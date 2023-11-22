Женщина подаёт в суд на полицейских, которые перепутали адрес

Элизабет Рен подаёт в суд на полицейское управление Сиэтла (Вашингтон, США), и у дамы есть все основания быть недовольной действиями стражей закона.

Полуголая женщина, собиравшаяся принимать ванну, еле успела прикрыться хоть какой-то одеждой, когда к ней в квартиру, выбив дверь, ворвались полицейские. Оказывается, они собирались задержать некоего психически нездорового человека, выбрасывавшего вещи из окна, и ошиблись адресом.