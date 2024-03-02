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Удивительное рядом: 35 необычных находок людей

Удивительное рядом: 35 необычных находок людей

Автор:
02 марта 2024 09:23
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Жизнь   интересное   находки   природа   соцсети   
1388
36

Мир полон странных и удивительных вещей: никогда не знаешь, на что наткнешься завтра. Только взгляните на эту классную подборку уникальных находок, которыми люди делятся в сети! А если этого покажется мало, обязательно зацените предыдущую.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   интересное   находки   природа   соцсети   
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1  комментарий
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Пётровыч Час назад
Чёт мне вспомнился фильм "Идиократия" и "Валли"
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