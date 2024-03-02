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Мир полон странных и удивительных вещей: никогда не знаешь, на что наткнешься завтра. Только взгляните на эту классную подборку уникальных находок, которыми люди делятся в сети! А если этого покажется мало, обязательно зацените предыдущую.
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8. Табличка в парке для собак: «2 сентября 2019 года в парке был установлен рекорд: 4 собаки (одна за другой) пописали на одну женщину».
9. «Я работаю на железной дороге и нашел в туннеле упаковку из-под напитка Gatorade в практически идеальном состоянии. Сверху есть дата: 16 июня 1988 года».
15. По стертому краю этой лестничной тумбы видно, что на протяжении ста лет жители дома вписывались в нее бедром
19. Знак с переводом на собачий: «Внимание, владельцы собак! Убирайте за своими собаками. Спасибо». «Внимание, собаки! Гр-р-р, гав-гав, тяв-тяв».
22. «Эта фиолетовая морковь похожа на бармена, готового принять твой заказ и выслушать твои проблемы»
34. «В моем городе есть переход со знаком, вдохновленным «Министерством глупых походок» Монти Пайтона»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Жизнь интересное находки природа соцсети
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