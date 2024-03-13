Когда вернулся из магазина с пустыми руками

Вроде бы собираешься сделать покупки, отовариваешься по списку, но вдруг... мысли уносятся куда-то совсем в иную сторону. Что происходит? А причина для такой "амнезии" есть... И не одна причина!

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1. Какая... рация 0 Источник:

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2. Скорее бы лето 0 Источник:

3. Наприседала? 0 Источник:

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7. Какие персики! 0 Источник:

8. Пожалуй, я примерю всё 0 Источник:

9. Зависла у огурцов. Выбирает подходящий 0 Источник:

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11. А с обратной стороны есть? 0 Источник:

12. Сбой в системе 0 Источник:

13. Ну неплохо... хотя чего скрывать... Очень даже хорошо 0 Источник:

14. Немного доминирования?! 0 Источник:

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