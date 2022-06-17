Ученым впервые удалось реконструировать древний геном кишечной палочки

«Когда мы исследовали эти останки, не было никаких доказательств того, что у этого человека была кишечная палочка. В отличие от такой инфекции, как оспа, у неё нет физиологических показателей. Никто не знал, что это было. Мы смогли определить, что было условно-патогенным микроорганизмом, изучить функции генома и предоставить рекомендации, чтобы помочь исследователям, которые могут изучать другие, скрытые патогены» - сказал Джордж Лонг, один из авторов исследования (на снимке).



Кишечная палочка может поражать органы, которые способствуют выработке и транспортировке желчи, включая желчный пузырь. Она способна высвобождать фермент, который может превращать билирубин, химическое вещество, образующееся при нормальном распаде гемоглобина, в соли кальция — первый шаг в образовании пигментных камней. Помимо образования камней в желчном пузыре, кишечная палочка может вызывать пищевое отравление, диарею, инфекции мочевыводящих путей и пневмонию.



Она известна как «комменсал» (нахлебник) — то есть бактерия, которая обитает внутри нас и может действовать как условно-патогенный микроорганизм, заражающий своего хозяина в периоды стресса, основного заболевания или иммунодефицита. Также известно, что кишечная палочка устойчива к антибиотикам, что дало ей название «супербактерия».