Человек, который в одиночку поборол гору

Этот индиец настоящий герой, совершивший поступок, который возвращает веру в человечество. Как-то он решил сократить путь через гору для своей деревни, и в одиночку смог ее «побороть». На это у него ушло 20 лет.
Великий Горный человек
В Индии очень многие знают о Дашрате Манджи, но там его называются Горный человек. За счет того, что он упорно прорубал гору на протяжении стольких лет, его запомнило несколько поколений индийцев.
И пусть он скончался еще в 2007 году, в его честь у дороги до сих пор стоит мемориал. А в 2016 году в его честь выпускали марку.
Самое прекрасное, что Дашрат был из низшей касты, и это не помешало ему стать еще в 70-тые крайне уважаемым в стране человеком именно за силу поступка.
Почему Горный человек решил КОПАТЬ
Его семья из низшей касты жила в очень отдаленной от цивилизации деревушке Гелуар. Все потому что деревню построили среди гор, и чтобы добраться до ближайшего пункта цивилизации, нужно было петлять среди гор 60 километров. А тогда, когда началась эта история в 1960 году, транспорта у населения было очень мало.
Потому, чтобы добраться до города, жители лазили через скалистую гору. Это занимало несколько часов, но чтобы дойти пешком 60 километров, надо было потратить несколько суток. Потому каждый раз рисковали жизнью, но лезли по горам 8 километров.
А те, кто записал своих детей в школу, вынужден был тренировать своих детей в этом «экстремальном скалолазании».
Жена Дашрата как-то понесла через этот горный перевал обед для семьи, которая работала на горной делянке. Она сорвалась со скалы и разбилась. Женщину еще можно было спасти, но больница была слишком далеко, а транспорта не было. Женщина умерла от переломов и внутреннего кровотечения.
И тогда у Дашрата не осталось ничего в жизни, его семья надломилась. Он нашел новый смысл в жизни в том, чтобы спасти деревню из горного плена.
Рано или поздно эти мучения должны закончиться, и никто не закончит их, кроме человека!
И он начал рубить гору. Взял лопату, кирку, все, что мог найти, и пошел однажды утром прорубать ход в горе.
Местные издевались и смеялись над Манджи, но, видимо, он так проще справлялся с горем. Но он выходил на борьбу с горой раз за разом. И постепенно местные прониклись его решимостью.
Они начали приносить ему еду, чтобы он отдохнул и поел. Кто-то приносил инструменты, кто-то приходил поработать вместе с ним пару часов. Но всегда главным двигателем «прогрызания» через гору был упрямый Манджи.
И так он работал 20 лет, с 1960 по 1982, когда дорога наконец была готова! Вышла отличная «тропа», шириной 9 метров и длиной 110. И теперь вместо 8 километров по горам жителям деревни нужно пройти только три, да и то не высоким склонам.
Жизни деревушки кардинально изменилась! Особенно у детей-школьников.
Грустная память
Настоящую асфальтированную дорогу его родной деревушке Гулеар власти продолжили уже после смерти Манджи. Но зато точно через тот проход, что 20 лет рубил мужчина.
Но местные все равно помнят, КТО проложил путь через гору. И это представитель низшей касты, который доказал, что на подвиг способен каждый, не зависимо от рождения. По индусской вере пожелаем, чтобы в следующей жизни он родился счастливым богачом! А может, уже родился и скоро уже совершеннолетие.
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