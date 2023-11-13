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Семён Гендлин – мошенник, заслуживший звание виртуоза

Семён Гендлин – мошенник, заслуживший звание виртуоза

Автор:
13 ноября 2023 11:21
Сообщество : Криминал
Метки: СССР   Семён Гендлин   диплом   изобретение   компьютер   криминал   мошенник   наука   учёный   чёрный ящик   
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Мальчик родился в 1939 году в интеллигентной семье. Родители – научные сотрудники были уверены, что Семён станет достойным продолжателем их династии. Но что-то пошло не так.

Удивил отца и мать парнишка уже в подростковом возрасте: сбежал из дома, предварительно утащив из заначки солидную сумму денег, в Ташкент. Где назвался чужим именем и попал в детский дом, заявив, что его родители погибли на войне.

В среде детей из низших слоёв он быстро стал лучшим. И, видимо, погрузился в это особое ощущение – быть на голову выше других. Впрочем, полуголодное существование быстро надоело. И парнишка написал родным полное раскаяния письмо и вернулся домой.

Дальше была вечерняя школа, работа на заводе и армия. После службы Гендлин не захотел возвращаться на завод. Кому нужна низкая зарплата и отсутствие уважения со стороны окружающих?

В 60-х как раз активизируется интерес к редкому ещё направлению – учёному-физику. В научной среде начинают говорить о перспективном для науки и страны направлении – ЭВМ. И Семён понимает, что это то, что нужно.

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Семён Львович пришёл в Харьковский институт медицинской радиологии и заявил, что обучается в МГУ на физическом факультете. И не за горами получение диплома. Парню, что странно, поверили. А в подтверждение своих слов он принёс в отдел кадров нотариально заверенную копию диплома. Естественно, фальшивую. А спустя несколько лет личное дело молодого учёного пополнила копия диплома кандидата наук.

Естественно, зарплата, как и статус, подросли. И мужчина заявил, что начинает работу над докторской. Правда, комитет по изобретениям и открытиям, куда перспективный сотрудник регулярно отправлял свои идеи, все их отклонял. Ввиду того, что это были просто наброски и тезисы, не имеющие научного подкрепления.

Прибывшей на завод комиссии сотрудник предъявил плод своих трудов – чёрный ящик с единственным разъёмом, который никуда не был подключён. И удалился, сославшись на тотальную занятость. И здесь удача улыбнулась псевдоучёному. Но Гендлин понял, что пора задуматься о смене места работы: рано или поздно секретный чёрный ящик потребуют открыть.

Пользуясь связями и рекомендациями, он перебрался в Ленинградский институт приборостроения и занял должность начальника лаборатории. Мужчина продолжил секретные разработки, завив подчинённым, что трудится над созданием уникального запоминающего устройства, которое работает на особом кристалле. Открывать ящик категорически запрещено – свет может уничтожить кристалл.

Через несколько лет в отделе кадров появился диплом уже доктора наук. Естественно, снова фальшивый. Зато зарплата лжекибернетика выросла по-настоящему и составила уже 350 рублей.

Настало время задуматься о смене работы. Ведь кроме таинственного и совершенно бесполезного ящика он не мог предоставить никаких результатов своего труда. И Семён поступил сразу в два престижных учреждения. Денег стало ещё больше. Плюс за поездки на симпозиумы «изобретатель», который по теме прочитал всего две книги – «Популярную физическую энциклопедию» и «Физику твёрдых тел», получал командировочные.

Возможно, талантливый мошенник и на пенсию вышел бы, сохранив тайну. Но всё сгубила его жадность. Гендлин попытался устроиться в ещё одно учреждение, чтобы получить доступ к секретным документам. Но в НИИ была строгая проверка. И правда всплыла наружу.

Мужчину задержали. На допросах он яростно кричал, что истинным гениям не нужны какие-то там дипломы. Это всего лишь бумажки. Следственные органы не обнаружили никаких признаков секретных изобретений. Но Гендлин заявил, что он всё уничтожил, чтобы сведения не попали в широкие массы или в руки врага.

Закономерным итогом  стал приговор – 10 лет лишения свободы. После отбытия наказания он вернулся к прежнему образу жизни и снова получил срок за мошенничество.

Освободившись, мужчина уехал в Штаты и основал компанию Compu-technics. Периодически в прессе появляются публикации, что Shimon Gendlin скоро выпустит уникальный квантовый компьютер.

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Метки: СССР   Семён Гендлин   диплом   изобретение   компьютер   криминал   мошенник   наука   учёный   чёрный ящик   
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6  комментариев
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Lehoia 2 часа назад
Никуда он не сбегал, вранье все это. Поменял имя на Нодар Джанелидзе и теперь в кино оперов играет!
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56
Bobster 9 минут назад
Да, Слепакова напоминает
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