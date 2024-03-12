Владелец питбуля, натравливавший пса на соседских собак, слёзно извинился после "разговора" с местными жителями

Резонансный инцидент произошёл 6 марта вечером во дворе одного из домов в Сухом Логе Свердловской области. Владелец питбуля по имени Артём Черепанов натравил своего пса на собаку, которого выгуливала соседка. Бойцовый пёс вцепился в лапу белому самоеду, а хозяин только подзадоривал своего питбуля, даже не пытаясь его оттащить.





Как оказалось впоследствии, самоед, на которого мужчина натравил питбуля, принадлежит задолжавшему ему 40 тысяч рублей знакомому. И таким образом Артём пытался выбить долг. Местному изданию он признался, что в тот вечер был пьян и хвастливо заявил, что протрезвев в своём поступке не раскаивается.



