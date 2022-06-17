Ученым впервые удалось реконструировать древний геном кишечной палочки

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Когда вы думаете о королевских драгоценностях, вряд ли вам приходит на ум желчный камень возрастом 400 лет. Однако группа учёных обнаружила нечто очень ценное внутри кальцинированных шариков, извлечённых из желчного пузыря итальянского принца, который почил в XVI веке.
В желчном камне были обнаружены остатки ранней кишечной палочки, и исследователи из канадского Университета Макмастера использовали их для реконструкции первого древнего генома бактерий E. Coli. Это нужно для того, чтобы проследить эволюцию пресловутой супербактерии за последние 400 лет.
Результаты, опубликованные в журнале Communications Biology, могут позволить исследователям в конечном итоге определить, когда E. Coli приобрела устойчивость к антибиотикам.
Результаты, опубликованные в журнале Communications Biology, могут позволить исследователям в конечном итоге определить, когда E. Coli приобрела устойчивость к антибиотикам.
Следы ранних бактерий E. Coli были найдены в желчных камнях мумифицированного итальянского принца.
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Печень и желчный пузырь Джовани д'Авалоса. Желчные камни видны в красном прямоугольнике, которые содержат фрагменты кишечной палочки. Масштабная линейка представляет 1 см.
Мумифицированные останки Джовани д'Авалоса были обнаружены в аббатстве Святого Доменико Маджоре в Неаполе в 1983 году вместе с останками других итальянских дворян эпохи Возрождения. Считается, что неаполитанский дворянин, умерший в 1586 году в возрасте 48 лет, страдал хроническим воспалением желчного пузыря из-за камней в желчном пузыре.
Мумифицированные останки Джовани д'Авалоса были обнаружены в аббатстве Святого Доменико Маджоре в Неаполе в 1983 году вместе с останками других итальянских дворян эпохи Возрождения. Считается, что неаполитанский дворянин, умерший в 1586 году в возрасте 48 лет, страдал хроническим воспалением желчного пузыря из-за камней в желчном пузыре.
«Когда мы исследовали эти останки, не было никаких доказательств того, что у этого человека была кишечная палочка. В отличие от такой инфекции, как оспа, у неё нет физиологических показателей. Никто не знал, что это было. Мы смогли определить, что было условно-патогенным микроорганизмом, изучить функции генома и предоставить рекомендации, чтобы помочь исследователям, которые могут изучать другие, скрытые патогены» - сказал Джордж Лонг, один из авторов исследования (на снимке).
Кишечная палочка может поражать органы, которые способствуют выработке и транспортировке желчи, включая желчный пузырь. Она способна высвобождать фермент, который может превращать билирубин, химическое вещество, образующееся при нормальном распаде гемоглобина, в соли кальция — первый шаг в образовании пигментных камней. Помимо образования камней в желчном пузыре, кишечная палочка может вызывать пищевое отравление, диарею, инфекции мочевыводящих путей и пневмонию.
Она известна как «комменсал» (нахлебник) — то есть бактерия, которая обитает внутри нас и может действовать как условно-патогенный микроорганизм, заражающий своего хозяина в периоды стресса, основного заболевания или иммунодефицита. Также известно, что кишечная палочка устойчива к антибиотикам, что дало ей название «супербактерия».
Кишечная палочка может поражать органы, которые способствуют выработке и транспортировке желчи, включая желчный пузырь. Она способна высвобождать фермент, который может превращать билирубин, химическое вещество, образующееся при нормальном распаде гемоглобина, в соли кальция — первый шаг в образовании пигментных камней. Помимо образования камней в желчном пузыре, кишечная палочка может вызывать пищевое отравление, диарею, инфекции мочевыводящих путей и пневмонию.
Она известна как «комменсал» (нахлебник) — то есть бактерия, которая обитает внутри нас и может действовать как условно-патогенный микроорганизм, заражающий своего хозяина в периоды стресса, основного заболевания или иммунодефицита. Также известно, что кишечная палочка устойчива к антибиотикам, что дало ей название «супербактерия».
Исследователям пришлось тщательно изолировать фрагменты целевой бактерии, которые были разрушены в результате загрязнения окружающей среды из нескольких источников. Они использовали восстановленный материал для реконструкции первого древнего генома кишечной палочки.
Однако исследовательская группа объяснила, что полная эволюционная история бактерии пока остаётся загадкой, в том числе и тот момент, когда она приобрела устойчивость к антибиотикам. Это ещё предстоит выяснить.
Однако исследовательская группа объяснила, что полная эволюционная история бактерии пока остаётся загадкой, в том числе и тот момент, когда она приобрела устойчивость к антибиотикам. Это ещё предстоит выяснить.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Вот это ДА бактерия желчный камень исследование кишечная палочка медицина мумия супербактерии
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