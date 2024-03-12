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Владелец питбуля, натравливавший пса на соседских собак, слёзно извинился после "разговора" с местными жителями

Владелец питбуля, натравливавший пса на соседских собак, слёзно извинился после "разговора" с местными жителями

Автор:
12 марта 2024 19:40
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   СК   Сухой Лог   извинения   полиция   резонанс   собака   
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Помимо прочего, делом дерзкого собачника занялся Следственный комитет.

Резонансный инцидент произошёл 6 марта вечером во дворе одного из домов в Сухом Логе Свердловской области. Владелец питбуля по имени Артём Черепанов натравил своего пса на собаку, которого выгуливала соседка. Бойцовый пёс вцепился в лапу белому самоеду, а хозяин только подзадоривал своего питбуля, даже не пытаясь его оттащить.


Как оказалось впоследствии, самоед, на которого мужчина натравил питбуля, принадлежит задолжавшему ему 40 тысяч рублей знакомому. И таким образом Артём пытался выбить долг. Местному изданию он признался, что в тот вечер был пьян и хвастливо заявил, что протрезвев в своём поступке не раскаивается.


"Он должен мне 40 тысяч, а я поймать этого гондона не могу. Он меня видит и бежит от меня. Собаки сцепились, а мне зачем останавливать, если я знаю, что его хозяин мне должен. Его собака так-то еще крупнее, чем моя", — заявил Артём.

И вот, награда нашла героя. Сегодня в местных пабликах появилось видео с извинениями Артёма. В ролике видно, что мужчину сильно поколотили и поваляли на земле. В своём видеообращении Артём обещает оплатить лечение пострадавшего самоеда, просит прощения и в конце ролика срывается на плач. Кто именно довёл его до состояния деятельного раскаяния — неизвестно.


"Доброжелательные сухоложские ребята, пожелавшие остаться неназванными, заехали в гости с чаем и конфетами к Артёму. После чаепития он все осознал и принёс глубочайшие извинения. Доброта порождает понимание, как говорится", — подписали видео в сухоложском паблике во "Вконтакте".

Но и это ещё не всё. Местный СК в связи с тем, что полицейские медлят с проверкой и обвинением, забрал материалы дела себе. Больше бравировать своей безнаказанностью Артём Черепанов не сможет.


"С учетом повышенного общественного резонанса, который приобрела данная ситуация, Богдановичским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области перед прокурором заявлено ходатайство об изъятии материалов проверки из органов полиции в территориальный отдел СКР для проведения дальнейших проверочных мероприятий и последующего принятия процессуального решения", – сообщили в СУ СКР Свердловской области.


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Метки: Видео   СК   Сухой Лог   извинения   полиция   резонанс   собака   
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36  комментариев
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8k
Allmaster 2 часа назад
Вот что мне не говорите. Животворящий пистюль творит чудеса.
Можно что угодно говорить, понтоваться, но перед воздействием физической силы, когда получишь, а тем более потом понимаешь что еще раз получишь лещей, это резко дисциплинирует.
Вот никто не отменял и не отменит.
Зря всякие там розги в школе отменили.
Детей воспитал 2 сыновей. И леща выписывал. Зла на меня не держат, наоборот вспоминают с улыбкой что лещей от бати получали. Зато осознали что такое хорошо а что такое плохо.
А у брательника двоюродного тряслись и словом пытались образумить. В итоге неадекват. В смысле долбо... вырос.
Я к тому, что не с фанатизмом калечить людей, но когда получишь по роже, в следующий раз что то делать предосудительное сильно подумаешь.
А увещевательные слова, от них не больно :)
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41k
Седой 11 минут назад
Когда перестает работать закон, то начинает работать самосуд!!!
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44k
Aleks 22 минуты назад
Все владельцы питбулей (стафордов, бультерьеров) - "Он хороший, он самая лучшая собака на земле! Он мышонка не обидит!"
Ага, до команды Фас! А зачастую и без команды.
Данных собак надо отстреливать в городах, иногда вместе с владельцами, эти породы выведены исключительно для собачих боев, а не для квартирных посиделок.
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392k
Алексей Полчаса назад
маловато его отмудохали
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14k
Владимир Полчаса назад
Там хозяину намордник нужен больше собаки.
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32k
Kladbische Полчаса назад
Я помнится под прошлым постом желал чтоб собака ему яйца отгрызла.
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4k
Максим Макашев 37 минут назад
Сколько уже раз поднимался вопрос о том, что владелец собак бойцовых пород должен получать разрешение на их содержание, аналогично с получением разрешения на владение огнестрелом. А властям - ПОКУЙ!
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21k
anpetrof 41 минуту назад
Почему опять морда закрыта? Чтобы ещё не получил?
Я бы в подобной ситуации взял авторучку и воткнул этому питбулю в глаз - хватило бы одной таблетки...
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14k
Artem 48 минут назад
Браво этим тимуровцам!
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3k
Дмитрий 48 минут назад
Доброжелательныйм Сухоложским ребятам респект и уважуха.
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55k
Опиум для народа 54 минуты назад
Это тот самый, у которого звёзды набиты на плечах? Неудивительно, сами такие мрази очень боятся п"здюлей. Расплакался он... Добить надо было поганого ауешника и в болото.
И да, еще раз хочу спросить у ублюдков - так чё там про "при ворах порядок"?
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6k
livaneth Час назад
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто револьвером.
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30k
Ed Час назад
так мило...мозги встряхнулись и заработали?
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419
Сеня Час назад
Этого гандона надо самого отдать на съедение таким же псам
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419
Сеня Час назад
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22k
Shtoppi Час назад
опи34юлился дятел и всю спесь как рукой сняло )))))))))
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133
FlakoBoy Опиум для народа 43 минуты назад
Один раз побили и второй раз побьют, только уже будет видосы на больничной койке записывать. Ну а на третий раз, если будет, видимо уже с концами этого фуфела загасят.
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9k
Pravednik84 2 часа назад
Это к вопросу о легализации оружия. Такой арсенал, а после чаепития всё равно вежливый.
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133
FlakoBoy Ed 42 минуты назад
Я не удивлюсь если у него он уже есть, просто приныкан до поры.
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341
2023 2 часа назад
Не искренне как то он извинятся, нет в голосе подлинного раскаяния. Да и зубы все на месте, не шепелявит.
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6k
Babangdida 2 часа назад
Битьё определяет сознание! Даме стоит вносить гражданский иск.
И ещё, можно посмотреть ролик с самого начала, а не с момента, когда собаки уже сцепились?
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11k
Vacony 2 часа назад
волшебные золотые слова...
..п.с.грызут собаку.. убивают... надо держать свою и вопить про помощь, которой ну явно нет.... может помочь собаке своей ? кирпич найти по голове другой... за лапы другую схватить...между ног зажать и пальцами в уши на всю глубину...грязь в глаза втереть... море вариантов же помочь своей убить чужую
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−12
ruslan d 2 часа назад
Звездюли помогают в таких делах , главное не переборщить ...
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