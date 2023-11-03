Самый высокий пёс Британии каждый день съедает целую курицу

Несмотря на свои размеры, Абу - нежный гигант, который любит ласку и обожает играть с двумя маленькими детьми хозяев. По словам хозяина, иногда Абу сам не осознаёт свои размеры: иногда он пытается залезть хозяевам на колени, чтобы попросить ласки, а ещё - скулит, когда его отчитывают за шалости.

"Мы счастливы быть хозяевами Абу. Он хорошая семейная собака и прекрасно ладит с детьми. На улице он очень энергичен, но в доме спокоен - вы не заметите его присутствия, пока не споткнётесь о него. Когда он встает на четыре лапы, его плечи оказываются выше моих бёдер - мой рост 181 см, а рядом с ним я выгляжу маленьким," - рассказывает хозяин.