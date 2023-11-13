Семён Гендлин – мошенник, заслуживший звание виртуоза

Удивил отца и мать парнишка уже в подростковом возрасте: сбежал из дома, предварительно утащив из заначки солидную сумму денег, в Ташкент. Где назвался чужим именем и попал в детский дом, заявив, что его родители погибли на войне.

В среде детей из низших слоёв он быстро стал лучшим. И, видимо, погрузился в это особое ощущение – быть на голову выше других. Впрочем, полуголодное существование быстро надоело. И парнишка написал родным полное раскаяния письмо и вернулся домой.

Дальше была вечерняя школа, работа на заводе и армия. После службы Гендлин не захотел возвращаться на завод. Кому нужна низкая зарплата и отсутствие уважения со стороны окружающих?

В 60-х как раз активизируется интерес к редкому ещё направлению – учёному-физику. В научной среде начинают говорить о перспективном для науки и страны направлении – ЭВМ. И Семён понимает, что это то, что нужно.