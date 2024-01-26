17 презабавнейших ценников, которые заставили покупателей знатно посмеяться

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. Смешные опечатки, сокращения, ошибки — всё это может отлично поднять настроение и сделать день покупателя чуточку лучше.
Многие люди считают, что поход по магазинам — скучное мероприятие. А зря! Иногда рутинная покупка продуктов может неожиданно стать источником позитивных эмоций, а всё благодаря забавным ценникам, который были созданы продавцами нарочно или совершенно случайным образом
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Вот так покупай котлеты и думай, а нет ли здесь подвоха.
Или же переносить правильно!
Методика для самых смелых!
Главное, правильно преподнести!
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