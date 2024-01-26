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17 презабавнейших ценников, которые заставили покупателей знатно посмеяться

17 презабавнейших ценников, которые заставили покупателей знатно посмеяться

Автор:
26 января 2024 09:27
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   в магазине   забавно   подборка   ценник   
1425
18

. Смешные опечатки, сокращения, ошибки — всё это может отлично поднять настроение и сделать день покупателя чуточку лучше.

Многие люди считают, что поход по магазинам — скучное мероприятие. А зря! Иногда рутинная покупка продуктов может неожиданно стать источником позитивных эмоций, а всё благодаря забавным ценникам, который были созданы продавцами нарочно или совершенно случайным образом

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Вот так покупай котлеты и думай, а нет ли здесь подвоха.

Или же переносить правильно!

Методика для самых смелых!

Главное, правильно преподнести!

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Метки: Прикол   Юмор   в магазине   забавно   подборка   ценник   
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Aleksandr 38 минут назад
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sedoisever 50 минут назад
От адептов "смысл понятен и ладно" и "мы не на диктанте".
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Дмитрий 51 минуту назад
Ценники с меньшей, зачёркнутой, ценой, как правило это цены по картам. Никакого обмана тут нет, или "продавец тупой". Нет он не тупой. Он умнее покупателей точно. В убыток никто себе работать не будет. Хотя бывает что ритейлер продаёт товар даже дешевле, чем он был закуплен(бананы например) или для освобождения полок для новых партий(спиртного например). Здесь аттракцион невиданной щедрости может бить все рекорды, а цена товара может быть ниже "бывшей" цены в разы. Но это очень редко.
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