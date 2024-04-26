Человек, который в одиночку поборол гору

Самое прекрасное, что Дашрат был из низшей касты, и это не помешало ему стать еще в 70-тые крайне уважаемым в стране человеком именно за силу поступка.

Почему Горный человек решил КОПАТЬ

Его семья из низшей касты жила в очень отдаленной от цивилизации деревушке Гелуар. Все потому что деревню построили среди гор, и чтобы добраться до ближайшего пункта цивилизации, нужно было петлять среди гор 60 километров. А тогда, когда началась эта история в 1960 году, транспорта у населения было очень мало.

Потому, чтобы добраться до города, жители лазили через скалистую гору. Это занимало несколько часов, но чтобы дойти пешком 60 километров, надо было потратить несколько суток. Потому каждый раз рисковали жизнью, но лезли по горам 8 километров.