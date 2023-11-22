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Женщина подаёт в суд на полицейских, которые перепутали адрес

Женщина подаёт в суд на полицейских, которые перепутали адрес

Автор:
22 ноября 2023 07:37
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   адрес   ошибка   полицейские   полиция   
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Американка Элизабет Рен решила подать в суд на полицейское управление Сиэтла. Несколько полицейских перепутали адрес и ворвались к ней в квартиру.

Элизабет Рен подаёт в суд на полицейское управление Сиэтла (Вашингтон, США), и у дамы есть все основания быть недовольной действиями стражей закона.

Полуголая женщина, собиравшаяся принимать ванну, еле успела прикрыться хоть какой-то одеждой, когда к ней в квартиру, выбив дверь, ворвались полицейские. Оказывается, они собирались задержать некоего психически нездорового человека, выбрасывавшего вещи из окна, и ошиблись адресом.

Несмотря на то, что перед Элизабет извинились, она решительно настроена получить через суд компенсацию за свои страдания — инцидент поверг её в постоянный страх. Кстати, полицейские ошиблись не только квартирой, но и домом. Нужный им человек жил в соседнем здании.

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Метки: Видео   США   адрес   ошибка   полицейские   полиция   
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3k
WELL 57 минут назад
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1k
Робот ник-балда 3 минуты назад
Не пристрелили, уже повезло
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15k
Hairy 11 минут назад
К сожалению не у нас...
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10k
MUZSER 38 минут назад
Спорят американец (А), немец (Н) и русский (Р), что такое счастье.
(А): Когда я на собственной яхте плыву навстречу ветру, эти соленые
брызги в лицо, эта борьба со стихией делают меня совершенно счастливым.
(Н): А для меня счастье, это когда я в своем офисе открываю отчет за год
и вижу, что в этом году лучше, чем в прошлом. И я знаю, что в следующем
будет еще лучше...
(Р): Ерунда все это! Вот сижу я на крыльце своей виллы, к беребу
пришвартована моя яхта, солнце светит, птички поют... И тут подъезжают
три машины с тонированными стеклами, оттуда выскакивает группа людей в
черных масках. Подбегают ко мне и спрашивают: "Это Садовая 8?". А я им
говорю: "Нет, это Садовая 6!". Вот это пик счастья!(с)
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1k
Илья 40 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
livaneth 2 часа назад
" В США женщина подаёт в суд на полицейских", но тогда и подробности никого не заинтересуют.
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
Судя по фильмам, у них это обычное дело. 50 на 05 где-то
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Alex Chebrikov

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