Российские ученые смогли увеличить мощность свечения прожекторов

2 года назад была создана научно-исследовательская лаборатория, которая занимается изучением перспективных материалов и лазерных сред. За это время ученые проделали колоссальный объем работы в рамках синтеза оптической керамики для микроэлектроники, оптики и фотоники.

Сотрудники научно-исследовательской лаборатории технологии перспективных материалов и лазерных сред Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) решили усовершенствовать современные технологии изготовления достаточно компактных, но мощных прожекторов.

Такие компактные и мощные прожекторы могут применяться при производстве локомотивов, использоваться в самолето- и судостроении, горнодобывающей промышленности – везде, где необходимы сверхъяркие источники белого света.