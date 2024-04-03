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Французский зоолог, который сделал подробное описание марсиан

Французский зоолог, который сделал подробное описание марсиан

Автор:
03 апреля 2024 13:43
Сообщество : Наука
Метки: Жан Октав Эдмон Перье   Марс   Марсианин   вид   гипотеза   наука   описание   планета   предположение   француз   
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Красная планета вызывала интерес, пожалуй, с момента её открытия. Что находило и продолжает находить отражение в самых разных направлениях культуры. Чаще – произведениях жанра фантастики.

Задолго до появления марсоходов и серьёзных попыток спуститься на его поверхность Марс уже вызывал истинное благоговение. Немалую роль в этом сыграл французский зоолог, который впервые высказал предположение о том, как выглядят наши братья по разуму.

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Жан Октав Эдмон Перье (1844 - 1921) не был дураком или сумасбродом. Французский зоолог, известный своими работами по изучению беспозвоночных и морскими экспедициями по исследованию жизни в придонной зоне, был широко известен как один из ведущих специалистов в области морской фауны. В разное время он был членом Академии наук, директором музея Жарден де Плант в Париже, председателем Зоологического общества Франции и членом Национальной медицинской академии.

Другими словами, он был не каким-то чудиком, а авторитетным учёным, занимавшим ведущие позиции в своей области. Он также очень интересовался эволюционной биологией, в том числе теориями Чарльза Дарвина и Жана-Батиста Ламарка, что совпало с его интересом к Марсу. Перье воспользовался популярностью Марса в то время и использовал свои знания в области эволюции и зоологии, чтобы предпринять, возможно, одну из первых попыток изобразить инопланетян.

Конечно, Марс был актуальной темой и предметом многочисленных научных спекуляций всегда. Но до Перье не было даже примерного описания того, как могут выглядеть марсиане. Он был убеждён, что на Красной планете существует жизнь, включая цветы и деревья. И пошёл дальше, попытавшись научно обосновать то, как должны выглядеть сами марсиане. Для этого он принял во внимание различные факторы, такие как атмосфера, температура, продолжительность дня, погодные условия и гравитация Марса, чтобы попытаться сделать вывод о том, как могли бы развиваться марсиане. Хотя знания об этих факторах в то время были в лучшем случае ограниченными, а значит, он изначально работал с неверной информацией. Например, об условиях на Марсе Перье говорил, что средняя температура составляет 40 градусов по Фаренгейту, хотя лето теплее, чем на Земле, что там идут дожди, снег и град, что «растительность роскошна», а многие виды животных похожи на земных, включая рыб, и насекомых, хотя все они крупнее из-за пониженной гравитации. Так он сказал о жизни на Марсе в целом:

Год на Марсе вдвое длиннее земного, а значит, у растений и насекомых в два раза больше времени для эволюции. Марс – это земля огромных растений и идеальных цветов, птиц с удивительно сильным и мелодичным пением и диковинным внешним видом, а также четвероногих животных с необычайно густым красивым мехом и плотной кожей.

При попытке описать марсиан он учитывал количество «яростного света», которое получала планета, а также атмосферное давление, гравитационные условия и другие факторы. Например, поскольку на Земле гравитация была ниже, он предположил, что марсиане были очень высокими, в два раза выше людей, с длинными, стройными конечностями и почти без шеи. Он также полагал, что их уши были больше, чтобы они лучше слышали в разреженной атмосфере, челюсти были более узкими, а волосы светлыми из-за менее интенсивного света. О внешнем виде марсиан он писал в газете New York Times в 1912 году:

Люди на Марсе высокие, потому что сила притяжения меньше. Они блондины, потому что дневной свет менее интенсивный. У них менее мощные конечности. У них есть некоторые черты скандинавского типа, хотя череп у них, вероятно, больше. Они примерно в два раза больше человека, у них огромные носы и большие выступающие глаза. Глаза у них, вероятно, голубые, а волосы почти белые. У них нет ни шеи, ни талии, очень выдающиеся уши, большие головы и тела, опирающиеся на очень тонкие ноги и очень маленькие ступни. Низкое атмосферное давление привело к значительному развитию лёгочного аппарата, и, следовательно, на общий характер марсиан повлияло это развитие, неизвестное на Земле.

Перье твёрдо верил, что общество и технологии марсиан были гораздо более развитыми, чем на Земле. Он считал, что у них не было войн, не существовало нищеты, ни законов, ни централизованного правительства, потому что они жили в полной гармонии. Перье изображал их как благодушное и альтруистическое общество, полное мудрости и понимания, и говорил об этом следующее:

Будучи старше, они также мудрее нас. Они давно победили болезни и знают час своей кончины, спокойно ожидая этого события. Они преодолели бедность, слишком искушены, чтобы вступать в войну, и не нуждаются в законах или правительстве для поддержания порядка. Философы и братья, они живут в дружбе и взаимопонимании, посвящая все свои мысли продвижению больших дел, в которых нет места эгоизму, скупости и земным мелочам.

Это значительно отличалось от распространённого в то время представления о марсианах как о злобной, склонной к войне расе, которое было вызвано популярностью в то время романа Г. Уэллса «Война миров».

Действительно, Перье специально выделил это произведение как совершенно неправильное представление о марсианах, сказав, что книга была большой несправедливостью и создала предубеждение против них, которое не только ненаучно и необоснованно, но и совершенно незаслуженно.

Конечно, сейчас мы знаем, что Марс совсем не похож на то, что люди представляли себе в то время. Многие из этих предположений в наши дни кажутся смехотворными, но именно таким он был в ту эпоху. Это слепок другого времени, когда люди ещё только неуверенно протягивали руки к звёздам, погружая своё воображение в неизвестность и гадая, какие тайны хранит в себе Вселенная.

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Метки: Жан Октав Эдмон Перье   Марс   Марсианин   вид   гипотеза   наука   описание   планета   предположение   француз   
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Нежмисто Живисто 2 часа назад
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Gatsby
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