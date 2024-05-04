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15 необычных происшествий, участникам которых не позавидуешь

15 необычных происшествий, участникам которых не позавидуешь

Автор:
04 мая 2024 22:05
Сообщество : Жизнь
Метки: Не позавидуешь   Не предвещало   Необычные   Странные   Участникам   происшествия   
2073
16

Иногда, с людьми происходят странные ситуации, из серии "нарочно не придумаешь". Казалось бы, ничего не предвещало, и всё шло своим чередом, и вот опять...В этом посте вы увидите необычные и странные случаи, которые удалось заснять пользователям.

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Метки: Не позавидуешь   Не предвещало   Необычные   Странные   Участникам   происшествия   
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1  комментарий
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sergonly 4 минуты назад
Фото 1. На Аленби в Тель-Авиве еще не такое можно увидеть
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1854 поста (1798 в горячем)

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