Как появилось слово "Скуф" и почему оно стало мемным

Само же слово-мем появилось ещё в 2018 году благодаря сайту "Двач". Алексей Скуфьин был модератором одного из тредов о политике. В том же году Алексей и один из анонимусов устроили срач, на что Скуфьин отреагировал весьма эмоционально, записав видеообращение к оппоненту. Само обращение Скуфьин опубликовал на Ютубе.