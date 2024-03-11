Молодой азербайджанец ежедневно употреблял насвай - и теперь готовится к сложнейшей операции из-за рака губы

В соцсетях появились фото парня с чудовищной опухолью, причина которой кроется в дурной привычке.
Насвай - никотиносодержащий продукт, который кустарным способом изготавливают в странах Средней Азии, Казахстане и Киргизии. Его состав способен вызвать изумление: помимо табака, махорки или табачной пыли, в смесь кладут и золу из стеблей льна/хлопчатника, и гашёную известь. Говорят, что где-то в насвай добавляют даже птичий помёт или коровий кизяк. В каких-то рецептах присутствует растительное масло, приправы и другие ингредиенты. В общем, на добровольной основе забросить за губу эту гадость могут только привычные к насваю люди.
Насвай не курят - зеленый порошок или шарики смачивается слюной вот рту. Дозировка никотина в насвае превышает содержание в сигаретах, поэтому привыкание к этому зелью возникает довольно быстро.
Молодой азербайджанец довольно быстро пристрастился к этому дурману, употребляя насвай по нескольку раз в день. У парня диагностировали рак, и теперь, как сообщают СМИ, его ждёт операция и долгое лечение.
Все фото не предназначены для людей с нестабильной психикой!
Возможно, эти фото послужат для кого-то уроком, т.к. насвай не такой безобидный, как его представляют. При его приёме поражается слизистая оболочка рта и пищевода, во рту и на губах могут появиться язвочки. Потребители насвая часто страдают гастритом и язвой желудка. А употребление насвая, в состав которого входят экскременты животных и птиц, могут привести к заражению сальмонеллезом, птичьим гриппом, гельминтами. Но это мелочи, т.к. насвай провоцирует перерождение нормальных клеток в злокачественные. Еще 15 лет назад статистические данные подтверждали, что среди больных раком ротовой полости и пищевода в Узбекской ССР 80% употребляли насвай.
И это, не считая воздействие отравы на психику. Смесь оказывает на человека дурманящее действие, т.е. прямым заменителем сигарет и табака в целом она не является. Тем не менее, в Средней Азии и даже в некоторых кавказских республиках её употребляют из поколения в поколение.
В России насвай пока еще не включён в перечень наркотических веществ, хотя в Госдуме это предложение вносилось на рассмотрение в 2022 году. В стране действует закон, согласно которому запрещена продажа насвая - и оптовая, и розничная. За нарушение ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ предусматривает ответственность для граждан виде штрафа в размере от 2000 до 4 000 рублей, для должностных лиц - от 7000 до 12 000 рублей, для юридических лиц - от 40 000 до 60 000 рублей.
За производство, перевозку, хранение в целях сбыта насвая предусмотрено уголовное наказание до 2-х лет лишения свободы.
Источник:
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Во-вторых, насвай курят. Именно "курят". В простонародье могут еще говорить "кидать насвай" (т.к. технически он закидывается под язык, говорят "я сигареты курю, насвай кидаю"). Но принято считать, что его курят. Думаю, из-за содержания в нем никотина.
В-третьих, что именно в нем собираются признавать наркотическим? Ни один из компонентов классического рецепта насвая не содержит ни одного наркотического вещества.
Действительно, где-то в глухих аулах или небольших городах, где все друг друга знают, бывает подмешивают в насвай что-нибудь "этакое". Но, как правило, такие порции делают только для себя, а не для продажи, в крайнем случае для родственников и/или для хороших знакомых. На рынках в Средней Азии такие рецепты не продают...
Вообще, говно редкостное. Я прожил там 20 лет и ни разу его не пробовал на вкус. От одного запаха просто воротит и подступает рвотный рефлекс. Никогда не понимал, как женщины целуются с теми, кто курит насвай! С таким человеком, как правило, даже говорить неприятно.
но отдельные виды тёлок позавидовали бы такому варенику))
2. Fishki.net - сайт хорошего настроения.
Кому этот пост улучшил настроение?
Мне - нет.
Меня натолкнул на невесёлые размышления.
Пост можно пропустить, а не тошниться, открывая заблюренные фото. Это так, пометка к вышесказанному.