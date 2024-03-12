Владелец питбуля, натравливавший пса на соседских собак, слёзно извинился после "разговора" с местными жителями

Помимо прочего, делом дерзкого собачника занялся Следственный комитет.
Резонансный инцидент произошёл 6 марта вечером во дворе одного из домов в Сухом Логе Свердловской области. Владелец питбуля по имени Артём Черепанов натравил своего пса на собаку, которого выгуливала соседка. Бойцовый пёс вцепился в лапу белому самоеду, а хозяин только подзадоривал своего питбуля, даже не пытаясь его оттащить.
Как оказалось впоследствии, самоед, на которого мужчина натравил питбуля, принадлежит задолжавшему ему 40 тысяч рублей знакомому. И таким образом Артём пытался выбить долг. Местному изданию он признался, что в тот вечер был пьян и хвастливо заявил, что протрезвев в своём поступке не раскаивается.
"Он должен мне 40 тысяч, а я поймать этого гондона не могу. Он меня видит и бежит от меня. Собаки сцепились, а мне зачем останавливать, если я знаю, что его хозяин мне должен. Его собака так-то еще крупнее, чем моя", — заявил Артём.
Источник:
И вот, награда нашла героя. Сегодня в местных пабликах появилось видео с извинениями Артёма. В ролике видно, что мужчину сильно поколотили и поваляли на земле. В своём видеообращении Артём обещает оплатить лечение пострадавшего самоеда, просит прощения и в конце ролика срывается на плач. Кто именно довёл его до состояния деятельного раскаяния — неизвестно.
"Доброжелательные сухоложские ребята, пожелавшие остаться неназванными, заехали в гости с чаем и конфетами к Артёму. После чаепития он все осознал и принёс глубочайшие извинения. Доброта порождает понимание, как говорится", — подписали видео в сухоложском паблике во "Вконтакте".
Источник:
Но и это ещё не всё. Местный СК в связи с тем, что полицейские медлят с проверкой и обвинением, забрал материалы дела себе. Больше бравировать своей безнаказанностью Артём Черепанов не сможет.
"С учетом повышенного общественного резонанса, который приобрела данная ситуация, Богдановичским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области перед прокурором заявлено ходатайство об изъятии материалов проверки из органов полиции в территориальный отдел СКР для проведения дальнейших проверочных мероприятий и последующего принятия процессуального решения", – сообщили в СУ СКР Свердловской области.
Источник:
- «Эта история для меня всё равно остаётся дикой»: в Челябинской области директор школы напала на 12-летнего подростка из-за собаки
- В Бразилии полицейский несколько раз выстрелил в бегущую в его сторону собаку
- В Кузбассе спасли сестёр 2 и 4 лет, которые два дня бродили по полям
- В Иркутской области мужчина проиграл в карты и вышел на улицу голышом
- Пёс защищал пьяного хозяина от полицейских, которые грузили его в «бобик»
Можно что угодно говорить, понтоваться, но перед воздействием физической силы, когда получишь, а тем более потом понимаешь что еще раз получишь лещей, это резко дисциплинирует.
Вот никто не отменял и не отменит.
Зря всякие там розги в школе отменили.
Детей воспитал 2 сыновей. И леща выписывал. Зла на меня не держат, наоборот вспоминают с улыбкой что лещей от бати получали. Зато осознали что такое хорошо а что такое плохо.
А у брательника двоюродного тряслись и словом пытались образумить. В итоге неадекват. В смысле долбо... вырос.
Я к тому, что не с фанатизмом калечить людей, но когда получишь по роже, в следующий раз что то делать предосудительное сильно подумаешь.
А увещевательные слова, от них не больно :)
Ага, до команды Фас! А зачастую и без команды.
Данных собак надо отстреливать в городах, иногда вместе с владельцами, эти породы выведены исключительно для собачих боев, а не для квартирных посиделок.
Я бы в подобной ситуации взял авторучку и воткнул этому питбулю в глаз - хватило бы одной таблетки...
И да, еще раз хочу спросить у ублюдков - так чё там про "при ворах порядок"?
Ну просто говорят, мол владение оружием дисциплинирует...
И ещё, можно посмотреть ролик с самого начала, а не с момента, когда собаки уже сцепились?
..п.с.грызут собаку.. убивают... надо держать свою и вопить про помощь, которой ну явно нет.... может помочь собаке своей ? кирпич найти по голове другой... за лапы другую схватить...между ног зажать и пальцами в уши на всю глубину...грязь в глаза втереть... море вариантов же помочь своей убить чужую