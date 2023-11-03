Самый высокий пёс Британии каждый день съедает целую курицу

Пёс породы аксарайский малаклы, рост которого составляет чуть больше двух метров, признан самой высокой собакой Великобритании. Он весит как слонёнок, и съедает 3 кг мяса в день. На рацион этого хорошего мальчика у хозяина уходит целое состояние. При этом — несмотря на размеру, у него очень мягкий характер.
Аксарайский малаклы (турецкий мастиф) по кличке Абу весит 114 кг, а его рост составляет больше двух метров. Пёс живёт с хозяином, 33-летним дрессировщиком Диланом Шоу, в Йоркшире, и недавно его признали самой высокой собакой в Великобритании. Двухлетний Абу съедает 3 кг мяса в день, включая целую курицу, три целых рыбы-макрели, два яйца и мясной корм для собак. Его рацион обходится хозяину в 11 фунтов стерлингов в день (1200 на рубли), что составляет чуть более 4 тыс. фунтов стерлингов в год (около 500 тысяч рублей).
Несмотря на свои размеры, Абу - нежный гигант, который любит ласку и обожает играть с двумя маленькими детьми хозяев. По словам хозяина, иногда Абу сам не осознаёт свои размеры: иногда он пытается залезть хозяевам на колени, чтобы попросить ласки, а ещё - скулит, когда его отчитывают за шалости.
"Мы счастливы быть хозяевами Абу. Он хорошая семейная собака и прекрасно ладит с детьми. На улице он очень энергичен, но в доме спокоен - вы не заметите его присутствия, пока не споткнётесь о него. Когда он встает на четыре лапы, его плечи оказываются выше моих бёдер - мой рост 181 см, а рядом с ним я выгляжу маленьким," - рассказывает хозяин.
Турецкие мастифы полностью вырастают в три года, поэтому Абу через год будет ещё больше! Дилан рассказал, что всегда хотел завести собаку этой породы, но ждал, пока дома появится достаточно места. Абу привезли из Турции в ноябре 2021 года, когда ему было всего четыре месяца - но, по словам Дилана, на тот момент он уже был крупнее его второй собаки, добермана Луны.
Во время прогулок по городу многие удивляются размерам Абу, и просят с ним сфотографироваться. По словам Дилана, многие сравнивают Абу с лошадью, и иногда спрашивают у него, как прокормить такую собачку.
"Абу вырос гораздо больше, чем я ожидал. Он довольно крупный даже для своей породы. Пару месяцев назад я отводил его в школу, где учатся мои дети, на "День домашних животных" - все дети были от него в восторге. Абу - чудесный пёс, и я бы ни на кого его не променял," - говорит Дилан.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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А так-то вместе с лапами там можно и три метра насчитать...