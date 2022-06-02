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Жизненные ситуации, в которых оказывался каждый из нас

Жизненные ситуации, в которых оказывался каждый из нас

Автор:
02 июня 2022 21:07
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Юмор   жизненные ситуации   подборка   прикол   странное   
3945
14
Тревожность, усталость и ожирение... Вот три надёжных друга, которые никогда не оставят нас. От соседей до общения с противоположным полом. В этой подборке есть всё.
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Источник:

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Метки: Жизнь   Юмор   жизненные ситуации   подборка   прикол   странное   
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homerchik Час назад
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Александр 2 минуты назад
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