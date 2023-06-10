Пёс защищал пьяного хозяина от полицейских, которые грузили его в «бобик»

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Омич гулял с собакой в нетрезвом виде. Когда полицейские решили забрать его в отделение, пёс начал громко лаять и кусаться.
В итоге мужчину удалось усадить в машину, а его собака осталась ждать его возле подъезда.
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Если человек, находящийся под алкогольным опьянением не нарушает никаких правил и норм общественного поведения, а тем более, не нарушает закона, то у полицейских нет повода для того, чтобы его арестовать
"Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, -
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток."
А если серьёзно, вы что не могли его до дома проводить, чтоб пес не остался на улице?! Оформите всё и в суд штраф итд итп? Понятно же что он в шаговой доступности от дома. Одно слово мусора
То, что наши полицейские не обучены правильно задерживать и обездвиживать - отдельная тема. Кто там писал, что мужик пытался ударить - он хотел за плечо служителя схватиться, чтоб не упасть.
На месте хозяина пёселя, как заплатит штраф (или отсидит несколько суток) и глянет данный ролик - каждый месяц вместо трёх бутылок водки покупать собакену костей на эту сумму. До конца его (собакена) дней. Такую преданность не купишь ни за какие деньги, но поощрить необходимо.
З.Ы. блохастый, судя по видео и фото, помесь спаниеля с кабысдохом. Охотник. Так что намордник решил бы половину проблем. Сам собачник (две бордер-колли в загородном доме), так что даже "мелкая лающая хрень" жены в городе гуляет в наморднике.
под забором, верная псина все время сидела рядом и никого близко не подпускала! Вот и эта собака на видео. Как их не любить!
Так кто был пьян - мужик или собака?
Даже если омич гулял бы с пьяной собакой, то и предложение должно было бы звучать инече.