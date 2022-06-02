Жизненные ситуации, в которых оказывался каждый из нас

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Тревожность, усталость и ожирение... Вот три надёжных друга, которые никогда не оставят нас. От соседей до общения с противоположным полом. В этой подборке есть всё.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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