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Пёс защищал пьяного хозяина от полицейских, которые грузили его в «бобик»

Пёс защищал пьяного хозяина от полицейских, которые грузили его в «бобик»

Автор:
10 июня 2023 11:22
Сообщество : Животные
Метки: бобик   видео   животные   мужчина   полиция   пьянь   собака   
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Омич гулял с собакой в нетрезвом виде. Когда полицейские решили забрать его в отделение, пёс начал громко лаять и кусаться.

В итоге мужчину удалось усадить в машину, а его собака осталась ждать его возле подъезда.

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Метки: бобик   видео   животные   мужчина   полиция   пьянь   собака   
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34  комментария
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57
Жан Батист Эммануэль Зорг 7 часов назад
Если пьяный ничего не нарушает (не ругается матом, не кричит, не пристает к прохожим), то забирать его не имеют права.
Если человек, находящийся под алкогольным опьянением не нарушает никаких правил и норм общественного поведения, а тем более, не нарушает закона, то у полицейских нет повода для того, чтобы его арестовать
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19
Rich30 2 минуты назад
CУКА ЕГО ПНУ НОГОЙ.
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1k
Аарон Чупа 50 минут назад
Собакену респект. Теперь бешеного мента будут лечить от бешенства)))
А если серьёзно, вы что не могли его до дома проводить, чтоб пес не остался на улице?! Оформите всё и в суд штраф итд итп? Понятно же что он в шаговой доступности от дома. Одно слово мусора
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14k
Александр Час назад
За что русские любят лето? Можно бухим уснуть под кустом и не околеть от холода))) Чувак пошёл гулять с пёселем, прилёг, уснул на травке (может просто вырубился, пёс бегал вокруг и лаял). Сердобольные прохожие вызвали "скорую". Те, по факту неадекватного поведения пациента, - ментов. Всё по букве закона. Это правильно.
То, что наши полицейские не обучены правильно задерживать и обездвиживать - отдельная тема. Кто там писал, что мужик пытался ударить - он хотел за плечо служителя схватиться, чтоб не упасть.
На месте хозяина пёселя, как заплатит штраф (или отсидит несколько суток) и глянет данный ролик - каждый месяц вместо трёх бутылок водки покупать собакену костей на эту сумму. До конца его (собакена) дней. Такую преданность не купишь ни за какие деньги, но поощрить необходимо.
З.Ы. блохастый, судя по видео и фото, помесь спаниеля с кабысдохом. Охотник. Так что намордник решил бы половину проблем. Сам собачник (две бордер-колли в загородном доме), так что даже "мелкая лающая хрень" жены в городе гуляет в наморднике.
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33k
АнтонПолднев 2 часа назад
Похватала копа
Собака друг человека
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558
Damvrot Hohlam 3 часа назад
мент мусар конченый
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85
Jurgen 3 часа назад
Если гражданин пьяный, но адекватный, то самое лучшее и, по человески правильное, полиции надо было доставить его домой и выписать штраф.
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122
Алексей Бляйбтрой 3 часа назад
бобик пока в грузили в бобик
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14
Dom 14 4 часа назад
после концерта бузовой омчане массово спиваются
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53k
smakido 4 часа назад
Вспомнились строчки из детской песенки:"...преданней собаки нету существа! " У меня недалеко жил сильно пьющий мужик с собакой. Поскольку пил, почти не работал, пса кормил плохо - кинет сухарь, может что -то еще, бил песика. Но когда он пьяный вусмерть валялся
под забором, верная псина все время сидела рядом и никого близко не подпускала! Вот и эта собака на видео. Как их не любить!
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3k
Lexx 4 часа назад
Бобик защищал хозяина от "бобика".
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48
synco 5 часов назад
Пёсик знатно выхватил, сразу агрессии поубавил. А всё из-за бухого долбайопа, который сам допился до состояния свиноты, а заодно и не посчитал нужным на собаку надеть намордник. Правильно убогого упаковали.
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19k
scorpick 5 часов назад
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49k
Мойша 6 часов назад
Общество защиты животных. Привлечь полицейского за жестокое обращение с собакой - нельзя бобика бить пинком. И оставлять без присмотра.
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8k
Артём 7 часов назад
Хозяева пустолаек. Пжалста, всегда держите своих собак на привязи. Полицейские в такой ситуации могут её пристрелить, а если она ещё и полицейского укусит, то вы можете поехать в тюрячку.
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84k
7guest 7 часов назад
Омич гулял с собакой в нетрезвом виде. (c)
Так кто был пьян - мужик или собака?
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15k
banzai7 7 часов назад
И как теперь собакен?
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30k
Владимир 7 часов назад
Так и не понял чего прикопались к мужику..
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