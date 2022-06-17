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Ученым впервые удалось реконструировать древний геном кишечной палочки

Ученым впервые удалось реконструировать древний геном кишечной палочки

Автор:
17 июня 2022 18:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Вот это ДА   бактерия   желчный камень   исследование   кишечная палочка   медицина   мумия   супербактерии   
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Когда вы думаете о королевских драгоценностях, вряд ли вам приходит на ум желчный камень возрастом 400 лет. Однако группа учёных обнаружила нечто очень ценное внутри кальцинированных шариков, извлечённых из желчного пузыря итальянского принца, который почил в XVI веке.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Вот это ДА   бактерия   желчный камень   исследование   кишечная палочка   медицина   мумия   супербактерии   
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4  комментария
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
я хер че понял, но было очень интересно))))
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2k
Natalia Час назад
Если у них нет цепочки эволюции бактерии, почему они уверены, что она приобрела устойчивость к антибиотикам, а не изначально не была к ним устойчива?
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6k
ZORRO Час назад
осквернители могил
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70k
Viktor 2 часа назад
Бля, мало им ковидов, да обезьяних осп! Доизвлекаитесь! Других проблем в мире нет?
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