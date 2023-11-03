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Самый высокий пёс Британии каждый день съедает целую курицу

Самый высокий пёс Британии каждый день съедает целую курицу

Автор:
03 ноября 2023 10:39
Сообщество : Животные
Метки: Великобритания   Питомцы   большие собаки   домашние животные   животные   истории   собака   собаки   фото   
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Пёс породы аксарайский малаклы, рост которого составляет чуть больше двух метров, признан самой высокой собакой Великобритании. Он весит как слонёнок, и съедает 3 кг мяса в день. На рацион этого хорошего мальчика у хозяина уходит целое состояние. При этом — несмотря на размеру, у него очень мягкий характер.

Аксарайский малаклы (турецкий мастиф) по кличке Абу весит 114 кг, а его рост составляет больше двух метров. Пёс живёт с хозяином, 33-летним дрессировщиком Диланом Шоу, в Йоркшире, и недавно его признали самой высокой собакой в Великобритании. Двухлетний Абу съедает 3 кг мяса в день, включая целую курицу, три целых рыбы-макрели, два яйца и мясной корм для собак. Его рацион обходится хозяину в 11 фунтов стерлингов в день (1200 на рубли), что составляет чуть более 4 тыс. фунтов стерлингов в год (около 500 тысяч рублей).

Несмотря на свои размеры, Абу - нежный гигант, который любит ласку и обожает играть с двумя маленькими детьми хозяев. По словам хозяина, иногда Абу сам не осознаёт свои размеры: иногда он пытается залезть хозяевам на колени, чтобы попросить ласки, а ещё - скулит, когда его отчитывают за шалости.


"Мы счастливы быть хозяевами Абу. Он хорошая семейная собака и прекрасно ладит с детьми. На улице он очень энергичен, но в доме спокоен - вы не заметите его присутствия, пока не споткнётесь о него. Когда он встает на четыре лапы, его плечи оказываются выше моих бёдер - мой рост 181 см, а рядом с ним я выгляжу маленьким," - рассказывает хозяин.

Турецкие мастифы полностью вырастают в три года, поэтому Абу через год будет ещё больше! Дилан рассказал, что всегда хотел завести собаку этой породы, но ждал, пока дома появится достаточно места. Абу привезли из Турции в ноябре 2021 года, когда ему было всего четыре месяца - но, по словам Дилана, на тот момент он уже был крупнее его второй собаки, добермана Луны.

Во время прогулок по городу многие удивляются размерам Абу, и просят с ним сфотографироваться. По словам Дилана, многие сравнивают Абу с лошадью, и иногда спрашивают у него, как прокормить такую собачку.


"Абу вырос гораздо больше, чем я ожидал. Он довольно крупный даже для своей породы. Пару месяцев назад я отводил его в школу, где учатся мои дети, на "День домашних животных" - все дети были от него в восторге. Абу - чудесный пёс, и я бы ни на кого его не променял," - говорит Дилан.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   Питомцы   большие собаки   домашние животные   животные   истории   собака   собаки   фото   
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8  комментариев
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302
ДедМаздай Час назад
Просто очень хороший мальчик!)
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zlopisec 9 минут назад
В целях экономии курица каждый день одни и та же....
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1k
Татьяна Баженова 14 минут назад
Ну, а какая-нибудь отдача от собаки есть, кроме любви? Я понимаю, когда такой умница помогает пастуху или охраннику... А просто так гулять и кормить такого красавца лет 12-15?..
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24k
ЦСКА 15 минут назад
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15k
Ivan 16 минут назад
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8k
vasilykopkov Полчаса назад
Вообще рост собаки обычно измеряется в холке, так как собаки в обычных условиях на задних лапах не ходят (цирковые и всякие шизанутые мелкие шавки не в счет).
А так-то вместе с лапами там можно и три метра насчитать...
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11k
kaboza 51 минуту назад
Хозяин похож на персонажа Гая Ричи)))
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Летучий Мыш 58 минут назад
3 кг мяса это прям как птичка собакен ест.
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