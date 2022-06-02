Жизненные ситуации, в которых оказывался каждый из нас

Тревожность, усталость и ожирение... Вот три надёжных друга, которые никогда не оставят нас. От соседей до общения с противоположным полом. В этой подборке есть всё.

1. Женщины... 0

2. Смешно, если бы не было так грустно 0

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3. Лучшее 0

4. ^_^ 0

5. 3 уведомления? Видимо, спамеры опять 0

6. Да-да-да 0

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8. И так каждое лето 0

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11. Действительно... 0 Источник:

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