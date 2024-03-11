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Как появилось слово "Скуф" и почему оно стало мемным

Как появилось слово "Скуф" и почему оно стало мемным

Автор:
11 марта 2024 20:10
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 2021 год   Алексей Скуфьин   Мемостория   Мемы   Скуф   история мемов   
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В последнее время можно всё чаще слышать, что кто-то кого-то называет скуфом. Обидно ли быть скуфом? И почему скуфов так называют?
Скуфами и скуфынями принято называть людей старше тридцати лет, которые перестали следить за своей внешностью. Скуфы предпочитают телевизор культурному досугу. Одним из обязательных атрибутов любого скуфа является употребление пива и жирной пищи.
Скуфы представляют собой среднестатистического человека, занятого на низкооплачиваемой работе. У скуфов консервативные взгляды, ненависть к любой молодёжной культуре, а также скверный характер.
Само слово "скуф" является сокращением от фамилии Алексея Скуфьина.
Само же слово-мем появилось ещё в 2018 году благодаря сайту "Двач". Алексей Скуфьин был модератором одного из тредов о политике. В том же году Алексей и один из анонимусов устроили срач, на что Скуфьин отреагировал весьма эмоционально, записав видеообращение к оппоненту. Само обращение Скуфьин опубликовал на Ютубе.
Видео довольно быстро набрало популярность на Дваче. Алексей особо не скрывался, поэтому двачевские устроили ему полный деанон и настоящую травлю, опубликовав не только его личные данные, фотографии, но и данные членов его семьи. После деанонимизации Скуфьин на продолжительное время пропал из интернета, прекратив и свою деятельность на Дваче.
Но особую популярность слово "скуф" набрало лишь в 2021 году. Мем стали активно форсить в социальных сетях.

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Метки: 2021 год   Алексей Скуфьин   Мемостория   Мемы   Скуф   история мемов   
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6  комментариев
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3k
Александр Ломовицкий 51 минуту назад
кто на ком стоял , какой еще мем "популярный" если о нем никто кроме Двача не слышал , зачем нам это разъяснять если мы не интересовались .. сейчас 24 год "был популярным" в 21 .
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24k
Тигран Саркисян 13 минут назад
По напридумывают всякую дичь , ну какому мудню пришло в голову такая хрень .
Ссылка www.youtube.com
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35k
Teodor 44 минуты назад
Херня какая-то - набор бессмысленных слов, поясняющих еще более бессмысленные...
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10k
sedoisever 45 минут назад
Настолько "особую" популярность набрал в 2021 году, что многие первый раз об этом слышат...
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0
Макима 52 минуты назад
Очередная деградация
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21k
Александр 52 минуты назад
Понятно, обиженная школота и малолетние дол***бы обиделись и стали мстить.
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