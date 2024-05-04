15 необычных происшествий, участникам которых не позавидуешь

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Иногда, с людьми происходят странные ситуации, из серии "нарочно не придумаешь". Казалось бы, ничего не предвещало, и всё шло своим чередом, и вот опять...В этом посте вы увидите необычные и странные случаи, которые удалось заснять пользователям.
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