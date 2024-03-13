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Когда вернулся из магазина с пустыми руками

Когда вернулся из магазина с пустыми руками

Автор:
13 марта 2024 14:38
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в магазине   интересно   подборка   покупательницы   продавщицы   
3007
17
Вроде бы собираешься сделать покупки, отовариваешься по списку, но вдруг... мысли уносятся куда-то совсем в иную сторону. Что происходит? А причина для такой "амнезии" есть... И не одна причина!
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Метки: Юмор   в магазине   интересно   подборка   покупательницы   продавщицы   
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Sent Час назад
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Алексей 5 минут назад
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20k
Саш 5 минут назад
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Когда все "прелести" скомпенсированы "подковками". По крайней мере она (или он?) так думает
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4k
Владимир 20 минут назад
автор- вуайерист...Как называют тех кто любит подглядывать?
Что такое вуайеризм: почему человек любит подглядывать?
Человека, который любит подглядывать за другими людьми, совершающими какие-либо интимные действия, называют вуайеристом или вуайером. В обычной жизни такое подглядывание (вуайеризм) относят к извращенным формам сексуального интереса.
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42k
Сергей 20 минут назад
На 9 и 10 парнокопытное
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471
mosazer Полчаса назад
восьмая. определенно восьмая
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17k
Элитный тигр Полчаса назад
Аффтору лучше на пляж не выходить, там для него вообще беда походу ...
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Александр Полчаса назад
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V2.Smirnov 57 минут назад
C 11 лучше не рисковать. Азия + узкие бёдра + открытая одежда - с большой вероятностью транс-проститутка.
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