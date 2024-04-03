Французский зоолог, который сделал подробное описание марсиан

Жан Октав Эдмон Перье (1844 - 1921) не был дураком или сумасбродом. Французский зоолог, известный своими работами по изучению беспозвоночных и морскими экспедициями по исследованию жизни в придонной зоне, был широко известен как один из ведущих специалистов в области морской фауны. В разное время он был членом Академии наук, директором музея Жарден де Плант в Париже, председателем Зоологического общества Франции и членом Национальной медицинской академии.

Другими словами, он был не каким-то чудиком, а авторитетным учёным, занимавшим ведущие позиции в своей области. Он также очень интересовался эволюционной биологией, в том числе теориями Чарльза Дарвина и Жана-Батиста Ламарка, что совпало с его интересом к Марсу. Перье воспользовался популярностью Марса в то время и использовал свои знания в области эволюции и зоологии, чтобы предпринять, возможно, одну из первых попыток изобразить инопланетян.