Когда вернулся из магазина с пустыми руками

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Вроде бы собираешься сделать покупки, отовариваешься по списку, но вдруг... мысли уносятся куда-то совсем в иную сторону. Что происходит? А причина для такой "амнезии" есть... И не одна причина!
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