Откровения, а также строками из седьмой главы книги пророка Даниила, ну и разумеется «радужная» раскраска как бы намекает на… запрещённую организацию.

Слева, ещё одно из творений мексиканского скульптора.

Думаете, совпадение? Хорошо, а ещё может быть, что заказчик скульптуры предсказал эту реакцию, и создал сбывающееся пророчество. Одни люди видят в этом чудовище знамение скорого явление антихриста, другие стёб над первыми, и ещё есть непричастные граждане, которых после посещениях выставок «элитарного искусства» подобным уже не удивить.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   оон   скульптура   статуя   существо   удивительно   фото   
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7  комментариев
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29k
Е-Лена 3 часа назад
Извините за занудство, но мне думается, это нельзя назвать гомункулом. Гомункул - "человечек" в буквальном переводе.
А это - некая химера...
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328
Олеся 6 минут назад
Кому что, а лысому расческа.
расцветка ему намекает

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5k
sedoisever Полчаса назад
Зубы именно льва? И именно африканского?
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0
Alex Час назад
Автор, видимо вы не смотрели анимационный фильм "Тайна Коко".
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3k
sos1960sos 2 часа назад
Ужас какая безвкусица! Толи дело у нас в Москве...
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8k
Shtoppi 3 часа назад
<<ну и разумеется «радужная» раскраска как бы намекает на… запрещённую организацию.

Слева, ещё одно из творений мексиканского скульптора.>>
_______________________________________________________________

В случае с мексиканцами, "радужная" раскраска может намекать только на то, что они с древности любили в своем искусстве все раскрашивать в яркие цвета и больше ничего, а так как скульптор мексиканец, то следует традициям предков. Вот собственно и все.
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