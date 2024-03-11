Молодой азербайджанец ежедневно употреблял насвай - и теперь готовится к сложнейшей операции из-за рака губы

Насвай - никотиносодержащий продукт, который кустарным способом изготавливают в странах Средней Азии, Казахстане и Киргизии. Его состав способен вызвать изумление: помимо табака, махорки или табачной пыли, в смесь кладут и золу из стеблей льна/хлопчатника, и гашёную известь. Говорят, что где-то в насвай добавляют даже птичий помёт или коровий кизяк. В каких-то рецептах присутствует растительное масло, приправы и другие ингредиенты. В общем, на добровольной основе забросить за губу эту гадость могут только привычные к насваю люди.

Насвай не курят - зеленый порошок или шарики смачивается слюной вот рту. Дозировка никотина в насвае превышает содержание в сигаретах, поэтому привыкание к этому зелью возникает довольно быстро.

Молодой азербайджанец довольно быстро пристрастился к этому дурману, употребляя насвай по нескольку раз в день. У парня диагностировали рак, и теперь, как сообщают СМИ, его ждёт операция и долгое лечение.

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