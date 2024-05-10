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Российские ученые смогли увеличить мощность свечения прожекторов

Российские ученые смогли увеличить мощность свечения прожекторов

Автор:
10 мая 2024 08:24
Сообщество : Наука
Метки: белый свет   изобретение   керамика   наука   патент   прожектор   
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Запатентованная технология позволит повысить мощность прожекторов и сверхъярких источников света.

2 года назад была создана научно-исследовательская лаборатория, которая занимается изучением перспективных материалов и лазерных сред. За это время ученые проделали колоссальный объем работы в рамках синтеза оптической керамики для микроэлектроники, оптики и фотоники.


Сотрудники научно-исследовательской лаборатории технологии перспективных материалов и лазерных сред Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) решили усовершенствовать современные технологии изготовления достаточно компактных, но мощных прожекторов.


Такие компактные и мощные прожекторы могут применяться при производстве локомотивов, использоваться в самолето- и судостроении, горнодобывающей промышленности – везде, где необходимы сверхъяркие источники белого света.


"В процессе работы над задачей исследователям удалось разработать способ получения преобразователя излучения для источников белого света, обладающего высокой теплопроводностью и эффективностью преобразования света", – сообщил руководитель научного коллектива, доцент кафедры физики и технологии наноструктур и материалов СКФУ Виталий Тарала.


Им удалось разработать особую люминесцентную керамику, которая превосходит по свойствам традиционные порошковые люминофоры. Эта керамика может использоваться для создания преобразователей для сверхъярких светодиодов.

Полученные образцы созданы на основе иттрий-алюминиевого граната, легированного катионами церия (YAG.CE). Они создают интенсивность люминесценции на длине волны порядка 545 нанометров при возбуждении лазерным излучением с длиной волны в области 450 нанометров.


"С точки зрения теплофизических и люминесцентных характеристик созданные нашим научным коллективом керамические преобразователи превосходят традиционные порошковые люминофоры, которые широко применяются в производстве светодиодов", – рассказал Тарала.

Ученые не только создали экспериментальные образцы, но и запатентовали свой уникальный способ получения люминесцентной керамики.


"Использование разработки ученых СКФУ обеспечит реализацию приоритетов научно-технологического развития России в части экологичной и ресурсосберегающей энергетики. Уверен, что подобные технологические инновации усиливают отечественные позиции на международных рынках и стимулируют создание новых производств в энергетической отрасли", – подчеркнул ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.


Финансирование разработки велось в рамках национального проекта "Наука и университеты", программы академического лидерства "Приоритет-2030" и трех проектов Российского научного фонда.

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Метки: белый свет   изобретение   керамика   наука   патент   прожектор   
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8  комментариев
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5k
Tuskub Час назад
А вот теперь требуется запустить это в массовое производство!
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Bill 12 минут назад
Светодиоды светят не за счет возбуждения лазерным излучением, а за счет P-N перехода.
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rutt Час назад
Всех засветим теперь) молодцы, своё всегда проще обслуживать.
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